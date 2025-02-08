Рейтинг@Mail.ru
В Москве ликвидировали открытый огонь в здании Электрозавода - РИА Новости, 08.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:16 08.02.2025 (обновлено: 21:22 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/mchs-1998194756.html
В Москве ликвидировали открытый огонь в здании Электрозавода
В Москве ликвидировали открытый огонь в здании Электрозавода - РИА Новости, 08.02.2025
В Москве ликвидировали открытый огонь в здании Электрозавода
Открытое горение в здании на востоке Москве ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T21:16:00+03:00
2025-02-08T21:22:00+03:00
пожар в здании электрозавода в москве
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998179121_0:282:3033:1988_1920x0_80_0_0_30dabf06fb0b9cb4e14c7ee042e974a7.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Открытое горение в здании на востоке Москве ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ."Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в Москве", - говорится в сообщении.Возгорание началось на втором этаже в бывшем здании Электрозавода. Согласно открытым данным, в здании зарегистрировано около 200 организаций, включая различные курсы, бюро бытовых услуг, сервисные центры и магазины.По последним данным МЧС РФ, спасены 90 человек, еще 120 - эвакуированы. К тушению привлечены более 60 человек и 16 единиц техники. Как сообщил департамент здравоохранения Москвы, три человека были госпитализированы с отравлением продуктами горения, угрозы для их жизни нет.В столичном управлении Следственного комитета РФ сообщили, что уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в связи с пожаром в здании бывшего Электрозавода в Москве.Также для помощи в тушении пожара был направлен пожарный поезд.В экстренных службах РИА Новости сообщили, что число обратившихся к медикам возросло до 10 человек, из них двое детей, пять человек госпитализированы.
https://ria.ru/20250208/pozhar-1998194637.html
https://ria.ru/20250208/pozhar-1998194293.html
https://ria.ru/20250208/pozhar-1998193312.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998179121_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_b8ce9daf62d040a1625e4be0632b7aa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пожар в здании электрозавода в москве, происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в здании Электрозавода в Москве, Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве ликвидировали открытый огонь в здании Электрозавода

МЧС: открытое горение в здании Электрозавода на востоке Москвы ликвидировано

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в административном здании на улице Электрозаводской в Москве
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в административном здании на улице Электрозаводской в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в административном здании на улице Электрозаводской в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Открытое горение в здании на востоке Москве ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
"Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в Москве", - говорится в сообщении.
Медицинские работники на месте пожара в административном здании на улице Электрозаводской в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Собянин рассказал о состоянии пострадавших при пожаре на востоке Москвы
Вчера, 21:14
Возгорание началось на втором этаже в бывшем здании Электрозавода. Согласно открытым данным, в здании зарегистрировано около 200 организаций, включая различные курсы, бюро бытовых услуг, сервисные центры и магазины.
По последним данным МЧС РФ, спасены 90 человек, еще 120 - эвакуированы. К тушению привлечены более 60 человек и 16 единиц техники. Как сообщил департамент здравоохранения Москвы, три человека были госпитализированы с отравлением продуктами горения, угрозы для их жизни нет.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в административном здании на улице Электрозаводской в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Работник с Электрозавода рассказал о пожарных проверках в здании
Вчера, 21:05
В столичном управлении Следственного комитета РФ сообщили, что уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в связи с пожаром в здании бывшего Электрозавода в Москве.
Также для помощи в тушении пожара был направлен пожарный поезд.
В экстренных службах РИА Новости сообщили, что число обратившихся к медикам возросло до 10 человек, из них двое детей, пять человек госпитализированы.
Число обратившихся к медикам при пожаре на востоке Москвы возросло до 10 человек - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Число обратившихся к медикам при пожаре в Москве возросло до десяти
Вчера, 20:53
 
Пожар в здании Электрозавода в МосквеПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала