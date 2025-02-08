https://ria.ru/20250208/livan-1998159921.html

Президент Ливана утвердил состав нового правительства

Президент Ливана утвердил состав нового правительства - РИА Новости, 08.02.2025

Президент Ливана утвердил состав нового правительства

Президент Ливана Джозеф Аун принял отставку правительства премьер-министра Наджиба Микати и утвердил состав нового правительства страны во главе с премьером... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T17:13:00+03:00

2025-02-08T17:13:00+03:00

2025-02-08T19:44:00+03:00

в мире

ливан

наджиб микати

джозеф аун

иордания

всемирный банк

мвф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568261777_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_414c4cac29cd280900d47a92fe99e5bd.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент Ливана Джозеф Аун принял отставку правительства премьер-министра Наджиба Микати и утвердил состав нового правительства страны во главе с премьером Навафом Саламом, сообщила канцелярия президента страны."Президент Аун подписал указ о принятии отставки правительства Наджиба Микати, указ о назначении премьер-министра Навафу Саламу для формирования правительства, а также подписал с назначенным премьер-министром указ о формировании правительства из 24 министров", - сообщается на странице президентской канцелярии в соцсети X.Как следует из президентского указа, заместителем премьера стал бывший глава ливанского МИД Тарек Митри, министром иностранных дел - бывший посол Ливана в Иордании Юсеф Раджи, министром обороны - бывший начальник ситуационного центра при главном управлении президента Мишель Менса, министром финансов - бывший глава экономического ведомства Ливана Ясин Джабер, министром экономики - бывший сотрудник Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) Амер Бассат.

https://ria.ru/20250124/izrail-1995377725.html

ливан

иордания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, наджиб микати, джозеф аун, иордания, всемирный банк, мвф