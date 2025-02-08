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МЧС наращивает силы на пожаре в здании на востоке Москвы - РИА Новости, 08.02.2025
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18:18 08.02.2025 (обновлено: 20:11 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/mchs-1998169028.html
МЧС наращивает силы на пожаре в здании на востоке Москвы
МЧС наращивает силы на пожаре в здании на востоке Москвы - РИА Новости, 08.02.2025
МЧС наращивает силы на пожаре в здании на востоке Москвы
МЧС наращивает силы и средства на пожаре в Москве, на месте работают более 60 пожарных и 16 единиц техники, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 08.02.2025
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2025-02-08T20:11:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в здании электрозавода в москве
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. МЧС наращивает силы и средства на пожаре в Москве, на месте работают более 60 пожарных и 16 единиц техники, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее РИА Новости сообщили в столичном главке МЧС, что пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, людей с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов. Пожару присвоен 2-й ранг сложности из 5."МЧС России наращивает силы и средства на пожаре в Москве. На месте работают более 60 пожарных и 16 единиц техники", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в здании электрозавода в москве
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в здании Электрозавода в Москве
МЧС наращивает силы на пожаре в здании на востоке Москвы

МЧС наращивает силы и средства на пожаре в здании на востоке Москвы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в административном здании на улице Электрозаводской в Москве. 8 февраля 2025
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в административном здании на улице Электрозаводской в Москве. 8 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в административном здании на улице Электрозаводской в Москве. 8 февраля 2025
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. МЧС наращивает силы и средства на пожаре в Москве, на месте работают более 60 пожарных и 16 единиц техники, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее РИА Новости сообщили в столичном главке МЧС, что пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, людей с верхних этажей спасают с помощью подъемных механизмов. Пожару присвоен 2-й ранг сложности из 5.
"МЧС России наращивает силы и средства на пожаре в Москве. На месте работают более 60 пожарных и 16 единиц техники", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар в здании Электрозавода в Москве
 
 
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