Суд призвал компенсировать матери судебные затраты в спорах об алиментах
Верховный суд призвал компенсировать женщине затраты в спорах об алиментах
© Depositphotos.com / nicoletaionescuМать с ребенком возле окна
© Depositphotos.com / nicoletaionescu
Мать с ребенком возле окна. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Матери, вынужденной обратиться в суд с иском о взыскании алиментов на ребенка, необходимо компенсировать судебные расходы, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.
Суд рассмотрел дело жительницы Екатеринбурга, которая подала к бывшему мужу иск о взыскании алиментов на сына в твердой денежной сумме. Суд иск удовлетворил частично и обязал отца ребенка выплачивать ему ежемесячно 14 156 рублей (на момент вынесения решения эта сумма составляла одну величину прожиточного минимума для детей). Отец оспорил решение, но безуспешно. Тогда жена подала к нему иск о компенсации судебных расходов - из-за апелляции она потратилась на юриста и почту.
Минюст предложил ввести ограничения для неплательщиков алиментов
24 декабря 2024, 14:53
Суд ей отказал, указав, что "носителем материального интереса в вопросах взыскания алиментов является несовершеннолетний". Спор дошел до Верховного суда РФ, который отметил, что такая позиция основана на неправильном толковании норм права.
"Иск о взыскании алиментов является материально-правовым спором. Неуплата одним из родителей алиментов на ребенка влечет не только нарушение прав и законных интересов ребенка, но и ущемление интересов того родителя, с которым он проживает, поскольку именно на него в таком случае ложится обязанность по обеспечению всех потребностей ребенка", - сказано в определении.
Суд подчеркнул, что в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.
Адвокат рассказала, как избежать злоупотреблений при уплате алиментов
18 ноября 2024, 04:28