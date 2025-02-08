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При ударе по автостанции в Макеевке погиб мирный житель - РИА Новости, 08.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 08.02.2025 (обновлено: 18:01 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/makeevka-1998145560.html
При ударе по автостанции в Макеевке погиб мирный житель
При ударе по автостанции в Макеевке погиб мирный житель - РИА Новости, 08.02.2025
При ударе по автостанции в Макеевке погиб мирный житель
Мирный житель погиб при ударе по автостанции в Макеевке в ДНР, еще как минимум трое получили ранения. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T15:22:00+03:00
2025-02-08T18:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
макеевка
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Мирный житель погиб при ударе по автостанции в Макеевке в ДНР, еще как минимум трое получили ранения.Взрыв произошел в непосредственной близости к автостанции и жилого многоквартирного дома в Макеевке в ДНР, в результате чего поврежден весь фасад здания с одной стороны. По меньшей мере четыре гражданских автомобиля уничтожены полностью, еще не менее десяти повреждено, передает корреспондент РИА Новости.На самой автостанции повреждения получил рейсовый автобус и пять продуктовых магазинов."Страшно было. Слышали сильный хлопок и крики людей. Люди все попадали в магазине", - рассказала агентству очевидец происшествия Анастасия.
https://ria.ru/20250206/vsu-1997824296.html
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донецкая народная республика, макеевка, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
При ударе по автостанции в Макеевке погиб мирный житель

При ударе по автостанции в Макеевке в ДНР погиб мирный житель, трое ранены

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРаботники МЧС на месте обстрела в Макеевке. 8 февраля 2025
Работники МЧС на месте обстрела в Макеевке. 8 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Работники МЧС на месте обстрела в Макеевке. 8 февраля 2025
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Мирный житель погиб при ударе по автостанции в Макеевке в ДНР, еще как минимум трое получили ранения.
Взрыв произошел в непосредственной близости к автостанции и жилого многоквартирного дома в Макеевке в ДНР, в результате чего поврежден весь фасад здания с одной стороны. По меньшей мере четыре гражданских автомобиля уничтожены полностью, еще не менее десяти повреждено, передает корреспондент РИА Новости.
На самой автостанции повреждения получил рейсовый автобус и пять продуктовых магазинов.
"Страшно было. Слышали сильный хлопок и крики людей. Люди все попадали в магазине", - рассказала агентству очевидец происшествия Анастасия.
Последствия обстрела Пантелеймоновки в ДНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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