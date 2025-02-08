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Захарова прокомментировала ситуацию вокруг четы Макрон - РИА Новости, 08.02.2025
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20:13 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/makron-1998190131.html
Захарова прокомментировала ситуацию вокруг четы Макрон
Захарова прокомментировала ситуацию вокруг четы Макрон - РИА Новости, 08.02.2025
Захарова прокомментировала ситуацию вокруг четы Макрон
Ситуация вокруг четы Макрон является хорошим примером того, как французские журналисты подвергаются преследованиям за то, что отправляют вопросы по интересующей РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T20:13:00+03:00
2025-02-08T20:13:00+03:00
в мире
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франция
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МОСКВА 8 фев – РИА Новости. Ситуация вокруг четы Макрон является хорошим примером того, как французские журналисты подвергаются преследованиям за то, что отправляют вопросы по интересующей их теме, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Сейчас развивается драма вокруг темы, которая волнует уже не только французских журналистов, но и американских, да и вообще мировую прессу, относительно каких-то пикантных подробностей того, что происходит у четы Макрон. Не наш вопрос, безусловно, но я привожу это в качестве примера того, как французские же журналисты подвергаются преследованию со стороны властей … только за то, что направляют или имеют наглость, как опять же говорят во Франции, направлять вопросы, которые их интересуют", - сказала Захарова в интервью агентству. В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой Наташа Рей заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди Брижит Макрон. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США. Апелляционный суд Кана в Нормандии вынес приговор в июне 2023 года Наташе Рей и Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube выступила Рэй, их признали виновными в клевете. В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил двух женщин к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету. В марте 2024 года Эммануэль Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, - это "ложная информация и сфабрикованные сюжеты", которым люди верят и "начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни". Адвокат Рэй Франсуа Данглеан сообщил РИА Новости, что его подзащитная Рэй намерена в ближайшее время подать прошение о предоставлении политического убежища через посольство РФ во Франции. Он также отметил, что она планирует обратиться к депутату ГД Петру Толстому с просьбой о содействии в этом деле, так как его "знают и ценят во Франции" и он "хорошо говорит по-французски".
https://ria.ru/20250206/makron-1997571224.html
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РИА Новости
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96
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в мире, россия, франция, эммануэль макрон, мария захарова, петр толстой, госдума рф
В мире, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Мария Захарова, Петр Толстой, Госдума РФ
Захарова прокомментировала ситуацию вокруг четы Макрон

Захарова: ситуация с четой Макрон – пример преследования журналистов во Франции

© AP Photo / Christophe EnaПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит Макрон - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Christophe Ena
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит Макрон . Архивное фото
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МОСКВА 8 фев – РИА Новости. Ситуация вокруг четы Макрон является хорошим примером того, как французские журналисты подвергаются преследованиям за то, что отправляют вопросы по интересующей их теме, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Сейчас развивается драма вокруг темы, которая волнует уже не только французских журналистов, но и американских, да и вообще мировую прессу, относительно каких-то пикантных подробностей того, что происходит у четы Макрон. Не наш вопрос, безусловно, но я привожу это в качестве примера того, как французские же журналисты подвергаются преследованию со стороны властей … только за то, что направляют или имеют наглость, как опять же говорят во Франции, направлять вопросы, которые их интересуют", - сказала Захарова в интервью агентству.
Брижит и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
"Та роковая ночь". Макрон перестал отрицать, что женат на мужчине
6 февраля, 08:00
В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой Наташа Рей заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди Брижит Макрон. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.
Апелляционный суд Кана в Нормандии вынес приговор в июне 2023 года Наташе Рей и Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube выступила Рэй, их признали виновными в клевете. В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил двух женщин к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету.
В марте 2024 года Эммануэль Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, - это "ложная информация и сфабрикованные сюжеты", которым люди верят и "начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни".
Адвокат Рэй Франсуа Данглеан сообщил РИА Новости, что его подзащитная Рэй намерена в ближайшее время подать прошение о предоставлении политического убежища через посольство РФ во Франции. Он также отметил, что она планирует обратиться к депутату ГД Петру Толстому с просьбой о содействии в этом деле, так как его "знают и ценят во Франции" и он "хорошо говорит по-французски".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Макрон в ярости: охота на тайны сексуальной жизни президента продолжается
24 января, 08:00
 
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