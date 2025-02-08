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МЧС наращивает силы на пожаре в здании на востоке Москвы

МЧС наращивает силы на пожаре в здании на востоке Москвы - РИА Новости, 08.02.2025

МЧС наращивает силы на пожаре в здании на востоке Москвы

МЧС наращивает силы и средства на пожаре в Москве, на месте работают более 60 пожарных и 16 единиц техники, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T18:18:00+03:00

2025-02-08T18:18:00+03:00

2025-02-08T20:11:00+03:00

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в здании электрозавода в москве

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. МЧС наращивает силы и средства на пожаре в Москве, на месте работают более 60 пожарных и 16 единиц техники, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее РИА Новости сообщили в столичном главке МЧС, что пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, людей с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов. Пожару присвоен 2-й ранг сложности из 5."МЧС России наращивает силы и средства на пожаре в Москве. На месте работают более 60 пожарных и 16 единиц техники", - говорится в сообщении.

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