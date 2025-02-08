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Павел Кузнецов: финские власти доходят до абсурда в "отмене" всего русского

Павел Кузнецов: финские власти доходят до абсурда в "отмене" всего русского - РИА Новости, 08.02.2025

Павел Кузнецов: финские власти доходят до абсурда в "отмене" всего русского

Финляндия заморозила почти все каналы двустороннего взаимодействия с Россией, перешла к конфронтационному курсу в отношениях с Москвой и пугает население некой... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T09:00:00+03:00

2025-02-08T09:00:00+03:00

2025-02-08T09:00:00+03:00

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Финляндия заморозила почти все каналы двустороннего взаимодействия с Россией, перешла к конфронтационному курсу в отношениях с Москвой и пугает население некой "российской угрозой". О том, как финские власти призывают граждан готовиться к войне, нагнетают атмосферу военного психоза и пытаются "отменить" все, что связано с Россией, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов.– Финляндия является членом НАТО уже почти два года. Какие шаги по увеличению своего присутствия на территории страны предпринимает альянс? Сколько учений НАТО прошло в Финляндии в 2023-2024 годах и что это были за учения?– По итогам почти двух лет членства Финляндии в Североатлантическом альянсе мы видим, что процесс интеграции страны во все структуры военного блока идет полным ходом. Трудно не заметить амбиции финского руководства превратить страну в "пост образцового содержания" на натовском восточном фланге. Присоединяясь к альянсу, Хельсинки не обусловил свое участие в тех или иных направлениях деятельности НАТО какими-либо оговорками, как это ранее делали некоторые государства. Финляндия явно стремится закрепиться в глазах руководства блока в качестве абсолютно лояльного, как здесь говорят, донора безопасности.Североатлантический альянс активно и последовательно осваивает финскую территорию. Хотя детали военного планирования блока носят закрытый характер, основные параметры наращивания его сил в Финляндии отчетливо просматриваются. На севере страны планируется размещение многонациональной тактической группы передового присутствия Объединенных сухопутных войск НАТО под шведским руководством. На востоке страны, в городе Миккели, появится штаб регионального командования сухопутных сил альянса. Принципиальные политические решения руководства НАТО на этот счет приняты, а практическая их реализация начнется, судя по всему, уже в ближайшие месяцы.Прорабатываются планы по встраиванию национальной логистической инфраструктуры в общенатовские маршрутные схемы с целью ускоренной переброски в Финляндию – как здесь говорят, "в случае необходимости" – войск союзников, а также по складированию здесь их вооружений и военной техники. При этом пока речь не идет о создании в Финляндии иностранных военных баз с постоянной дислокацией крупных воинских контингентов, о размещении тяжелого наступательного вооружения и тому подобное.Акцент в использовании территории Финляндии ее новыми союзниками сейчас делается на разведывательной деятельности. Заходы разведсамолетов и беспилотников стран блока в финское воздушное пространство и их полеты вдоль границы с Россией приобрели чуть ли не рутинный характер. За этим отчетливо просматривается повышенный интерес натовцев, а особенно американцев, к стратегически важным регионам нашей страны – Кольскому полуострову и Мурманску, Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Одной лишь разведкой, впрочем, дело не ограничивается. Демонстративные пролеты над Финляндией американских стратегических бомбардировщиков B-52 явно говорят о том, что Пентагон начал практическую "примерку" нового потенциального театра военных действий под свои ударные силы.В 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах НАТО. В марте на севере Финляндии, Норвегии и Швеции состоялись многонациональные учения вооруженных сил стран альянса и государств-партнеров "Nordic Response-24". В них приняли участие около 20 тысяч военнослужащих из 14 стран, включая четыре тысячи финнов. В ноябре артиллерийские маневры "Lightning Strike-24" на полигоне в финской Лапландии, в которых было задействовано почти четыре тысячи военных, включая 1,2 тысячи человек из других стран НАТО, стали составной частью возглавляемых США масштабных учений артиллерии в пяти европейских странах.Следует отметить, что и национальные учения финских вооруженных сил теперь проводятся в соответствии с натовскими потребностями и с расширяющимся участием воинских подразделений других стран блока. Их число растет. На 2025 год финнами запланировано проведение 115 маневров как на территории страны, так и за ее пределами. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 103, а в 2023 году – 89 учений.