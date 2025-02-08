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Алексей Мешков: страны Запада уже достигли максимума в поддержке Украины

Алексей Мешков: страны Запада уже достигли максимума в поддержке Украины - РИА Новости, 08.02.2025

Алексей Мешков: страны Запада уже достигли максимума в поддержке Украины

Россия не поддастся на уловки Запада о заморозке конфликта на Украине с целью перевооружить Киев, однако западные страны практически достигли своего максимума... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T08:00:00+03:00

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Россия не поддастся на уловки Запада о заморозке конфликта на Украине с целью перевооружить Киев, однако западные страны практически достигли своего максимума по его поддержке, что делает призыв Владимира Зеленского к отправке "200 тысяч миротворцев" на линию фронта абсолютно нереалистичным. Россия продолжает использовать доходы от Западных активов на своей территории на развитие экономики и регионов, а Франция, несмотря на огульное очернение Москвы и исключение ее из празднований 80-летия победы над фашизмом, продолжает массово закупать российский СПГ, не желая терять выгодные партнерства, рассказал в интервью РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков. Беседовала Екатерина Иванова.– Как на данный момент организована коммуникация посольства и других официальных российских органов во Франции с МИД, местными властями? На каких направлениях продолжается росийско-французское сотрудничество?– Динамика продолжает сохраняться негативная. Действительно есть спорадический контакт с министерством иностранных дел, на моем уровне и на уровне моего заместителя. Другим сотрудникам практически вход в министерство закрыт, как и закрыт вход всем нам во все отраслевые министерства Франции. То есть диалог на межгосударственном уровне, на межправительственном уровне практически заморожен.Сотрудничество в небольших объемах сохраняется в экономической сфере. Франция, как ни странно, в прошлом году стала одним из главных покупателей нашего СПГ. Закупают тоже некоторые другие товары, те же удобрения. Небольшие закупки идут и с российской стороны. Прежде всего, это фармацевтика, и, так как не за горами 8 марта, еще и косметика. Это основные на сегодня позиции по импорту из Франции, хотя конечно были в свое время сделаны прямые инвестиции французские, и некоторые производства сохраняются.– С чем, на ваш взгляд, связан сохраняющийся существенный объем закупок СПГ?– Мне трудно давать оценки, с чем это связано, но не надо забывать, что в свое время Франция, прежде всего, TotalEnergies, сильно вложились в наш рынок, в наше производство СПГ. Может быть, это с этим связано, а может быть это связано с желанием заработать, когда соседи не очень-то торопятся защищать собственный экономический интерес.– Какие французские компании по-прежнему не хотят уходить с российского рынка?– Есть целый ряд компаний – я не хочу их называть, потому что это может их поставить в неловкое положение – но есть целый ряд крупных компаний, которые и официально, и полуофициально остаются на нашем рынке.– В этом году будет отмечаться 80-летие победы над фашизмом. Можно ли рассчитывать, что Франция отдаст должное роли СССР в этой победе, пригласит наших дипломатов на памятные мероприятия?– Весь наш план работы, связанный с 80-летием победы, делается автономно, и мы отнюдь не рассчитываем на какие-то приглашения с французской стороны на официальном уровне. Но хотел бы подчеркнуть, что на протяжении всех этих лет у нас поддерживаются тесные отношения на региональном и местном уровне. И, скажем, на главном русском некрополе, где похоронено большинство наших сограждан, воевавших во Второй мировой войне и погибших во Франции, в Нейи-сен-Мартен, мероприятия происходят ежегодно с участием мэра, представителей мэрии независимо от политической конъюнктуры. А, например, нашим друзьям из ассоциации "Нормандия-Неман" официально запретили поддерживать контакты с нами и приглашать нас на мероприятия. Раньше мы это делали ежегодно. Кроме того, в этом году особое внимание уделяем целой программе, связанной с окормлением захоронений. Продолжаем искать новые захоронения: буквально на днях появилась информация о неудовлетворительном состоянии захоронений трех советских солдат в одном из регионов Франции. Будем этим тоже заниматься. И конечно главным событием в этом году должно стать открытие памятника женскому партизанскому отряду "Родина" в городе Тиль. Сам монумент, все его элементы готовы, сейчас решаются логистические проблемы – как его доставить во Францию. Это будет совместная российско-белорусская акция с участием естественно местных властей. Надеемся, что мы сможем успеть ко Дню победы. Но это связано теперь уже с логистическими проблемами.