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Минобороны показало кадры уничтожения беспилотника в Харьковской области - РИА Новости, 08.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:15 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/minoborony-1998150595.html
Минобороны показало кадры уничтожения беспилотника в Харьковской области
Минобороны показало кадры уничтожения беспилотника в Харьковской области - РИА Новости, 08.02.2025
Минобороны показало кадры уничтожения беспилотника в Харьковской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения беспилотника ВСУ оператором дрона группировки войск "Запад" в Харьковской области. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T16:15:00+03:00
2025-02-08T16:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения беспилотника ВСУ оператором дрона группировки войск "Запад" в Харьковской области. Уточняется, что разведчики 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" проявляют смекалку и необычным способом выводят из строя дроны противника. "В этот раз в воздушном пространстве в зоне проведения СВО в Харьковской области оператор подвел свой дрон к вражескому БПЛА со слепой зоны, зацепил и раскрутил его, избавив от "полезной" нагрузки, и отравил на землю", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20241215/kadry-1989320165.html
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353
60
Оператор дрона атаковал вражеский БПЛА
Оператор дрона из группировки «Запад» проявил смекалку, атаковав в воздухе вражеский БПЛА со слепой зоны и раскрутив его, что позволил скинуть полезную нагрузку и отправить аппарат на землю
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харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры уничтожения беспилотника в Харьковской области

Минобороны показало кадры уничтожения украинского дрона в Харьковской области

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения беспилотника ВСУ оператором дрона группировки войск "Запад" в Харьковской области.
Уточняется, что разведчики 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" проявляют смекалку и необычным способом выводят из строя дроны противника.
"В этот раз в воздушном пространстве в зоне проведения СВО в Харьковской области оператор подвел свой дрон к вражескому БПЛА со слепой зоны, зацепил и раскрутил его, избавив от "полезной" нагрузки, и отравил на землю", - говорится в сообщении ведомства.
Уничтожение живой силы ВСУ в лесистой местности операторами боевых дронов - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Минобороны показало кадры уничтожения живой силы ВСУ в Харьковской области
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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