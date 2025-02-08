https://ria.ru/20250208/medvedev-1998138235.html

Медведев назвал фильм "У края бездны" хроникой будущей победы России

Медведев назвал фильм "У края бездны" хроникой будущей победы России - РИА Новости, 08.02.2025

Медведев назвал фильм "У края бездны" хроникой будущей победы России

Документальный фильм "У края бездны" о специальной военной операции – это хроника будущей победы России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T14:06:00+03:00

2025-02-08T14:06:00+03:00

2025-02-08T14:06:00+03:00

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Документальный фильм "У края бездны" о специальной военной операции – это хроника будущей победы России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Ранее независимые документалисты Максим Фадеев и Сергей Белоус представили в Москве свой фильм "У края бездны" о штурмовом отряде "Сомали". "Фильм "У края бездны" сильный, честный и очень печальный. Сильный – потому что правдивый, без лакирующей цензуры и ретуши. Честный – потому что это просто хроника войны, без наигранных эмоций и избитых художественных штампов. Очень печальный – потому что многие действующие лица фильма погибли в бою. Вот он живой – улыбающийся человек в кадре. А через некоторое время он погибнет. И всё это – просто хроника боёв. Запись рутины жизни и смерти", - написал Медведев в своем Telegram-канале. Он отметил, что в фильме показана непарадная война, "совсем без пафоса". "Так никогда раньше не снимали документальное кино про войну. Не было возможности так снимать. Не было такой техники. Не было такой ценностной установки. А теперь сняли. Получилась хроника подвига. Хроника того, как воюют за каждый метр нашей земли, как спасают беспомощных гражданских и как уходят из жизни наши герои. Хроника будущей Победы", - заявил Медведев. Документальный фильм состоит из четырех частей и посвящён боевому пути штурмового батальона "Сомали" в марте 2022 года: подразделение в составе основных сил освобождало Мариуполь. Главный герой тетралогии — Роман Воробьёв (позывной "Воробей") — удостоен звания Героя РФ посмертно, а сама картина снята полностью на народные средства. Помимо мариупольской хроники, в фильме присутствует ретроспектива, раскрывающая прошлое украинского конфликта и личности героев, отметили создатели. Режиссер Фадеев стал автором уже 17 фильмов, а также награждён благодарственным письмом президента России Владимира Путина за "большой вклад в развитие патриотического документального кинематографа". Генеральный продюсер, директор фильма Сергей Белоус работает с Фадеевым в Донбассе с 2017 года.

https://ria.ru/20241208/aldan-1988031348.html

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россия, москва, дмитрий медведев, максим фадеев, сергей белоусов, мариуполь, вооруженные силы рф