– Когда французы выдали запрет на общение с нами для ассоциации "Нормандия-Неман"?– Еще в 2022 году. Они очень переживают, что их поставили в такое неудобное положение. Они понимают сколько, в том числе, Россия сделала для увековечивания памяти летчиков Нормандии-Неман. Кстати, одна из потомков летчиков хотела бы приехать в Москву на празднование 9 мая. То есть на личностном уровне, конечно, у нас связи с ассоциацией сохраняются, но запрет существует.– Франция выполняет обязанности по поддержанию в порядке исторических монументов, связанных со Второй мировой войной?– Ситуация непростая. За какими-то памятниками, скажем, все-таки уход идет, а, например, сейчас сложилась парадоксальная ситуация с кладбищем Сент-Женевьев-де-Буа, где похоронено много наших соотечественников. Мы ежегодно оплачивали концессии на этом кладбище, помогали в реставрации могил. Так вот уже второй год мэрия отказывается принимать на свои счета переводимые нами деньги. Эта проблема никак не решается, она зависла, потому что мы не можем физически эти деньги передать мэрии на концессии.– Но поддержание захоронений выполняется?– Ну, наверное, так, потому что мэрия сказала, что она будет сама заниматься, посмотрим. Нам они ничего не обещали, нам они сказали, что в наших деньгах они не нуждаются. Я не знаю, отказались они или не отказались (от выполнения своих обязанностей), и как они себя поведут в отношении концессий, у которых срок давности истек.– Какие ассоциации продолжают работать?– Есть и российская ассоциация "Русская память", которая тоже занимается надгробиями, ее руководитель Сергей Дыбов. Например, в прошлом году они восстановили надгробие нашей соотечественницы Аллы Дюмениль, которая воевала на стороне сопротивления и в результате получила наибольшее среди женщин количество воинских наград, наивысшее для иностранных граждан звание майора. Во Франции буквально в эти дни они собираются еще один памятник реставрировать. Ассоциации, они работают. Еще естественно активно взаимодействуем с мэрией Тиля. Это флагманский проект на этот год.– Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в конце декабря говорил, что Франция по закрытым каналам направляла России предложения диалога по конфликту на Украине, причем без участия Киева. Актуальна ли еще эта тема в отношениях Москвы и Парижа? Считаете ли вы, что Франция будет способствовать мирным переговорам? При каких условиях?– Министр все сказал, он сказал про обращение, но еще сказал такую фразу: "Такое двусмысленное поведение не вызывает стремления всех серьезно относиться к тому, что происходит по инициативе наших французских коллег". Так что ответ на ваш вопрос содержится в ответе министра на вопрос двухнедельной давности.– Как вы оцениваете французскую дипломатию сегодня, можно ли ожидать, что ее работа перейдет в позитивное русло?– Мне трудно комментировать, потому что, конечно, сегодня французская дипломатия переживает непростые времена, в том числе и дипломатический корпус. Просто приведу один простой пример: вы знаете, у нас есть дипломаты со своим дипломатическим рангом, а есть госслужащие, которые являются государственными советниками. Вот мне на днях попалась биография одного из французских послов, где написано: государственный советник 3-го класса, чрезвычайный и полномочной посол. То есть сейчас произошло объединение госслужбы во Франции, и дипломаты утратили свою дипломатическую идентичность. Как это скажется на эффективности работы французской дипломатии, я сейчас вам сказать не могу, потому что это произошло совсем недавно. Но если любой чиновник может сегодня претендовать на пост того же посла, надо посмотреть, насколько они будут эффективно работать.