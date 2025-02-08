Рейтинг@Mail.ru
Полуголая женщина пыталась сорвать съезд правых в Мадриде - РИА Новости, 08.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 08.02.2025 (обновлено: 18:36 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/madrid-1998163804.html
Полуголая женщина пыталась сорвать съезд правых в Мадриде
Полуголая женщина пыталась сорвать съезд правых в Мадриде - РИА Новости, 08.02.2025
Полуголая женщина пыталась сорвать съезд правых в Мадриде
Обнаженная по пояс активистка из радикального движения Femen устроила провокацию с целью сорвать мероприятие в Мадриде, объединившее правоконсервативные силы... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T17:43:00+03:00
2025-02-08T18:36:00+03:00
в мире
испания
венгрия
мадрид
виктор орбан
андрей бабиш
femen
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998163385_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6d3fa948b1335e1c720974db194c3c46.jpg
МАДРИД, 8 фев - РИА Новости. Обнаженная по пояс активистка из радикального движения Femen устроила провокацию с целью сорвать мероприятие в Мадриде, объединившее правоконсервативные силы Европы, сформировавшие фракцию Европарламента "Патриоты Европы", передает в субботу новостное агентство Europa Press. По информации издания, женщина "появилась во время первого выступления лидера Консервативной народной партии Эстонии Мартина Хельме". Она ворвалась в зал отеля Marrriot Auditorium, где началась встреча с участием сторонников правых сил Испании и других европейских стран, а также различных политиков, в том числе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и лидера парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Однако женщина была быстро удалена из зала охраной мероприятия. В 2024 году глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса "Патриоты за Европу" в Европейском парламенте. Всего на момент официального создания фракции в нее вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран, среди которых - Нидерланды, Франция, Испания, Италия.
https://ria.ru/20220822/femen-1811342326.html
испания
венгрия
мадрид
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998163385_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_305dc66be70027c7bfdabefcae2f4e3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, венгрия, мадрид, виктор орбан, андрей бабиш, femen, европарламент, audi a8, марин ле пен
В мире, Испания, Венгрия, Мадрид, Виктор Орбан, Андрей Бабиш, Femen, Европарламент, Audi A8, Марин Ле Пен
Полуголая женщина пыталась сорвать съезд правых в Мадриде

Голая по пояс активистка Femen прервала мероприятие с участием Орбана и Ле Пен

© Getty Images / Anadolu/Diego RadamesМарин Ле Пен выступает во время встречи лидеров европейских крайне правых в Мадриде
Марин Ле Пен выступает во время встречи лидеров европейских крайне правых в Мадриде - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Getty Images / Anadolu/Diego Radames
Марин Ле Пен выступает во время встречи лидеров европейских крайне правых в Мадриде
Читать ria.ru в
Дзен
МАДРИД, 8 фев - РИА Новости. Обнаженная по пояс активистка из радикального движения Femen устроила провокацию с целью сорвать мероприятие в Мадриде, объединившее правоконсервативные силы Европы, сформировавшие фракцию Европарламента "Патриоты Европы", передает в субботу новостное агентство Europa Press.
По информации издания, женщина "появилась во время первого выступления лидера Консервативной народной партии Эстонии Мартина Хельме". Она ворвалась в зал отеля Marrriot Auditorium, где началась встреча с участием сторонников правых сил Испании и других европейских стран, а также различных политиков, в том числе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и лидера парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Однако женщина была быстро удалена из зала охраной мероприятия.
В 2024 году глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса "Патриоты за Европу" в Европейском парламенте. Всего на момент официального создания фракции в нее вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран, среди которых - Нидерланды, Франция, Испания, Италия.
Одна из основательниц международного женского движения FEMEN Оксана Шачко - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Активистки Femen объяснили "фотосессию" с Шольцем
22 августа 2022, 16:05
 
В миреИспанияВенгрияМадридВиктор ОрбанАндрей БабишFemenЕвропарламентAudi A8Марин Ле Пен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала