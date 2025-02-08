Медведев назвал фильм "У края бездны" хроникой будущей победы России
Медведев заявил, что фильм "У края бездны" является хроникой будущей победы РФ
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Документальный фильм "У края бездны" о специальной военной операции – это хроника будущей победы России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Ранее независимые документалисты Максим Фадеев и Сергей Белоус представили в Москве свой фильм "У края бездны" о штурмовом отряде "Сомали".
В Москве прошел предпремьерный показ фильма про СВО "Алдан"
8 декабря 2024, 18:57
"Фильм "У края бездны" сильный, честный и очень печальный. Сильный – потому что правдивый, без лакирующей цензуры и ретуши. Честный – потому что это просто хроника войны, без наигранных эмоций и избитых художественных штампов. Очень печальный – потому что многие действующие лица фильма погибли в бою. Вот он живой – улыбающийся человек в кадре. А через некоторое время он погибнет. И всё это – просто хроника боёв. Запись рутины жизни и смерти", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в фильме показана непарадная война, "совсем без пафоса".
"Так никогда раньше не снимали документальное кино про войну. Не было возможности так снимать. Не было такой техники. Не было такой ценностной установки. А теперь сняли. Получилась хроника подвига. Хроника того, как воюют за каждый метр нашей земли, как спасают беспомощных гражданских и как уходят из жизни наши герои. Хроника будущей Победы", - заявил Медведев.
На Первом канале покажут документальный фильм о битве за Мариуполь
28 ноября 2024, 20:02
Документальный фильм состоит из четырех частей и посвящён боевому пути штурмового батальона "Сомали" в марте 2022 года: подразделение в составе основных сил освобождало Мариуполь. Главный герой тетралогии — Роман Воробьёв (позывной "Воробей") — удостоен звания Героя РФ посмертно, а сама картина снята полностью на народные средства.
Помимо мариупольской хроники, в фильме присутствует ретроспектива, раскрывающая прошлое украинского конфликта и личности героев, отметили создатели.
Режиссер Фадеев стал автором уже 17 фильмов, а также награждён благодарственным письмом президента России Владимира Путина за "большой вклад в развитие патриотического документального кинематографа". Генеральный продюсер, директор фильма Сергей Белоус работает с Фадеевым в Донбассе с 2017 года.
Балицкий доложит Путину о процессе создания художественного фильма об СВО
8 декабря 2024, 18:58