https://ria.ru/20250208/makeevka-1998145560.html

При ударе по автостанции в Макеевке погиб мирный житель

При ударе по автостанции в Макеевке погиб мирный житель - РИА Новости, 08.02.2025

При ударе по автостанции в Макеевке погиб мирный житель

Мирный житель погиб при ударе по автостанции в Макеевке в ДНР, еще как минимум трое получили ранения. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T15:22:00+03:00

2025-02-08T15:22:00+03:00

2025-02-08T18:01:00+03:00

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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Мирный житель погиб при ударе по автостанции в Макеевке в ДНР, еще как минимум трое получили ранения.Взрыв произошел в непосредственной близости к автостанции и жилого многоквартирного дома в Макеевке в ДНР, в результате чего поврежден весь фасад здания с одной стороны. По меньшей мере четыре гражданских автомобиля уничтожены полностью, еще не менее десяти повреждено, передает корреспондент РИА Новости.На самой автостанции повреждения получил рейсовый автобус и пять продуктовых магазинов."Страшно было. Слышали сильный хлопок и крики людей. Люди все попадали в магазине", - рассказала агентству очевидец происшествия Анастасия.

https://ria.ru/20250206/vsu-1997824296.html

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донецкая народная республика, макеевка, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф