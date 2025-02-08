Маск заявил, что не собирается покупать TikTok
Илон Маск заявил, что не собирается подавать заявку на покупку TikTok
© AP Photo / Jeff ChiuПриложение TikTok на экране смартфона
© AP Photo / Jeff Chiu
Приложение TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск сообщил, что не собирался подавать заявку на покупку соцсети TikTok и не "горит желанием" приобретать её.
Ранее агентство Блумберг, ссылаясь на источники, передавало, что китайские чиновники рассматривают возможность, при которой управление операциями TikTok в США будет передано Маску. Позднее соцсеть TikTok назвала чистой выдумкой сообщения о якобы планируемой продаже ее операций в США Маску.
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"Я не подавал заявку на покупку TikTok. У меня нет никаких планов относительно того, что бы я делал, если бы у меня был TikTok... Я не горю желанием купить TikTok", - заявил Маск на конференции в Германии, видеозапись с его выступлением опубликована на YouTube-канале Welt Documentary.
Бизнесмен подчеркнул, что не приобретает что-либо только по экономическим причинам и обычно создает компании "с нуля", а не покупает их. При этом Маск отметил, что мог бы изучить алгоритм работы TikTok и возможности по его улучшению.
По словам предпринимателя, сам он не пользуется соцсетью.
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В апреле 2024 года действующий тогда президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий переход соцсети TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы на территории Штатов. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, избранный новый президент США Дональд Трамп призвал верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть, чтобы он успел разрешить спор уже после своего вступления в должность 20 января.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok - неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.
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