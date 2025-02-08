Рейтинг@Mail.ru
В Лондоне прошли массовые протесты против строительства посольства КНР - РИА Новости, 08.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:37 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/london-1998200841.html
В Лондоне прошли массовые протесты против строительства посольства КНР
В Лондоне прошли массовые протесты против строительства посольства КНР - РИА Новости, 08.02.2025
В Лондоне прошли массовые протесты против строительства посольства КНР
Протесты прошли в Лондоне против строительства посольства КНР, более тысячи человек собрались возле места предполагаемого строительства здания, передает газета... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T22:37:00+03:00
2025-02-08T22:37:00+03:00
в мире
лондон
китай
пекин
том тугендхат
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103253/95/1032539508_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_9cffd5b87184317d77e296db1c666352.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Протесты прошли в Лондоне против строительства посольства КНР, более тысячи человек собрались возле места предполагаемого строительства здания, передает газета Guardian. Ранее газета Financial Times сообщало, что власти Великобритании могут после многолетнего спора с Пекином разрешить открытие нового посольства КНР в Лондоне, которое станет крупнейшим китайским диппредставительством в Европе, при выполнении ряда условий. "Более 1 тысячи человек собрались снаружи Королевского монетного двора, бывшей штаб-квартиры британского производителя монет, недалеко от лондонского Тауэра. Вскоре это место может быть превращено в китайское посольство", - отмечает издание. По словам Guardian, среди протестующих было также много выходцев из Гонконга, проживающих в Великобритании. Отмечается, что они выразили обеспокоенность тем, что посольство КНР в Лондоне может быть использовано для контроля и "незаконного задержания инакомыслящих". Газета добавляет, что во время протестов полиция затащила одну женщину в полицейский фургон. После чего большая толпа людей, одетых в черное, окружила машину, мешая ей проехать. "Другой женщине, судя по всему, стало плохо, и ее видели лежащей на залитой дождем дороге", - добавило издание. Как уточняет Guardian, на протестах также выступали несколько политиков, в числе которых бывший младший министр по вопросам безопасности страны Том Тугендхат и министр по делам труда и пенсий Иан Дункан Смит. Китайское правительство шесть лет назад приобрело историческое здание в Лондоне, в котором раньше находился Королевский монетный двор, однако до сих пор не может получить разрешение на открытие на его территории нового посольства. Планы КНР по строительству в лондонском районе Тауэр-Хамлетс нового здания китайского посольства стали в последнее время отдельной темой для разногласий между Пекином и Лондоном. Местные власти, ссылаясь на соображения безопасности, отказали в строительстве еще в 2022 году, однако в июле 2024 года Пекин подал новую заявку. В декабре газета London Standard сообщила, что районный совет Тауэр-Хамлетс единогласно проголосовал против открытия нового здания посольства КНР на своей территории.
https://ria.ru/20241215/guardian-1989272765.html
https://ria.ru/20241108/sanktsii-1982688840.html
https://ria.ru/20240922/instituty-1974045714.html
лондон
китай
пекин
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103253/95/1032539508_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_3cea3fcafb6088dfe16e6786fdb6ff1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон, китай, пекин, том тугендхат, великобритания
В мире, Лондон, Китай, Пекин, Том Тугендхат, Великобритания
В Лондоне прошли массовые протесты против строительства посольства КНР

Guardian: в Лондоне прошли протесты против строительства нового посольства КНР

© AP Photo / Lefteris PitarakisБританские полицейские в Лондоне
Британские полицейские в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Британские полицейские в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Протесты прошли в Лондоне против строительства посольства КНР, более тысячи человек собрались возле места предполагаемого строительства здания, передает газета Guardian.
Ранее газета Financial Times сообщало, что власти Великобритании могут после многолетнего спора с Пекином разрешить открытие нового посольства КНР в Лондоне, которое станет крупнейшим китайским диппредставительством в Европе, при выполнении ряда условий.
Сотрудники полиции задерживают участницу акции протеста в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
В Лондоне прошла демонстрация против повышения арендной платы за жилье
15 декабря 2024, 02:14
"Более 1 тысячи человек собрались снаружи Королевского монетного двора, бывшей штаб-квартиры британского производителя монет, недалеко от лондонского Тауэра. Вскоре это место может быть превращено в китайское посольство", - отмечает издание.
По словам Guardian, среди протестующих было также много выходцев из Гонконга, проживающих в Великобритании. Отмечается, что они выразили обеспокоенность тем, что посольство КНР в Лондоне может быть использовано для контроля и "незаконного задержания инакомыслящих".
Газета добавляет, что во время протестов полиция затащила одну женщину в полицейский фургон. После чего большая толпа людей, одетых в черное, окружила машину, мешая ей проехать.
"Другой женщине, судя по всему, стало плохо, и ее видели лежащей на залитой дождем дороге", - добавило издание.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Посольство призвало Британию отменить санкции против КНР за помощь России
8 ноября 2024, 15:34
Как уточняет Guardian, на протестах также выступали несколько политиков, в числе которых бывший младший министр по вопросам безопасности страны Том Тугендхат и министр по делам труда и пенсий Иан Дункан Смит.
Китайское правительство шесть лет назад приобрело историческое здание в Лондоне, в котором раньше находился Королевский монетный двор, однако до сих пор не может получить разрешение на открытие на его территории нового посольства.
Планы КНР по строительству в лондонском районе Тауэр-Хамлетс нового здания китайского посольства стали в последнее время отдельной темой для разногласий между Пекином и Лондоном. Местные власти, ссылаясь на соображения безопасности, отказали в строительстве еще в 2022 году, однако в июле 2024 года Пекин подал новую заявку. В декабре газета London Standard сообщила, что районный совет Тауэр-Хамлетс единогласно проголосовал против открытия нового здания посольства КНР на своей территории.
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Великобритания прекратила финансирование институтов Конфуция в стране
22 сентября 2024, 00:12
 
В миреЛондонКитайПекинТом ТугендхатВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала