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МЧС установило подъемные механизмы для спасения людей из пожара в Москве
МЧС установило подъемные механизмы для спасения людей из пожара в Москве - РИА Новости, 08.02.2025
МЧС установило подъемные механизмы для спасения людей из пожара в Москве
Подъемные механизмы установлены для спасения людей с верхних этажей административного здания, которое горит на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T18:12:00+03:00
2025-02-08T18:12:00+03:00
2025-02-08T20:12:00+03:00
москва
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в здании электрозавода в москве
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Подъемные механизмы установлены для спасения людей с верхних этажей административного здания, которое горит на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.Ранее РИА Новости сообщили в столичном главке МЧС, что пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, проводится разведка на предмет присутствия людей в здании."Сотрудники МЧС России тушат пожар в Москве. На Электрозаводской улице огонь охватил административное здание. Для спасения людей с верхних этажей установлены подъемные механизмы", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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москва, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в здании электрозавода в москве
Москва, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в здании Электрозавода в Москве
МЧС установило подъемные механизмы для спасения людей из пожара в Москве
Для спасения людей из пожара в здании в Москве установили подъемные механизмы