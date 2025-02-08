"Первый случай": ученые забили тревогу из-за жуткой находки в Антарктиде
DM: ученые впервые обнаружили микропластик в снегах Антарктиды
Дрейфующий айсберг в Антарктиде. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Ученые обнаружили частицы микропластика в снегах Антарктиды, пишет Daily Mail со ссылкой на Британскую антарктическую службу.
Микропластик нашли вблизи некоторых научных баз в Антарктиде, это первый случай обнаружения микроскопических частиц в столь отдаленных местах.
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"Причиной этого может быть верхняя одежда или веревки и флаги, которые используются для обозначения безопасных маршрутов в лагере и вокруг него", — сказала эколог-океанист доктор Клара Манно.
При этом, говорится в статье, вызывает беспокойство возможное воздействие найденных частиц на окружающую среду в Антарктиде, где никогда прежде ничего подобного не находили из-за строгих правил контроля над ввозимыми материалами.
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"Наши результаты свидетельствуют о загрязнении микропластиком даже в отдаленных и строго контролируемых районах", — предупредила соавтор исследования Кирсти Джонс-Уильямс, отметив, что "на Земле нет по-настоящему нетронутого места".
Ранее бразильские ученые обнаружили частицы микропластика в обонятельных луковицах человеческого мозга. Это указывает на то, что обонятельный путь является способом проникновения частиц микропластика в мозг. Также микропластик нашли в разных частях организма и плаценте.