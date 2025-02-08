https://ria.ru/20250208/makeevka-1998150461.html

При украинском обстреле центра Макеевки погибла женщина

При украинском обстреле центра Макеевки погибла женщина - РИА Новости, 08.02.2025

При украинском обстреле центра Макеевки погибла женщина

При украинском обстреле центра Макеевки погибла женщина, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T16:14:00+03:00

2025-02-08T16:14:00+03:00

2025-02-08T16:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

макеевка

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. При украинском обстреле центра Макеевки погибла женщина, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram."ВФУ выбрали разгар выходного дня для удара по центру Макеевки. К сожалению, погибла молодая девушка. По предварительным данным, десять человек ранены, включая ребенка", — написал он.Пострадавшим оказывают необходимую помощь.Кроме того, получили повреждения многоквартирные дома и 15 автомобилей.Пушилин отметил, что поручил оказать всю необходимую помощь и заменить разбитые стекла в домах, так как в ближайшие дни будет мороз."Отступая, враг пытается отомстить тем, кому пока еще может: мирному населению", — указал глава ДНР.Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.

https://ria.ru/20250120/obstrel-1994652339.html

https://ria.ru/20250207/svo-1997691971.html

макеевка

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Последствия обстрела Макеевки Обстрел в Макеевке произошел в непосредственной близости к жилому многоквартирному дому, повреждены и уничтожены несколько автомобилей. Повреждения получили также рейсовый автобус и пять продуктовых магазинов. 2025-02-08T16:14 true PT0M08S

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макеевка