https://ria.ru/20250208/livan-1998159921.html
Президент Ливана утвердил состав нового правительства
Президент Ливана утвердил состав нового правительства - РИА Новости, 08.02.2025
Президент Ливана утвердил состав нового правительства
Президент Ливана Джозеф Аун принял отставку правительства премьер-министра Наджиба Микати и утвердил состав нового правительства страны во главе с премьером... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T17:13:00+03:00
2025-02-08T17:13:00+03:00
2025-02-08T19:44:00+03:00
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент Ливана Джозеф Аун принял отставку правительства премьер-министра Наджиба Микати и утвердил состав нового правительства страны во главе с премьером Навафом Саламом, сообщила канцелярия президента страны."Президент Аун подписал указ о принятии отставки правительства Наджиба Микати, указ о назначении премьер-министра Навафу Саламу для формирования правительства, а также подписал с назначенным премьер-министром указ о формировании правительства из 24 министров", - сообщается на странице президентской канцелярии в соцсети X.Как следует из президентского указа, заместителем премьера стал бывший глава ливанского МИД Тарек Митри, министром иностранных дел - бывший посол Ливана в Иордании Юсеф Раджи, министром обороны - бывший начальник ситуационного центра при главном управлении президента Мишель Менса, министром финансов - бывший глава экономического ведомства Ливана Ясин Джабер, министром экономики - бывший сотрудник Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) Амер Бассат.
https://ria.ru/20250124/izrail-1995377725.html
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в мире, ливан, наджиб микати, джозеф аун, иордания, всемирный банк, мвф
В мире, Ливан, Наджиб Микати, Джозеф Аун, Иордания, Всемирный банк, МВФ
Президент Ливана утвердил состав нового правительства
Президент Ливана принял отставку премьера Микати и утвердил новое правительство