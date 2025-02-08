https://ria.ru/20250208/mchs-1998184142.html

При пожаре на востоке Москвы пострадали пять человек

При пожаре на востоке Москвы пострадали пять человек - РИА Новости, 08.02.2025

При пожаре на востоке Москвы пострадали пять человек

Пять человек пострадали при пожаре в административном здании на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T19:30:00+03:00

2025-02-08T19:30:00+03:00

2025-02-08T20:09:00+03:00

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

пожар в здании электрозавода в москве

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пять человек пострадали при пожаре в административном здании на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее в столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, людей с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов и спасательных устройств. Столичная прокуратура проводит проверку. По последним данным, эвакуированы 120 человек, спасены - 90. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, площадь пожара составляет 800 квадратных метров."Пятеро пострадали на пожаре на востоке Москвы", - говорится в сообщении.

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, пожар в здании электрозавода в москве