– Все чаще в СМИ звучит информация о том, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Воспринимает ли Москва всерьез такую угрозу? Каков будет ответ? Может ли Европа собрать хоть сколько-нибудь существенную силу для поддержки Киева на земле?– Одно дело – какие-то рассуждения безответственных политологов, а другое дело – официальные заявления министров, президента. Естественно, к таким заявлениям мы относимся с полной серьезностью. Правда, возникает вопрос: куда они раньше собираются послать свои войска, в Гренландию или к нам? Но еще раз подчеркну: мы относимся к этому серьезно, мы рассматриваем это как эскалацию. Естественно размещение войск в период ведущихся боевых действий означает фактически объявление войны со всеми вытекающими последствиями. Всем давно известно, об этом не раз говорилось, что размещение любых сил между враждующими сторонами требует согласия обеих сторон. А я не вижу никаких перспектив для этого. На Западе есть желание – когда они понимают, что рушится фронт на Украине, – срочно заморозить боевые действия, разместить там свои контингенты и начать перевооружение украинских войск. Мы это все видим, и на такие уловки вряд ли поддадимся.– В состоянии ли Франция продолжать оказывать военную поддержку Киеву в случае ослабления помощи США с учетом политической и экономической ситуации в стране?– Я не военный специалист, военные специалисты это обсуждают. Конечно, когда просроченный Зеленский заявил о 200 тысячах иностранных военных – это просто нереально, никто их не соберет. Если говорить серьезно, то они уже по максимуму выложились. Вот то количество так называемых наемников, а это не наемники: в основном это военные из регулярных частей – вот это, наверное, почти тот максимум, на который уже Запад вышел.– Продолжается ли вербовка французских наемников посольством Украины в Париже?– Мы обратились по этому вопросу во французский МИД. Прит,ом что действительно во всех странах наемничество запрещено, тем более, когда иностранное государство через свои официальные представительства ведет вербовку наемников, это вообще скандальная ситуация. Но никаких ответов от французской стороны мы не получили.– Вы отметили, что у Западных стран есть интерес к перевооружению Киева. Какие еще интересы Запад может преследовать, подпитывая этот конфликт?– Тут несколько интересов. Первый интерес, который уже сейчас потихоньку подходит к концу, – это так называемая утилизация оружия б/у: ты либо должен заплатить большие деньги, чтобы это все распилить, либо просто передать на Украину и записать в свой актив, что вот очередные миллионы евро помощи. Ярким примером является поставка самолетов Mirage 2000, которые, многие из нас помнят, как они в детстве еще летали на авиасалонах. Но есть и вполне современные виды вооружений – та же дальнобойная ракета Scalp. C чем это тоже связано (не только Scalp, это лишь пример): сейчас Запад использует Украину как полигон для отработки новых систем вооружений. И с этой точки зрения французский ВПК заинтересован тоже в боевых условиях, посмотреть, как действуют те или иные виды оружия. Известно, что если этот тип оружия эффективен, то повышаются экспортные возможности для его продажи в третьи страны. Сейчас Франция старается наращивать свой экспорт, и не только, скажем, подводных лодок и кораблей, но и тех же Caesar-самоходок, которые используются на Украине. То есть присутствует и такой элемент.Но откуда деньги-то, где они собираются эти деньги брать, когда в стране отнюдь не простая экономическая ситуация, а идет накачка военного бюджета, идут рассуждения об отправке войск во все точки мира. Ну, наверное, этот вопрос должны задавать французские обыватели, что им важнее – их собственная каждодневная жизнь или эго политических руководителей страны.– Как можно расценить намерение Парижа подготовить еще одну бригаду ВСУ, несмотря на судьбу прошлого формирования, которое дезертировало почти в полном составе?– Дорожка проторена. Пусть готовят других дезертиров.– Ранее вы заявляли, что вопрос возможных мер в отношении французских активов в России в случае использования ЕС доходов от замороженных российских активов прорабатывается. На какой стадии он находится с учетом того, что ЕС принял это решение?