https://ria.ru/20250208/minoborony-1998167979.html
Минобороны показало видео уничтожения пехоты ВСУ в Харьковской области
Минобороны показало видео уничтожения пехоты ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 08.02.2025
Минобороны показало видео уничтожения пехоты ВСУ в Харьковской области
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения живой силы ВСУ расчетами FPV-дронов группировки войск "Север" в Харьковской области. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T18:12:00+03:00
2025-02-08T18:12:00+03:00
2025-02-08T18:14:00+03:00
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения живой силы ВСУ расчетами FPV-дронов группировки войск "Север" в Харьковской области. "Военнослужащими группировки войск "Север" с помощью разведывательных БПЛА была выявлена группа пехоты боевиков ВСУ в зоне проведения СВО на окраине одного из населенных пунктов Харьковской области", - говорится в сообщении ведомства. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на живую силу противника. "Обнаруженные цели были оперативно уничтожены расчетами FPV-дронов группировки войск "Север". Средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали прямые попадания по боевикам ВСУ, в результате чего была сорвана ротация личного состава противника", - заключили в министерстве.
https://ria.ru/20250208/minoborony-1998150595.html
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Уничтожение группы пехоты ВСУ точным ударом БПЛА в Харьковской области
Группа пехоты ВСУ поражена точным ударом БПЛА на окраине одного из населенных пунктов Харьковской области, ротация противника была сорвана.
2025-02-08T18:12
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало видео уничтожения пехоты ВСУ в Харьковской области
Минобороны показало уничтожения пехоты ВСУ FPV-дронами в Харьковской области