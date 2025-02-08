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"Первый случай": ученые забили тревогу из-за жуткой находки в Антарктиде - РИА Новости, 08.02.2025
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Наука
 
02:44 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/mikroplatik-1998097822.html
"Первый случай": ученые забили тревогу из-за жуткой находки в Антарктиде
"Первый случай": ученые забили тревогу из-за жуткой находки в Антарктиде - РИА Новости, 08.02.2025
"Первый случай": ученые забили тревогу из-за жуткой находки в Антарктиде
Ученые обнаружили частицы микропластика в снегах Антарктиды, пишет Daily Mail со ссылкой на Британскую антарктическую службу. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T02:44:00+03:00
2025-02-08T02:44:00+03:00
наука
антарктида
земля
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Ученые обнаружили частицы микропластика в снегах Антарктиды, пишет Daily Mail со ссылкой на Британскую антарктическую службу.Микропластик нашли вблизи некоторых научных баз в Антарктиде, это первый случай обнаружения микроскопических частиц в столь отдаленных местах."Причиной этого может быть верхняя одежда или веревки и флаги, которые используются для обозначения безопасных маршрутов в лагере и вокруг него", — сказала эколог-океанист доктор Клара Манно.При этом, говорится в статье, вызывает беспокойство возможное воздействие найденных частиц на окружающую среду в Антарктиде, где никогда прежде ничего подобного не находили из-за строгих правил контроля над ввозимыми материалами."Наши результаты свидетельствуют о загрязнении микропластиком даже в отдаленных и строго контролируемых районах", — предупредила соавтор исследования Кирсти Джонс-Уильямс, отметив, что "на Земле нет по-настоящему нетронутого места".Ранее бразильские ученые обнаружили частицы микропластика в обонятельных луковицах человеческого мозга. Это указывает на то, что обонятельный путь является способом проникновения частиц микропластика в мозг. Также микропластик нашли в разных частях организма и плаценте.
https://ria.ru/20230926/nauka-1898487536.html
https://ria.ru/20241230/mikroplastik-1992043893.html
https://ria.ru/20250204/okean-1997223777.html
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антарктида, земля
Наука, Антарктида, Земля
"Первый случай": ученые забили тревогу из-за жуткой находки в Антарктиде

DM: ученые впервые обнаружили микропластик в снегах Антарктиды

© РИА Новости / Никита Назаров | Перейти в медиабанкДрейфующий айсберг в Антарктиде
Дрейфующий айсберг в Антарктиде - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Никита Назаров
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Дрейфующий айсберг в Антарктиде. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Ученые обнаружили частицы микропластика в снегах Антарктиды, пишет Daily Mail со ссылкой на Британскую антарктическую службу.
Микропластик нашли вблизи некоторых научных баз в Антарктиде, это первый случай обнаружения микроскопических частиц в столь отдаленных местах.
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"Причиной этого может быть верхняя одежда или веревки и флаги, которые используются для обозначения безопасных маршрутов в лагере и вокруг него", — сказала эколог-океанист доктор Клара Манно.
При этом, говорится в статье, вызывает беспокойство возможное воздействие найденных частиц на окружающую среду в Антарктиде, где никогда прежде ничего подобного не находили из-за строгих правил контроля над ввозимыми материалами.
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"Наши результаты свидетельствуют о загрязнении микропластиком даже в отдаленных и строго контролируемых районах", — предупредила соавтор исследования Кирсти Джонс-Уильямс, отметив, что "на Земле нет по-настоящему нетронутого места".
Ранее бразильские ученые обнаружили частицы микропластика в обонятельных луковицах человеческого мозга. Это указывает на то, что обонятельный путь является способом проникновения частиц микропластика в мозг. Также микропластик нашли в разных частях организма и плаценте.
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