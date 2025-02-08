https://ria.ru/20250208/mchs-1998168133.html

МЧС установило подъемные механизмы для спасения людей из пожара в Москве

МЧС установило подъемные механизмы для спасения людей из пожара в Москве - РИА Новости, 08.02.2025

МЧС установило подъемные механизмы для спасения людей из пожара в Москве

Подъемные механизмы установлены для спасения людей с верхних этажей административного здания, которое горит на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T18:12:00+03:00

2025-02-08T18:12:00+03:00

2025-02-08T20:12:00+03:00

москва

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в здании электрозавода в москве

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Подъемные механизмы установлены для спасения людей с верхних этажей административного здания, которое горит на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.Ранее РИА Новости сообщили в столичном главке МЧС, что пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, проводится разведка на предмет присутствия людей в здании."Сотрудники МЧС России тушат пожар в Москве. На Электрозаводской улице огонь охватил административное здание. Для спасения людей с верхних этажей установлены подъемные механизмы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250207/perm-1997883691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в здании электрозавода в москве