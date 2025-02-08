Лукашевич оценил контакты с новым генсеком ОБСЕ
Постпред России Лукашевич назвал контакты с новым генсеком ОБСЕ доверительными
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич . Архивное фото
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ВЕНА, 8 фев - РИА Новости. Контакты с новым Генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу доверительные, есть шансы на первые шаги к восстановлению диалога, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич.
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"У меня налажены контакты с ним. Достаточно доверительные. Мы уже несколько раз встречались. И мы ощущаем, что это новый человек с новым видением, самостоятельный, с большим политическим и международным опытом, и мы надеемся, что он внесет конструктивную лепту в работу Организации", - сказал Лукашевич.
По мнению дипломата, возможность сделать первые шаги к восстановлению диалога есть.
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"Но насколько они будут реализованы, это будет зависеть и от председательства ОБСЕ, и от Генсекретаря, и всех нас. Самое важное сейчас - работать над восстановлением доверия, потому что если нет доверия, нет диалога, тогда теряется смысл вообще смысл этого формата", - заключил собеседник агентства.
В декабре 2024 года на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ было объявлено о согласовании кандидатур на четыре ключевых поста в организации, включая должность генерального секретаря ОБСЕ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 18.00 мск.
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