https://ria.ru/20250208/london-1998200841.html

В Лондоне прошли массовые протесты против строительства посольства КНР

В Лондоне прошли массовые протесты против строительства посольства КНР - РИА Новости, 08.02.2025

В Лондоне прошли массовые протесты против строительства посольства КНР

Протесты прошли в Лондоне против строительства посольства КНР, более тысячи человек собрались возле места предполагаемого строительства здания, передает газета... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T22:37:00+03:00

2025-02-08T22:37:00+03:00

2025-02-08T22:37:00+03:00

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Протесты прошли в Лондоне против строительства посольства КНР, более тысячи человек собрались возле места предполагаемого строительства здания, передает газета Guardian. Ранее газета Financial Times сообщало, что власти Великобритании могут после многолетнего спора с Пекином разрешить открытие нового посольства КНР в Лондоне, которое станет крупнейшим китайским диппредставительством в Европе, при выполнении ряда условий. "Более 1 тысячи человек собрались снаружи Королевского монетного двора, бывшей штаб-квартиры британского производителя монет, недалеко от лондонского Тауэра. Вскоре это место может быть превращено в китайское посольство", - отмечает издание. По словам Guardian, среди протестующих было также много выходцев из Гонконга, проживающих в Великобритании. Отмечается, что они выразили обеспокоенность тем, что посольство КНР в Лондоне может быть использовано для контроля и "незаконного задержания инакомыслящих". Газета добавляет, что во время протестов полиция затащила одну женщину в полицейский фургон. После чего большая толпа людей, одетых в черное, окружила машину, мешая ей проехать. "Другой женщине, судя по всему, стало плохо, и ее видели лежащей на залитой дождем дороге", - добавило издание. Как уточняет Guardian, на протестах также выступали несколько политиков, в числе которых бывший младший министр по вопросам безопасности страны Том Тугендхат и министр по делам труда и пенсий Иан Дункан Смит. Китайское правительство шесть лет назад приобрело историческое здание в Лондоне, в котором раньше находился Королевский монетный двор, однако до сих пор не может получить разрешение на открытие на его территории нового посольства. Планы КНР по строительству в лондонском районе Тауэр-Хамлетс нового здания китайского посольства стали в последнее время отдельной темой для разногласий между Пекином и Лондоном. Местные власти, ссылаясь на соображения безопасности, отказали в строительстве еще в 2022 году, однако в июле 2024 года Пекин подал новую заявку. В декабре газета London Standard сообщила, что районный совет Тауэр-Хамлетс единогласно проголосовал против открытия нового здания посольства КНР на своей территории.

https://ria.ru/20241215/guardian-1989272765.html

https://ria.ru/20241108/sanktsii-1982688840.html

https://ria.ru/20240922/instituty-1974045714.html

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пекин

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, лондон, китай, пекин, том тугендхат, великобритания