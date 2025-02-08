https://ria.ru/20250208/linch-1998106363.html
СМИ назвали причину смерти режиссера Дэвида Линча
СМИ назвали причину смерти режиссера Дэвида Линча - РИА Новости, 08.02.2025
СМИ назвали причину смерти режиссера Дэвида Линча
Причиной смерти известного американского кинорежиссера Дэвида Линча стала остановка сердца на фоне хронической обструктивной болезни легких, сообщает издание... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T07:12:00+03:00
2025-02-08T07:12:00+03:00
2025-02-08T07:30:00+03:00
шоубиз
дэвид линч
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149087/69/1490876961_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_c91212cdabff714fba9ca0d97d5eca82.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Причиной смерти известного американского кинорежиссера Дэвида Линча стала остановка сердца на фоне хронической обструктивной болезни легких, сообщает издание TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти. Ранее семья кинематографиста Линча сообщила о его смерти в возрасте 78 лет. "Причиной смерти Линча указана остановка сердца… предрасполагающим фактором была хроническая обструктивная болезнь легких", - пишет издание. В 2024 году Линч сообщил, что у него диагностирована эмфизема, вызванная курением, и он, вероятно, больше не сможет покидать свой дом, чтобы заниматься режиссурой. Журнал Variety пишет, что Линч радикально изменил американский кинематограф своим мрачным, сюрреалистическим художественным видением. Как отмечает издание, снятые режиссером сериал "Твин Пикс" и такие фильмы, как "Синий бархат", "Затерянное шоссе" и "Малхолланд Драйв" объединили в себе элементы ужасов, нуара и детективов.
https://ria.ru/20250116/linch-1994088399.html
https://ria.ru/20250116/1361789949.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149087/69/1490876961_82:0:2742:1995_1920x0_80_0_0_2696d707283b4634a0a3a59771c8e6a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дэвид линч
СМИ назвали причину смерти режиссера Дэвида Линча
TMZ: причиной смерти режиссера Дэвида Линча стала остановка сердца на фоне ХОБЛ
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости.
Причиной смерти известного американского кинорежиссера Дэвида Линча стала остановка сердца на фоне хронической обструктивной болезни легких, сообщает издание TMZ
со ссылкой на свидетельство о смерти.
Ранее семья кинематографиста Линча сообщила о его смерти в возрасте 78 лет.
"Причиной смерти Линча указана остановка сердца… предрасполагающим фактором была хроническая обструктивная болезнь легких", - пишет издание.
В 2024 году Линч сообщил, что у него диагностирована эмфизема, вызванная курением, и он, вероятно, больше не сможет покидать свой дом, чтобы заниматься режиссурой.
Журнал Variety пишет, что Линч радикально изменил американский кинематограф своим мрачным, сюрреалистическим художественным видением.
Как отмечает издание, снятые режиссером сериал "Твин Пикс" и такие фильмы, как "Синий бархат", "Затерянное шоссе" и "Малхолланд Драйв" объединили в себе элементы ужасов, нуара и детективов.