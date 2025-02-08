https://ria.ru/20250208/madrid-1998163804.html

Полуголая женщина пыталась сорвать съезд правых в Мадриде

Полуголая женщина пыталась сорвать съезд правых в Мадриде - РИА Новости, 08.02.2025

Полуголая женщина пыталась сорвать съезд правых в Мадриде

Обнаженная по пояс активистка из радикального движения Femen устроила провокацию с целью сорвать мероприятие в Мадриде, объединившее правоконсервативные силы... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T17:43:00+03:00

2025-02-08T17:43:00+03:00

2025-02-08T18:36:00+03:00

в мире

испания

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мадрид

виктор орбан

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femen

европарламент

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МАДРИД, 8 фев - РИА Новости. Обнаженная по пояс активистка из радикального движения Femen устроила провокацию с целью сорвать мероприятие в Мадриде, объединившее правоконсервативные силы Европы, сформировавшие фракцию Европарламента "Патриоты Европы", передает в субботу новостное агентство Europa Press. По информации издания, женщина "появилась во время первого выступления лидера Консервативной народной партии Эстонии Мартина Хельме". Она ворвалась в зал отеля Marrriot Auditorium, где началась встреча с участием сторонников правых сил Испании и других европейских стран, а также различных политиков, в том числе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и лидера парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Однако женщина была быстро удалена из зала охраной мероприятия. В 2024 году глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса "Патриоты за Европу" в Европейском парламенте. Всего на момент официального создания фракции в нее вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран, среди которых - Нидерланды, Франция, Испания, Италия.

https://ria.ru/20220822/femen-1811342326.html

испания

венгрия

мадрид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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