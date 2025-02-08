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Президент Ливана утвердил состав нового правительства - РИА Новости, 08.02.2025
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17:13 08.02.2025 (обновлено: 19:44 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/livan-1998159921.html
Президент Ливана утвердил состав нового правительства
Президент Ливана утвердил состав нового правительства - РИА Новости, 08.02.2025
Президент Ливана утвердил состав нового правительства
Президент Ливана Джозеф Аун принял отставку правительства премьер-министра Наджиба Микати и утвердил состав нового правительства страны во главе с премьером... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T17:13:00+03:00
2025-02-08T19:44:00+03:00
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наджиб микати
джозеф аун
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент Ливана Джозеф Аун принял отставку правительства премьер-министра Наджиба Микати и утвердил состав нового правительства страны во главе с премьером Навафом Саламом, сообщила канцелярия президента страны."Президент Аун подписал указ о принятии отставки правительства Наджиба Микати, указ о назначении премьер-министра Навафу Саламу для формирования правительства, а также подписал с назначенным премьер-министром указ о формировании правительства из 24 министров", - сообщается на странице президентской канцелярии в соцсети X.Как следует из президентского указа, заместителем премьера стал бывший глава ливанского МИД Тарек Митри, министром иностранных дел - бывший посол Ливана в Иордании Юсеф Раджи, министром обороны - бывший начальник ситуационного центра при главном управлении президента Мишель Менса, министром финансов - бывший глава экономического ведомства Ливана Ясин Джабер, министром экономики - бывший сотрудник Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) Амер Бассат.
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в мире, ливан, наджиб микати, джозеф аун, иордания, всемирный банк, мвф
В мире, Ливан, Наджиб Микати, Джозеф Аун, Иордания, Всемирный банк, МВФ
Президент Ливана утвердил состав нового правительства

Президент Ливана принял отставку премьера Микати и утвердил новое правительство

© AP Photo / Hussein MallaФлаг Ливана
Флаг Ливана - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Hussein Malla
Флаг Ливана. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент Ливана Джозеф Аун принял отставку правительства премьер-министра Наджиба Микати и утвердил состав нового правительства страны во главе с премьером Навафом Саламом, сообщила канцелярия президента страны.
"Президент Аун подписал указ о принятии отставки правительства Наджиба Микати, указ о назначении премьер-министра Навафу Саламу для формирования правительства, а также подписал с назначенным премьер-министром указ о формировании правительства из 24 министров", - сообщается на странице президентской канцелярии в соцсети X.
Как следует из президентского указа, заместителем премьера стал бывший глава ливанского МИД Тарек Митри, министром иностранных дел - бывший посол Ливана в Иордании Юсеф Раджи, министром обороны - бывший начальник ситуационного центра при главном управлении президента Мишель Менса, министром финансов - бывший глава экономического ведомства Ливана Ясин Джабер, министром экономики - бывший сотрудник Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) Амер Бассат.
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В миреЛиванНаджиб МикатиДжозеф АунИорданияВсемирный банкМВФ
 
 
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