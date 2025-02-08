На территорией России ночью сбили 36 украинских беспилотников
Минобороны: силы ПВО ночью сбили 36 БПЛА ВСУ над четырьмя регионами России
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. ПВО ночью уничтожила и перехватила 36 украинских БПЛА над Ростовской, Волгоградской, Белгородской областями и над Краснодарским краем, сообщило Минобороны России.
«
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве:
- 18 БПЛА сбили над территорией Ростовской области;
- 11 БПЛА — над территорией Волгоградской области;
- пять — над территорией Белгородской области;
- два — над Краснодарским краем.
Ростовский губернатор Юрий Слюсарь ранее сообщил, что города и районы региона в субботу ночью атаковали БПЛА. Налету, в частности, подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район, погибших и пострадавших, предварительно, нет. По его словам, повреждены административно-бытовые здания одного из предприятий в Чертковском районе. В Ростове-на-Дону в 14 многоэтажках разбиты окна.
Кроме того, ВСУ пытались атаковать гражданские объекты на Кубани, обломками БПЛА повреждены кровля и окна пяти домов. Ночью также был отражен налет БПЛА на нефтеперегонную станцию в Волгоградской области, повреждений жилых объектов и пострадавших нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.