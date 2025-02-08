https://ria.ru/20250208/mikroplatik-1998097822.html

"Первый случай": ученые забили тревогу из-за жуткой находки в Антарктиде

"Первый случай": ученые забили тревогу из-за жуткой находки в Антарктиде - РИА Новости, 08.02.2025

"Первый случай": ученые забили тревогу из-за жуткой находки в Антарктиде

Ученые обнаружили частицы микропластика в снегах Антарктиды, пишет Daily Mail со ссылкой на Британскую антарктическую службу. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T02:44:00+03:00

2025-02-08T02:44:00+03:00

2025-02-08T02:44:00+03:00

наука

антарктида

земля

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986571327_0:209:3149:1980_1920x0_80_0_0_299a6ba8e6a56d460a504b1283cf0082.jpg

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Ученые обнаружили частицы микропластика в снегах Антарктиды, пишет Daily Mail со ссылкой на Британскую антарктическую службу.Микропластик нашли вблизи некоторых научных баз в Антарктиде, это первый случай обнаружения микроскопических частиц в столь отдаленных местах."Причиной этого может быть верхняя одежда или веревки и флаги, которые используются для обозначения безопасных маршрутов в лагере и вокруг него", — сказала эколог-океанист доктор Клара Манно.При этом, говорится в статье, вызывает беспокойство возможное воздействие найденных частиц на окружающую среду в Антарктиде, где никогда прежде ничего подобного не находили из-за строгих правил контроля над ввозимыми материалами."Наши результаты свидетельствуют о загрязнении микропластиком даже в отдаленных и строго контролируемых районах", — предупредила соавтор исследования Кирсти Джонс-Уильямс, отметив, что "на Земле нет по-настоящему нетронутого места".Ранее бразильские ученые обнаружили частицы микропластика в обонятельных луковицах человеческого мозга. Это указывает на то, что обонятельный путь является способом проникновения частиц микропластика в мозг. Также микропластик нашли в разных частях организма и плаценте.

https://ria.ru/20230926/nauka-1898487536.html

https://ria.ru/20241230/mikroplastik-1992043893.html

https://ria.ru/20250204/okean-1997223777.html

антарктида

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

антарктида, земля