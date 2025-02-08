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При пожаре на востоке Москвы пострадали пять человек - РИА Новости, 08.02.2025
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19:30 08.02.2025 (обновлено: 20:09 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/mchs-1998184142.html
При пожаре на востоке Москвы пострадали пять человек
При пожаре на востоке Москвы пострадали пять человек - РИА Новости, 08.02.2025
При пожаре на востоке Москвы пострадали пять человек
Пять человек пострадали при пожаре в административном здании на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T19:30:00+03:00
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происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
пожар в здании электрозавода в москве
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пять человек пострадали при пожаре в административном здании на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее в столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, людей с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов и спасательных устройств. Столичная прокуратура проводит проверку. По последним данным, эвакуированы 120 человек, спасены - 90. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, площадь пожара составляет 800 квадратных метров."Пятеро пострадали на пожаре на востоке Москвы", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, пожар в здании электрозавода в москве
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Пожар в здании Электрозавода в Москве
При пожаре на востоке Москвы пострадали пять человек

При пожаре в административном здании на востоке Москвы пострадали пять человек

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в административном здании на улице Электрозаводской в Москве
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в административном здании на улице Электрозаводской в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в административном здании на улице Электрозаводской в Москве
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пять человек пострадали при пожаре в административном здании на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее в столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, людей с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов и спасательных устройств. Столичная прокуратура проводит проверку. По последним данным, эвакуированы 120 человек, спасены - 90. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, площадь пожара составляет 800 квадратных метров.
"Пятеро пострадали на пожаре на востоке Москвы", - говорится в сообщении.
Пожарные расчеты у административного здания на улице Электрозаводской в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Площадь пожара на востоке Москвы увеличилась до 800 квадратов
Вчера, 19:29
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПожар в здании Электрозавода в Москве
 
 
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