– Мы, по сути, уже используем доходы активов стран Запада в России для развития российской экономики и регионов. В России накоплены масштабные прямые иностранные инвестиции компаний стран Запада, построены производственные площадки, которые работают на нужды отечественной промышленности и сельскохозяйственного сектора. Мы не разрешаем выводить западные капиталовложения за рубеж, в том числе, получаемые от них дивиденды, которые накапливаются на российских специальных счетах. Если "санкционеры" решат изъять и сами российские золотовалютные резервы, мы оставляем за собой право реагировать соответствующим образом.– Париж продолжает давление на российских журналистов, не выдавая аккредитации и визы. Должна ли Москва, по-вашему, ввести ответные меры и ограничить работу западных корреспондентов? Как обстоит ситуация с сотрудниками посольства, выдаются ли визы дипломатическим работникам?– Вы знаете, в течение долгого времени мы к этой теме подходили очень аккуратно, потому что, в отличие от здешней ситуации, Россия –демократическая страна. Но естественно французы, да и не только французы, западники нас вынуждают на принятие зеркальных мер. Такие зеркальные меры начали применяться. Пока это все находится в сфере выдачи или невыдачи виз, но будем смотреть, как развиваются события дальше, потому что, как вы знаете, для иностранных журналистов пресс-конференции, которые проводятся руководством страны, они открыты, в отличие от того, что происходит здесь.У нас идут почти три года вязкие очень переговоры по теме выдачи дипломатических виз, и пока конкретного результата нет. Каждый раз, когда мы приближаемся к решению проблемы, что-то происходит, из-за чего визы не выдаются. Это конечно создает большие неудобства в работе, потому что нет ротации, сотрудники – у каждого же есть какие-то собственные жизненные планы – вынуждены продолжать работать здесь, а те люди, которые должны приехать на замену, тоже больше года, бывает, ждут визу. Когда коллектив в посольстве три года назад был сокращен на 40 человек, и с тех пор практически не было заезда новых дипломатов, конечно, это создает определенные проблемы, но мы все равно работаем.– Почти три года прошло с начала СВО. Как изменилось восприятие украинского конфликта во Франции?– Франция все-таки многослойная страна, поэтому на официальном уровне или если брать СМИ, никаких позитивных подвижек не происходит. Идет огульное очернение всего и вся. Те зверства, которые украинские неонацисты осуществляют в той же Курской области или на Донбассе, здесь это преподносится как действия российской стороны, а представители тех структур, которые должны заниматься правами человека, зачастую говорят "по непроверенным данным". Что за "непроверенные данные"? Убили десятки стариков, женщин и детей, а им эти данные "непроверенные".Поэтому с этой точки зрения ничего позитивного не происходит, наоборот есть и новые негативные моменты: прежде всего то, что сейчас предпринимаются попытки полностью остановить работу Русского дома через заморозку его счетов. У нас ведутся непростые переговоры с французами по этому поводу, тем более что Русский дом здесь существует на легальной основе, на основе двустороннего соглашения, а в России, кстати, работает Французский культурный центр. Это негативное развитие событий последних недель.Это одна сторона медали, а другая сторона медали в том, что, конечно, общество устало от этого противостояния с Россией. Во Франции сохраняется большое количество наших доброжелателей, пусть и не в полном объеме, но возобновились культурные контакты, прежде всего, в регионах. В конце прошлого года с успехом прошел фестиваль русского кино в Париже и на юге Франции. Мы проводим регулярные выставки в Российском духовно-культурно-православном центре (РДКПЦ), буквально на ежедневной основе. В ближайшее время там должны проводить фестиваль русского короткометражного фильма, проходят интересные лекции, так что продолжаем работать, несмотря на все проблемы, которые нам создают.

https://ria.ru/20250206/ukraina-1997710095.html

https://ria.ru/20250204/gosduma-1997232903.html

https://ria.ru/20250205/ukraine-1997614073.html

https://ria.ru/20250201/obraschenie-1996738891.html

https://ria.ru/20250131/es-1996729262.html

https://ria.ru/20250203/makron-1997143786.html

https://ria.ru/20250206/frantsija-1997758600.html

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Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, франция, россия, украина, алексей мешков, владимир зеленский, евросоюз