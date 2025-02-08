https://ria.ru/20250208/minoborony-1998167979.html

Минобороны показало видео уничтожения пехоты ВСУ в Харьковской области

Минобороны показало видео уничтожения пехоты ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 08.02.2025

Минобороны показало видео уничтожения пехоты ВСУ в Харьковской области

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения живой силы ВСУ расчетами FPV-дронов группировки войск "Север" в Харьковской области. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T18:12:00+03:00

2025-02-08T18:12:00+03:00

2025-02-08T18:14:00+03:00

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения живой силы ВСУ расчетами FPV-дронов группировки войск "Север" в Харьковской области. "Военнослужащими группировки войск "Север" с помощью разведывательных БПЛА была выявлена группа пехоты боевиков ВСУ в зоне проведения СВО на окраине одного из населенных пунктов Харьковской области", - говорится в сообщении ведомства. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на живую силу противника. "Обнаруженные цели были оперативно уничтожены расчетами FPV-дронов группировки войск "Север". Средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали прямые попадания по боевикам ВСУ, в результате чего была сорвана ротация личного состава противника", - заключили в министерстве.

https://ria.ru/20250208/minoborony-1998150595.html

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Уничтожение группы пехоты ВСУ точным ударом БПЛА в Харьковской области Группа пехоты ВСУ поражена точным ударом БПЛА на окраине одного из населенных пунктов Харьковской области, ротация противника была сорвана. 2025-02-08T18:12 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)