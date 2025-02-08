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Маск заявил, что не собирается покупать TikTok - РИА Новости, 08.02.2025
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22:07 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/mask-1998198560.html
Маск заявил, что не собирается покупать TikTok
Маск заявил, что не собирается покупать TikTok - РИА Новости, 08.02.2025
Маск заявил, что не собирается покупать TikTok
Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск сообщил, что не собирался подавать заявку РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T22:07:00+03:00
2025-02-08T22:07:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск сообщил, что не собирался подавать заявку на покупку соцсети TikTok и не "горит желанием" приобретать её. Ранее агентство Блумберг, ссылаясь на источники, передавало, что китайские чиновники рассматривают возможность, при которой управление операциями TikTok в США будет передано Маску. Позднее соцсеть TikTok назвала чистой выдумкой сообщения о якобы планируемой продаже ее операций в США Маску. "Я не подавал заявку на покупку TikTok. У меня нет никаких планов относительно того, что бы я делал, если бы у меня был TikTok... Я не горю желанием купить TikTok", - заявил Маск на конференции в Германии, видеозапись с его выступлением опубликована на YouTube-канале Welt Documentary. Бизнесмен подчеркнул, что не приобретает что-либо только по экономическим причинам и обычно создает компании "с нуля", а не покупает их. При этом Маск отметил, что мог бы изучить алгоритм работы TikTok и возможности по его улучшению. По словам предпринимателя, сам он не пользуется соцсетью. В апреле 2024 года действующий тогда президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий переход соцсети TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы на территории Штатов. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, избранный новый президент США Дональд Трамп призвал верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть, чтобы он успел разрешить спор уже после своего вступления в должность 20 января. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok - неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.
https://ria.ru/20250126/tiktok-1995506003.html
https://ria.ru/20250122/mizulina-1995051429.html
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в мире, сша, илон маск, джо байден, дональд трамп, tiktok
В мире, США, Илон Маск, Джо Байден, Дональд Трамп, TikTok
Маск заявил, что не собирается покупать TikTok

Илон Маск заявил, что не собирается подавать заявку на покупку TikTok

© AP Photo / Jeff ChiuПриложение TikTok на экране смартфона
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Jeff Chiu
Приложение TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск сообщил, что не собирался подавать заявку на покупку соцсети TikTok и не "горит желанием" приобретать её.
Ранее агентство Блумберг, ссылаясь на источники, передавало, что китайские чиновники рассматривают возможность, при которой управление операциями TikTok в США будет передано Маску. Позднее соцсеть TikTok назвала чистой выдумкой сообщения о якобы планируемой продаже ее операций в США Маску.
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
СМИ: Белый дом обсуждает передачу TikTok под контроль США
26 января, 02:39
"Я не подавал заявку на покупку TikTok. У меня нет никаких планов относительно того, что бы я делал, если бы у меня был TikTok... Я не горю желанием купить TikTok", - заявил Маск на конференции в Германии, видеозапись с его выступлением опубликована на YouTube-канале Welt Documentary.
Бизнесмен подчеркнул, что не приобретает что-либо только по экономическим причинам и обычно создает компании "с нуля", а не покупает их. При этом Маск отметил, что мог бы изучить алгоритм работы TikTok и возможности по его улучшению.
По словам предпринимателя, сам он не пользуется соцсетью.
Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Альтернативы TikTok в России пока нет, считает Мизулина
22 января, 23:30
В апреле 2024 года действующий тогда президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий переход соцсети TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы на территории Штатов. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, избранный новый президент США Дональд Трамп призвал верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть, чтобы он успел разрешить спор уже после своего вступления в должность 20 января.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok - неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.
Логотип соцсети TikTok - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Пользователи TikTok в США пожаловались на цензуру
23 января, 13:23
 
В миреСШАИлон МаскДжо БайденДональд ТрампTikTok
 
 
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