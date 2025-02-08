https://ria.ru/20250208/minoborony-1998150595.html

Минобороны показало кадры уничтожения беспилотника в Харьковской области

Минобороны показало кадры уничтожения беспилотника в Харьковской области - РИА Новости, 08.02.2025

Минобороны показало кадры уничтожения беспилотника в Харьковской области

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения беспилотника ВСУ оператором дрона группировки войск "Запад" в Харьковской области. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T16:15:00+03:00

2025-02-08T16:15:00+03:00

2025-02-08T16:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения беспилотника ВСУ оператором дрона группировки войск "Запад" в Харьковской области. Уточняется, что разведчики 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" проявляют смекалку и необычным способом выводят из строя дроны противника. "В этот раз в воздушном пространстве в зоне проведения СВО в Харьковской области оператор подвел свой дрон к вражескому БПЛА со слепой зоны, зацепил и раскрутил его, избавив от "полезной" нагрузки, и отравил на землю", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20241215/kadry-1989320165.html

харьковская область

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Оператор дрона атаковал вражеский БПЛА Оператор дрона из группировки «Запад» проявил смекалку, атаковав в воздухе вражеский БПЛА со слепой зоны и раскрутив его, что позволил скинуть полезную нагрузку и отправить аппарат на землю 2025-02-08T16:15 true PT0M08S

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Варвара Скокшина

харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины