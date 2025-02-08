https://ria.ru/20250208/lukashevich-1998147125.html

Приоритеты Финляндии в ОБСЕ не поддерживаются консенсусом, заявил Лукашевич

Приоритеты Финляндии в ОБСЕ не поддерживаются консенсусом, заявил Лукашевич - РИА Новости, 08.02.2025

Приоритеты Финляндии в ОБСЕ не поддерживаются консенсусом, заявил Лукашевич

Приоритеты Финляндии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не поддерживаются консенсусом, наблюдается нарастающее противостояние с... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T15:43:00+03:00

2025-02-08T15:43:00+03:00

2025-02-08T15:43:00+03:00

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ВЕНА, 8 фев - РИА Новости. Приоритеты Финляндии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не поддерживаются консенсусом, наблюдается нарастающее противостояние с председательством, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич. "Мы не раз обращали внимание министра, что мандат ОБСЕ — это путеводная звезда, согласованная всеми государствами-участниками. Приоритеты Финляндии не поддерживаются консенсусом, и поэтому она не имеет права их реализовывать, ей необходимо учитывать интересы всех государств-участников. Это прямо прописано в решениях организации", - сказал Лукашевич. По его словам, это же касается и того, что в любых публичных заявлениях от имени ОБСЕ необходимо придерживаться консенсусных позиций. "Вопрос Украины не имеет консенсусной позиции в ОБСЕ и не может её иметь. В результате мы видим нарастающее противостояние с председательством. Такие действия Финляндии могут поставить под сомнение сам смысл председательства. Мальтийцы, к счастью, были более гибкими, и благодаря этому на Мальте удалось дать новый импульс институциональным решениям, в том числе согласовать новые назначения в ОБСЕ", - заключил Лукашевич. Финляндия приняла председательство в ОБСЕ от Мальты 1 января 2025 года. В декабре 2024 года на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ было объявлено о согласовании кандидатур на четыре ключевых поста в организации, включая должность генерального секретаря ОБСЕ.

https://ria.ru/20241226/obse-1991357274.html

https://ria.ru/20241226/obse-1991358093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, финляндия, мальта, россия, александр лукашевич, обсе