https://ria.ru/20250208/lukashevich-1998142702.html

Лукашевич прокомментировал председательство Финляндии в ОБСЕ

Лукашевич прокомментировал председательство Финляндии в ОБСЕ - РИА Новости, 08.02.2025

Лукашевич прокомментировал председательство Финляндии в ОБСЕ

Председательство Финляндии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) началось "ни шатко, ни валко", они транслируют проукраинские лозунги,... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T14:50:00+03:00

2025-02-08T14:50:00+03:00

2025-02-08T15:30:00+03:00

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ВЕНА, 8 фев - РИА Новости. Председательство Финляндии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) началось "ни шатко, ни валко", они транслируют проукраинские лозунги, а объяснений не дают, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич. "Посмотрим, как Финляндия будет вести дела в ОБСЕ. Пока политический сезон в Вене начался "ни шатко, ни валко" - финны транслируют проукраинские лозунги, но иных резких антироссийских шагов пока не сделали. Оценивать их председательство будем по реальным действиям", - сказал Лукашевич. По словам дипломата, финская сторона продолжает настаивать на своих неконсенсусных приоритетах и повторяет позицию, что "Украина - это всё". "Заявления, будто Украина борется за свою независимость и будущее всего человечества, звучат абсурдно. Председательство продолжает идти своим путем. Мы подчеркиваем, что это находится на грани допустимого. Похоже, что финская сторона настроена продолжать в том же духе, что может привести к негативным последствиям", - добавил дипломат. По его словам, у российской стороны есть официальный еженедельный диалог с представителями Финляндии в Вене. "Однако они не предоставляют разъяснений, ограничиваясь фразой: "Вот что сказала министр", "воспринимайте как хотите". Но проблема в том, что министр дала поручение работать над тем или иным вопросом, а они не могут нам ничего сказать, и всё остается неопределенным", - пояснил собеседник. Он отметил, что это напоминает "искусственные модели, которые совершенно не соответствуют, во-первых, мандату председательства, которое должно консультироваться и учитывать мнение других, а во-вторых, действовать в интересах всех государств-участников ОБСЕ". "Очевидно, что они представляют мнение лишь одной группы - пусть и большой, евроатлантической, которая хочет реформировать организацию и превратить в инструмент этой евроатлантической связки, которая, в свою очередь, остается под вопросом в свете изменений в американской администрации и того, как США будут взаимодействовать с Европой", - заключил дипломат.

https://ria.ru/20241226/obse-1991357274.html

https://ria.ru/20241226/obse-1991358093.html

https://ria.ru/20250130/obse-1996347495.html

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в мире, финляндия, вена, россия, александр лукашевич, обсе