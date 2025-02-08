Приоритеты Финляндии в ОБСЕ не поддерживаются консенсусом, заявил Лукашевич
Лукашевич: в ОБСЕ нарастает противостояние с председательствующей Финляндией
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
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ВЕНА, 8 фев - РИА Новости. Приоритеты Финляндии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не поддерживаются консенсусом, наблюдается нарастающее противостояние с председательством, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич.
"Мы не раз обращали внимание министра, что мандат ОБСЕ — это путеводная звезда, согласованная всеми государствами-участниками. Приоритеты Финляндии не поддерживаются консенсусом, и поэтому она не имеет права их реализовывать, ей необходимо учитывать интересы всех государств-участников. Это прямо прописано в решениях организации", - сказал Лукашевич.
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По его словам, это же касается и того, что в любых публичных заявлениях от имени ОБСЕ необходимо придерживаться консенсусных позиций.
"Вопрос Украины не имеет консенсусной позиции в ОБСЕ и не может её иметь. В результате мы видим нарастающее противостояние с председательством. Такие действия Финляндии могут поставить под сомнение сам смысл председательства. Мальтийцы, к счастью, были более гибкими, и благодаря этому на Мальте удалось дать новый импульс институциональным решениям, в том числе согласовать новые назначения в ОБСЕ", - заключил Лукашевич.
Финляндия приняла председательство в ОБСЕ от Мальты 1 января 2025 года.
В декабре 2024 года на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ было объявлено о согласовании кандидатур на четыре ключевых поста в организации, включая должность генерального секретаря ОБСЕ.
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