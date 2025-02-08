Полуголая женщина пыталась сорвать съезд правых в Мадриде
Голая по пояс активистка Femen прервала мероприятие с участием Орбана и Ле Пен
© Getty Images / Anadolu/Diego RadamesМарин Ле Пен выступает во время встречи лидеров европейских крайне правых в Мадриде
© Getty Images / Anadolu/Diego Radames
Марин Ле Пен выступает во время встречи лидеров европейских крайне правых в Мадриде
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МАДРИД, 8 фев - РИА Новости. Обнаженная по пояс активистка из радикального движения Femen устроила провокацию с целью сорвать мероприятие в Мадриде, объединившее правоконсервативные силы Европы, сформировавшие фракцию Европарламента "Патриоты Европы", передает в субботу новостное агентство Europa Press.
По информации издания, женщина "появилась во время первого выступления лидера Консервативной народной партии Эстонии Мартина Хельме". Она ворвалась в зал отеля Marrriot Auditorium, где началась встреча с участием сторонников правых сил Испании и других европейских стран, а также различных политиков, в том числе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и лидера парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Однако женщина была быстро удалена из зала охраной мероприятия.
В 2024 году глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса "Патриоты за Европу" в Европейском парламенте. Всего на момент официального создания фракции в нее вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран, среди которых - Нидерланды, Франция, Испания, Италия.
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