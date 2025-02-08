https://ria.ru/20250208/minoborony-1998136670.html
Минобороны подало крупный иск к Управлению строительства
Минобороны подало крупный иск к Управлению строительства - РИА Новости, 08.02.2025
Минобороны подало крупный иск к Управлению строительства
Министерство обороны подало иск более чем на 1,1 миллиарда рублей к ФГУП "Главное управление специального строительства", гендиректора которого недавно... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T13:42:00+03:00
2025-02-08T13:42:00+03:00
2025-02-08T15:06:00+03:00
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Министерство обороны подало иск более чем на 1,1 миллиарда рублей к ФГУП "Главное управление специального строительства", гендиректора которого недавно арестовали за мошенничество с госконтрактами, сказано в картотеке арбитражных дел."Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы. Сумма исковых требований 1 173 090 428 рублей", — говорится в материале. Предмет исковых требований и другие подробности пока не сообщаются. В ноябре 2024 года Савеловский суд Москвы арестовал генерального директора ФГУП "Главное управление специального строительства" Александра Молодченко и еще нескольких фигурантов. По версии следствия, при выполнении государственных контрактов они ввели в заблуждение должностных лиц и похитили у Министерства обороны 50 миллионов рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны подало крупный иск к Управлению строительства
Минобороны подало иск к Управлению строительства на 1,1 миллиарда рублей