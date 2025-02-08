ОБСЕ балансирует на грани искусственной комы, заявил Лукашевич
Лукашевич: выживание ОБСЕ зависит от действий Финляндии
© AP Photo / Ronald ZakЗдание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия
© AP Photo / Ronald Zak
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия. Архивное фото
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ВЕНА, 8 фев - РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) балансирует на грани "искусственной комы", выживание зависит от действий ее председателя Финляндии, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич.
"Ближайшее будущее организации будет зависеть от практических шагов Финляндии в качестве действующего председателя. Мы не скрываем: ОБСЕ балансирует на грани "искусственной комы". Если финнам удастся не допустить скатывания в неконсенсусную плоскость и направить работу в русло реального диалога, шансы на политическое выживание организации останутся", - сказал Лукашевич.
Он добавил, что российская сторона напутствовала министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен "осмотрительно и мудро выстраивать совместную работу, строго соблюдать правила процедуры и беречь консенсусный принцип принятия решений как гарантию учета интересов всех без исключения государств-участников".
Финляндия приняла председательство в ОБСЕ от Мальты 1 января 2025 года.