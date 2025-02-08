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Минобороны подало крупный иск к Управлению строительства - РИА Новости, 08.02.2025
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13:42 08.02.2025 (обновлено: 15:06 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/minoborony-1998136670.html
Минобороны подало крупный иск к Управлению строительства
Минобороны подало крупный иск к Управлению строительства - РИА Новости, 08.02.2025
Минобороны подало крупный иск к Управлению строительства
Министерство обороны подало иск более чем на 1,1 миллиарда рублей к ФГУП "Главное управление специального строительства", гендиректора которого недавно... РИА Новости, 08.02.2025
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Министерство обороны подало иск более чем на 1,1 миллиарда рублей к ФГУП "Главное управление специального строительства", гендиректора которого недавно арестовали за мошенничество с госконтрактами, сказано в картотеке арбитражных дел."Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы. Сумма исковых требований 1 173 090 428 рублей", — говорится в материале. Предмет исковых требований и другие подробности пока не сообщаются. В ноябре 2024 года Савеловский суд Москвы арестовал генерального директора ФГУП "Главное управление специального строительства" Александра Молодченко и еще нескольких фигурантов. По версии следствия, при выполнении государственных контрактов они ввели в заблуждение должностных лиц и похитили у Министерства обороны 50 миллионов рублей.
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происшествия, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны подало крупный иск к Управлению строительства

Минобороны подало иск к Управлению строительства на 1,1 миллиарда рублей

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМинистерство обороны Российской Федерации
Министерство обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Министерство обороны подало иск более чем на 1,1 миллиарда рублей к ФГУП "Главное управление специального строительства", гендиректора которого недавно арестовали за мошенничество с госконтрактами, сказано в картотеке арбитражных дел.
«
"Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы. Сумма исковых требований 1 173 090 428 рублей", — говорится в материале.
Предмет исковых требований и другие подробности пока не сообщаются.
В ноябре 2024 года Савеловский суд Москвы арестовал генерального директора ФГУП "Главное управление специального строительства" Александра Молодченко и еще нескольких фигурантов.
По версии следствия, при выполнении государственных контрактов они ввели в заблуждение должностных лиц и похитили у Министерства обороны 50 миллионов рублей.
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