https://ria.ru/20250208/mask-1998198560.html

Маск заявил, что не собирается покупать TikTok

Маск заявил, что не собирается покупать TikTok - РИА Новости, 08.02.2025

Маск заявил, что не собирается покупать TikTok

Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск сообщил, что не собирался подавать заявку РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T22:07:00+03:00

2025-02-08T22:07:00+03:00

2025-02-08T22:07:00+03:00

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск сообщил, что не собирался подавать заявку на покупку соцсети TikTok и не "горит желанием" приобретать её. Ранее агентство Блумберг, ссылаясь на источники, передавало, что китайские чиновники рассматривают возможность, при которой управление операциями TikTok в США будет передано Маску. Позднее соцсеть TikTok назвала чистой выдумкой сообщения о якобы планируемой продаже ее операций в США Маску. "Я не подавал заявку на покупку TikTok. У меня нет никаких планов относительно того, что бы я делал, если бы у меня был TikTok... Я не горю желанием купить TikTok", - заявил Маск на конференции в Германии, видеозапись с его выступлением опубликована на YouTube-канале Welt Documentary. Бизнесмен подчеркнул, что не приобретает что-либо только по экономическим причинам и обычно создает компании "с нуля", а не покупает их. При этом Маск отметил, что мог бы изучить алгоритм работы TikTok и возможности по его улучшению. По словам предпринимателя, сам он не пользуется соцсетью. В апреле 2024 года действующий тогда президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий переход соцсети TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы на территории Штатов. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, избранный новый президент США Дональд Трамп призвал верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть, чтобы он успел разрешить спор уже после своего вступления в должность 20 января. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok - неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.

https://ria.ru/20250126/tiktok-1995506003.html

https://ria.ru/20250122/mizulina-1995051429.html

https://ria.ru/20250123/ssha-1995119211.html

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в мире, сша, илон маск, джо байден, дональд трамп, tiktok