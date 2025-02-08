https://ria.ru/20250208/lukashevich-1998157180.html

Лукашевич оценил контакты с новым генсеком ОБСЕ

Лукашевич оценил контакты с новым генсеком ОБСЕ - РИА Новости, 08.02.2025

Лукашевич оценил контакты с новым генсеком ОБСЕ

Контакты с новым Генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу доверительные, есть шансы на первые шаги к... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T16:51:00+03:00

2025-02-08T16:51:00+03:00

2025-02-08T16:52:00+03:00

обсе

александр лукашевич

в мире

россия

феридун синирлиоглу

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ВЕНА, 8 фев - РИА Новости. Контакты с новым Генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу доверительные, есть шансы на первые шаги к восстановлению диалога, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич."У меня налажены контакты с ним. Достаточно доверительные. Мы уже несколько раз встречались. И мы ощущаем, что это новый человек с новым видением, самостоятельный, с большим политическим и международным опытом, и мы надеемся, что он внесет конструктивную лепту в работу Организации", - сказал Лукашевич.По мнению дипломата, возможность сделать первые шаги к восстановлению диалога есть."Но насколько они будут реализованы, это будет зависеть и от председательства ОБСЕ, и от Генсекретаря, и всех нас. Самое важное сейчас - работать над восстановлением доверия, потому что если нет доверия, нет диалога, тогда теряется смысл вообще смысл этого формата", - заключил собеседник агентства.В декабре 2024 года на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ было объявлено о согласовании кандидатур на четыре ключевых поста в организации, включая должность генерального секретаря ОБСЕ.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 18.00 мск.

https://ria.ru/20241205/lavrov-1987517475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

обсе, александр лукашевич, в мире, россия, феридун синирлиоглу