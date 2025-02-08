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Суд призвал компенсировать матери судебные затраты в спорах об алиментах - РИА Новости, 08.02.2025
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10:06 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/mat-1998116789.html
Суд призвал компенсировать матери судебные затраты в спорах об алиментах
Суд призвал компенсировать матери судебные затраты в спорах об алиментах - РИА Новости, 08.02.2025
Суд призвал компенсировать матери судебные затраты в спорах об алиментах
Матери, вынужденной обратиться в суд с иском о взыскании алиментов на ребенка, необходимо компенсировать судебные расходы, сказано в определении судебной... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T10:06:00+03:00
2025-02-08T10:06:00+03:00
россия
екатеринбург
общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Матери, вынужденной обратиться в суд с иском о взыскании алиментов на ребенка, необходимо компенсировать судебные расходы, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ. Суд рассмотрел дело жительницы Екатеринбурга, которая подала к бывшему мужу иск о взыскании алиментов на сына в твердой денежной сумме. Суд иск удовлетворил частично и обязал отца ребенка выплачивать ему ежемесячно 14 156 рублей (на момент вынесения решения эта сумма составляла одну величину прожиточного минимума для детей). Отец оспорил решение, но безуспешно. Тогда жена подала к нему иск о компенсации судебных расходов - из-за апелляции она потратилась на юриста и почту. Суд ей отказал, указав, что "носителем материального интереса в вопросах взыскания алиментов является несовершеннолетний". Спор дошел до Верховного суда РФ, который отметил, что такая позиция основана на неправильном толковании норм права. "Иск о взыскании алиментов является материально-правовым спором. Неуплата одним из родителей алиментов на ребенка влечет не только нарушение прав и законных интересов ребенка, но и ущемление интересов того родителя, с которым он проживает, поскольку именно на него в таком случае ложится обязанность по обеспечению всех потребностей ребенка", - сказано в определении. Суд подчеркнул, что в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.
https://ria.ru/20241224/alimentschiki-1991012285.html
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россия, екатеринбург, общество, верховный суд рф
Россия, Екатеринбург, Общество, Верховный суд РФ
Суд призвал компенсировать матери судебные затраты в спорах об алиментах

Верховный суд призвал компенсировать женщине затраты в спорах об алиментах

© Depositphotos.com / nicoletaionescuМать с ребенком возле окна
Мать с ребенком возле окна - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Depositphotos.com / nicoletaionescu
Мать с ребенком возле окна. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Матери, вынужденной обратиться в суд с иском о взыскании алиментов на ребенка, необходимо компенсировать судебные расходы, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.
Суд рассмотрел дело жительницы Екатеринбурга, которая подала к бывшему мужу иск о взыскании алиментов на сына в твердой денежной сумме. Суд иск удовлетворил частично и обязал отца ребенка выплачивать ему ежемесячно 14 156 рублей (на момент вынесения решения эта сумма составляла одну величину прожиточного минимума для детей). Отец оспорил решение, но безуспешно. Тогда жена подала к нему иск о компенсации судебных расходов - из-за апелляции она потратилась на юриста и почту.
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Суд ей отказал, указав, что "носителем материального интереса в вопросах взыскания алиментов является несовершеннолетний". Спор дошел до Верховного суда РФ, который отметил, что такая позиция основана на неправильном толковании норм права.
"Иск о взыскании алиментов является материально-правовым спором. Неуплата одним из родителей алиментов на ребенка влечет не только нарушение прав и законных интересов ребенка, но и ущемление интересов того родителя, с которым он проживает, поскольку именно на него в таком случае ложится обязанность по обеспечению всех потребностей ребенка", - сказано в определении.
Суд подчеркнул, что в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.
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