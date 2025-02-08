https://ria.ru/20250208/minoborony-1998106510.html

На территорией России ночью сбили 36 украинских беспилотников

На территорией России ночью сбили 36 украинских беспилотников - РИА Новости, 08.02.2025

На территорией России ночью сбили 36 украинских беспилотников

ПВО ночью уничтожила и перехватила 36 украинских БПЛА над Ростовской, Волгоградской, Белгородской областями и над Краснодарским краем, сообщило Минобороны... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T07:15:00+03:00

2025-02-08T07:15:00+03:00

2025-02-08T08:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

краснодарский край

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. ПВО ночью уничтожила и перехватила 36 украинских БПЛА над Ростовской, Волгоградской, Белгородской областями и над Краснодарским краем, сообщило Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве:Ростовский губернатор Юрий Слюсарь ранее сообщил, что города и районы региона в субботу ночью атаковали БПЛА. Налету, в частности, подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район, погибших и пострадавших, предварительно, нет. По его словам, повреждены административно-бытовые здания одного из предприятий в Чертковском районе. В Ростове-на-Дону в 14 многоэтажках разбиты окна.Кроме того, ВСУ пытались атаковать гражданские объекты на Кубани, обломками БПЛА повреждены кровля и окна пяти домов. Ночью также был отражен налет БПЛА на нефтеперегонную станцию в Волгоградской области, повреждений жилых объектов и пострадавших нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.

https://ria.ru/20250208/bespilotniki-1998105364.html

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белгородская область

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россия, белгородская область, краснодарский край