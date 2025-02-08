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На территорией России ночью сбили 36 украинских беспилотников - РИА Новости, 08.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:15 08.02.2025 (обновлено: 08:29 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/minoborony-1998106510.html
На территорией России ночью сбили 36 украинских беспилотников
На территорией России ночью сбили 36 украинских беспилотников - РИА Новости, 08.02.2025
На территорией России ночью сбили 36 украинских беспилотников
ПВО ночью уничтожила и перехватила 36 украинских БПЛА над Ростовской, Волгоградской, Белгородской областями и над Краснодарским краем, сообщило Минобороны... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T07:15:00+03:00
2025-02-08T08:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
краснодарский край
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. ПВО ночью уничтожила и перехватила 36 украинских БПЛА над Ростовской, Волгоградской, Белгородской областями и над Краснодарским краем, сообщило Минобороны России.&quot;В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов&quot;, — говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве:Ростовский губернатор Юрий Слюсарь ранее сообщил, что города и районы региона в субботу ночью атаковали БПЛА. Налету, в частности, подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район, погибших и пострадавших, предварительно, нет. По его словам, повреждены административно-бытовые здания одного из предприятий в Чертковском районе. В Ростове-на-Дону в 14 многоэтажках разбиты окна.Кроме того, ВСУ пытались атаковать гражданские объекты на Кубани, обломками БПЛА повреждены кровля и окна пяти домов. Ночью также был отражен налет БПЛА на нефтеперегонную станцию в Волгоградской области, повреждений жилых объектов и пострадавших нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
https://ria.ru/20250208/bespilotniki-1998105364.html
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россия, белгородская область, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Краснодарский край
На территорией России ночью сбили 36 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО ночью сбили 36 БПЛА ВСУ над четырьмя регионами России

© Фото : Министерство обороны РФЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Фото : Министерство обороны РФ
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. ПВО ночью уничтожила и перехватила 36 украинских БПЛА над Ростовской, Волгоградской, Белгородской областями и над Краснодарским краем, сообщило Минобороны России.
«

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве:
Ростовский губернатор Юрий Слюсарь ранее сообщил, что города и районы региона в субботу ночью атаковали БПЛА. Налету, в частности, подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район, погибших и пострадавших, предварительно, нет. По его словам, повреждены административно-бытовые здания одного из предприятий в Чертковском районе. В Ростове-на-Дону в 14 многоэтажках разбиты окна.
Кроме того, ВСУ пытались атаковать гражданские объекты на Кубани, обломками БПЛА повреждены кровля и окна пяти домов. Ночью также был отражен налет БПЛА на нефтеперегонную станцию в Волгоградской области, повреждений жилых объектов и пострадавших нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
После атаки БПЛА в 14 домах в Ростове-на-Дону повреждены окна
06:51
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьКраснодарский край
 
 
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