https://ria.ru/20250208/london-1998200841.html
В Лондоне прошли массовые протесты против строительства посольства КНР
В Лондоне прошли массовые протесты против строительства посольства КНР - РИА Новости, 08.02.2025
В Лондоне прошли массовые протесты против строительства посольства КНР
Протесты прошли в Лондоне против строительства посольства КНР, более тысячи человек собрались возле места предполагаемого строительства здания, передает газета... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T22:37:00+03:00
2025-02-08T22:37:00+03:00
2025-02-08T22:37:00+03:00
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Протесты прошли в Лондоне против строительства посольства КНР, более тысячи человек собрались возле места предполагаемого строительства здания, передает газета Guardian. Ранее газета Financial Times сообщало, что власти Великобритании могут после многолетнего спора с Пекином разрешить открытие нового посольства КНР в Лондоне, которое станет крупнейшим китайским диппредставительством в Европе, при выполнении ряда условий. "Более 1 тысячи человек собрались снаружи Королевского монетного двора, бывшей штаб-квартиры британского производителя монет, недалеко от лондонского Тауэра. Вскоре это место может быть превращено в китайское посольство", - отмечает издание. По словам Guardian, среди протестующих было также много выходцев из Гонконга, проживающих в Великобритании. Отмечается, что они выразили обеспокоенность тем, что посольство КНР в Лондоне может быть использовано для контроля и "незаконного задержания инакомыслящих". Газета добавляет, что во время протестов полиция затащила одну женщину в полицейский фургон. После чего большая толпа людей, одетых в черное, окружила машину, мешая ей проехать. "Другой женщине, судя по всему, стало плохо, и ее видели лежащей на залитой дождем дороге", - добавило издание. Как уточняет Guardian, на протестах также выступали несколько политиков, в числе которых бывший младший министр по вопросам безопасности страны Том Тугендхат и министр по делам труда и пенсий Иан Дункан Смит. Китайское правительство шесть лет назад приобрело историческое здание в Лондоне, в котором раньше находился Королевский монетный двор, однако до сих пор не может получить разрешение на открытие на его территории нового посольства. Планы КНР по строительству в лондонском районе Тауэр-Хамлетс нового здания китайского посольства стали в последнее время отдельной темой для разногласий между Пекином и Лондоном. Местные власти, ссылаясь на соображения безопасности, отказали в строительстве еще в 2022 году, однако в июле 2024 года Пекин подал новую заявку. В декабре газета London Standard сообщила, что районный совет Тауэр-Хамлетс единогласно проголосовал против открытия нового здания посольства КНР на своей территории.
https://ria.ru/20241215/guardian-1989272765.html
https://ria.ru/20241108/sanktsii-1982688840.html
https://ria.ru/20240922/instituty-1974045714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, китай, пекин, том тугендхат, великобритания
В мире, Лондон, Китай, Пекин, Том Тугендхат, Великобритания
В Лондоне прошли массовые протесты против строительства посольства КНР
Guardian: в Лондоне прошли протесты против строительства нового посольства КНР
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости.
Протесты прошли в Лондоне против строительства посольства КНР, более тысячи человек собрались возле места предполагаемого строительства здания, передает газета Guardian
.
Ранее газета Financial Times сообщало, что власти Великобритании
могут после многолетнего спора с Пекином
разрешить открытие нового посольства КНР
в Лондоне
, которое станет крупнейшим китайским диппредставительством в Европе
, при выполнении ряда условий.
"Более 1 тысячи человек собрались снаружи Королевского монетного двора, бывшей штаб-квартиры британского производителя монет, недалеко от лондонского Тауэра. Вскоре это место может быть превращено в китайское посольство", - отмечает издание.
По словам Guardian, среди протестующих было также много выходцев из Гонконга
, проживающих в Великобритании. Отмечается, что они выразили обеспокоенность тем, что посольство КНР в Лондоне может быть использовано для контроля и "незаконного задержания инакомыслящих".
Газета добавляет, что во время протестов полиция затащила одну женщину в полицейский фургон. После чего большая толпа людей, одетых в черное, окружила машину, мешая ей проехать.
"Другой женщине, судя по всему, стало плохо, и ее видели лежащей на залитой дождем дороге", - добавило издание.
Как уточняет Guardian, на протестах также выступали несколько политиков, в числе которых бывший младший министр по вопросам безопасности страны Том Тугендхат
и министр по делам труда и пенсий Иан Дункан Смит.
Китайское правительство шесть лет назад приобрело историческое здание в Лондоне, в котором раньше находился Королевский монетный двор, однако до сих пор не может получить разрешение на открытие на его территории нового посольства.
Планы КНР по строительству в лондонском районе Тауэр-Хамлетс нового здания китайского посольства стали в последнее время отдельной темой для разногласий между Пекином и Лондоном. Местные власти, ссылаясь на соображения безопасности, отказали в строительстве еще в 2022 году, однако в июле 2024 года Пекин подал новую заявку. В декабре газета London Standard сообщила, что районный совет Тауэр-Хамлетс единогласно проголосовал против открытия нового здания посольства КНР на своей территории.