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Медведев назвал фильм "У края бездны" хроникой будущей победы России - РИА Новости, 08.02.2025
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Культура
 
14:06 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/medvedev-1998138235.html
Медведев назвал фильм "У края бездны" хроникой будущей победы России
Медведев назвал фильм "У края бездны" хроникой будущей победы России - РИА Новости, 08.02.2025
Медведев назвал фильм "У края бездны" хроникой будущей победы России
Документальный фильм "У края бездны" о специальной военной операции – это хроника будущей победы России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T14:06:00+03:00
2025-02-08T14:06:00+03:00
культура
россия
москва
дмитрий медведев
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мариуполь
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Документальный фильм "У края бездны" о специальной военной операции – это хроника будущей победы России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Ранее независимые документалисты Максим Фадеев и Сергей Белоус представили в Москве свой фильм "У края бездны" о штурмовом отряде "Сомали". "Фильм "У края бездны" сильный, честный и очень печальный. Сильный – потому что правдивый, без лакирующей цензуры и ретуши. Честный – потому что это просто хроника войны, без наигранных эмоций и избитых художественных штампов. Очень печальный – потому что многие действующие лица фильма погибли в бою. Вот он живой – улыбающийся человек в кадре. А через некоторое время он погибнет. И всё это – просто хроника боёв. Запись рутины жизни и смерти", - написал Медведев в своем Telegram-канале. Он отметил, что в фильме показана непарадная война, "совсем без пафоса". "Так никогда раньше не снимали документальное кино про войну. Не было возможности так снимать. Не было такой техники. Не было такой ценностной установки. А теперь сняли. Получилась хроника подвига. Хроника того, как воюют за каждый метр нашей земли, как спасают беспомощных гражданских и как уходят из жизни наши герои. Хроника будущей Победы", - заявил Медведев. Документальный фильм состоит из четырех частей и посвящён боевому пути штурмового батальона "Сомали" в марте 2022 года: подразделение в составе основных сил освобождало Мариуполь. Главный герой тетралогии — Роман Воробьёв (позывной "Воробей") — удостоен звания Героя РФ посмертно, а сама картина снята полностью на народные средства. Помимо мариупольской хроники, в фильме присутствует ретроспектива, раскрывающая прошлое украинского конфликта и личности героев, отметили создатели. Режиссер Фадеев стал автором уже 17 фильмов, а также награждён благодарственным письмом президента России Владимира Путина за "большой вклад в развитие патриотического документального кинематографа". Генеральный продюсер, директор фильма Сергей Белоус работает с Фадеевым в Донбассе с 2017 года.
https://ria.ru/20241208/aldan-1988031348.html
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россия, москва, дмитрий медведев, максим фадеев, сергей белоусов, мариуполь, вооруженные силы рф
Культура, Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Максим Фадеев, Сергей Белоусов, Мариуполь, Вооруженные силы РФ
Медведев назвал фильм "У края бездны" хроникой будущей победы России

Медведев заявил, что фильм "У края бездны" является хроникой будущей победы РФ

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Документальный фильм "У края бездны" о специальной военной операции – это хроника будущей победы России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Ранее независимые документалисты Максим Фадеев и Сергей Белоус представили в Москве свой фильм "У края бездны" о штурмовом отряде "Сомали".
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"Фильм "У края бездны" сильный, честный и очень печальный. Сильный – потому что правдивый, без лакирующей цензуры и ретуши. Честный – потому что это просто хроника войны, без наигранных эмоций и избитых художественных штампов. Очень печальный – потому что многие действующие лица фильма погибли в бою. Вот он живой – улыбающийся человек в кадре. А через некоторое время он погибнет. И всё это – просто хроника боёв. Запись рутины жизни и смерти", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в фильме показана непарадная война, "совсем без пафоса".
"Так никогда раньше не снимали документальное кино про войну. Не было возможности так снимать. Не было такой техники. Не было такой ценностной установки. А теперь сняли. Получилась хроника подвига. Хроника того, как воюют за каждый метр нашей земли, как спасают беспомощных гражданских и как уходят из жизни наши герои. Хроника будущей Победы", - заявил Медведев.
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Документальный фильм состоит из четырех частей и посвящён боевому пути штурмового батальона "Сомали" в марте 2022 года: подразделение в составе основных сил освобождало Мариуполь. Главный герой тетралогии — Роман Воробьёв (позывной "Воробей") — удостоен звания Героя РФ посмертно, а сама картина снята полностью на народные средства.
Помимо мариупольской хроники, в фильме присутствует ретроспектива, раскрывающая прошлое украинского конфликта и личности героев, отметили создатели.
Режиссер Фадеев стал автором уже 17 фильмов, а также награждён благодарственным письмом президента России Владимира Путина за "большой вклад в развитие патриотического документального кинематографа". Генеральный продюсер, директор фильма Сергей Белоус работает с Фадеевым в Донбассе с 2017 года.
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КультураРоссияМоскваДмитрий МедведевМаксим ФадеевСергей БелоусовМариупольВооруженные силы РФ
 
 
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