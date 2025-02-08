https://ria.ru/20250208/makeevka-1998145560.html
При ударе по автостанции в Макеевке погиб мирный житель
При ударе по автостанции в Макеевке погиб мирный житель - РИА Новости, 08.02.2025
При ударе по автостанции в Макеевке погиб мирный житель
Мирный житель погиб при ударе по автостанции в Макеевке в ДНР, еще как минимум трое получили ранения. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T15:22:00+03:00
2025-02-08T15:22:00+03:00
2025-02-08T18:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
макеевка
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998165135_0:257:2725:1790_1920x0_80_0_0_1043acbff5f18a7f30dc0c16c265d0d6.jpg
ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Мирный житель погиб при ударе по автостанции в Макеевке в ДНР, еще как минимум трое получили ранения.Взрыв произошел в непосредственной близости к автостанции и жилого многоквартирного дома в Макеевке в ДНР, в результате чего поврежден весь фасад здания с одной стороны. По меньшей мере четыре гражданских автомобиля уничтожены полностью, еще не менее десяти повреждено, передает корреспондент РИА Новости.На самой автостанции повреждения получил рейсовый автобус и пять продуктовых магазинов."Страшно было. Слышали сильный хлопок и крики людей. Люди все попадали в магазине", - рассказала агентству очевидец происшествия Анастасия.
https://ria.ru/20250206/vsu-1997824296.html
донецкая народная республика
макеевка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998165135_0:2:2725:2046_1920x0_80_0_0_6fe131b34ac3d3762b13deee26354214.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, макеевка, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
При ударе по автостанции в Макеевке погиб мирный житель
При ударе по автостанции в Макеевке в ДНР погиб мирный житель, трое ранены