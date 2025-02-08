https://ria.ru/20250208/lukashevich-1998139007.html

ОБСЕ балансирует на грани искусственной комы, заявил Лукашевич

ОБСЕ балансирует на грани искусственной комы, заявил Лукашевич - РИА Новости, 08.02.2025

ОБСЕ балансирует на грани искусственной комы, заявил Лукашевич

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) балансирует на грани "искусственной комы", выживание зависит от действий ее председателя Финляндии, РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T14:19:00+03:00

2025-02-08T14:19:00+03:00

2025-02-08T14:20:00+03:00

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ВЕНА, 8 фев - РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) балансирует на грани "искусственной комы", выживание зависит от действий ее председателя Финляндии, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич."Ближайшее будущее организации будет зависеть от практических шагов Финляндии в качестве действующего председателя. Мы не скрываем: ОБСЕ балансирует на грани "искусственной комы". Если финнам удастся не допустить скатывания в неконсенсусную плоскость и направить работу в русло реального диалога, шансы на политическое выживание организации останутся", - сказал Лукашевич.Он добавил, что российская сторона напутствовала министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен "осмотрительно и мудро выстраивать совместную работу, строго соблюдать правила процедуры и беречь консенсусный принцип принятия решений как гарантию учета интересов всех без исключения государств-участников".Финляндия приняла председательство в ОБСЕ от Мальты 1 января 2025 года.

https://ria.ru/20250208/finljandija-1998113727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

финляндия, россия, обсе, в мире