– Соглашение об оборонном сотрудничестве с США, в соответствии с которым Финляндия предоставила американской стороне доступ к 15 военным объектам, вступило в силу в сентябре. Какие действия предпринимаются по этому соглашению?– Предстоящие конкретные шаги по реализации упомянутого вами соглашения об оборонном сотрудничестве с США остаются секретными. Пока мы слышали только рассуждения общего характера, что этот документ должен стать третьим – наряду с собственной национальной обороной и членством страны в ЕС и НАТО – элементом новой архитектуры безопасности для Хельсинки.Известно, что данное соглашение открывает перед Вашингтоном возможность использовать не только 15 финских военных объектов по всей стране, включая базы военно-морских и военно-воздушных сил, но и гарнизоны, полигоны и складские помещения. Речь идет о том, что их отдельные зоны передаются в исключительное пользование американцев и становятся по сути закрытыми для самих финнов. Более того, соглашение также предусматривает практически полное выведение американских военнослужащих из-под юрисдикции страны пребывания.Возникает закономерный вопрос, каким образом статус суверенного государства сочетается с практически бесконтрольным присутствием на территории страны иностранных войск. Не исключено, что финские власти пока просто не готовы к откровенному разговору со своими гражданами на эту тему. Для нас же очевидно, что ключевые решения, касающиеся военной деятельности страны, теперь явно будут приниматься не в Хельсинки, а в Брюсселе и Вашингтоне. Будем исходить из этого в нашем военно-политическом планировании.– Финляндия в 2026-2031 годах планирует развернуть у себя многоцелевые истребители F-35A. При этом планируется приобрести американские противорадиолокационные ракеты для этих машин. Какие шаги с российской стороны повлечет размещение этих истребителей в Финляндии?– Переговоры о закупке для переоснащения финских ВВС 64 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 производства американского концерна Lockheed Martinначались еще в 2019 году, а окончательная договоренность достигнута в 2021 году, то есть задолго до членства Финляндии в НАТО. Первые самолеты должны прибыть на базу Лапландского авиакрыла в Рованиеми к концу 2026 года. Поэтапный ввод новых машин в эксплуатацию запланирован на 2026-2030 годы, когда они будут постепенно заменять нынешние финские истребители Hornet. Ожидается, что обучение первой группы местных военных летчиков пилотированию F-35А начнется уже этой осенью на аэродромах ВВС США во Флориде и Арканзасе.Одновременно заключаются контракты на закупку вооружений для использования на новых истребителях. Ранее сообщалось о планах поставки в Финляндию из США новейших крылатых ракет JASSM-ER дальностью действия до 1000 километров, управляемых авиабомб SDB и тому подобного. В числе последних приобретений Хельсинки – американские противорадиолокационные ракеты AARGM-ER, которые являются одной из наиболее современных натовских систем, предназначенных для подавления систем ПВО. Все это трудно называть оборонительным оружием.Нельзя забывать, что с технической точки зрения истребители F-35 способны нести и ядерное оружие. Каких-либо подтверждений тому, что предназначенные для финских ВВС самолеты будут оснащены под "ядерную опцию", в настоящее время, впрочем, не имеется, а шаги такого рода потребовали бы принятия серьезных политических решений как на уровне официального Хельсинки, так и руководства альянса. Не можем, однако, упускать из вида этот аспект, когда отслеживаем планы развития ВВС Финляндии.– Финляндия продолжает отправлять Украине пакеты военной помощи, однако к концу 2024 года стоимость этих поставок существенно снизилась: в декабре Хельсинки направил Киеву военную помощь всего на 25 миллионов евро. С чем это может быть связано? Существует ли вероятность, что Хельсинки прекратит накачивать ВСУ вооружением?– Не стал бы говорить о снижении оказываемой Хельсинки поддержки Украине. Наоборот, на днях правительство Финляндии выделило киевскому режиму очередной, 27-й по счету, пакет военной помощи на сумму около 200 миллионов евро. Общий объем военной помощи Финляндии украинской армии на сегодняшний день составляет 2,5 миллиарда евро. По показателю объема оказанной Украине военной помощи на душу населения Финляндия занимает пятое место в мире. Финское руководство декларирует, что намерено продолжать поддержку Киева "так долго, как это потребуется". И дело тут не только в стремлении финнов сохранить за собой сомнительный статус одного из наиболее активных спонсоров ВСУ. В Хельсинки отказываются понимать первопричины конфликта и неверно оценивают его перспективы. Власти страны настаивают, что условия для достижения мира должны определяться исключительно Киевом, продолжают говорить о необходимости нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. При таких подходах Финляндия рискует стать одной из последних стран, которые осознают иллюзорность подобных надежд и безальтернативность политического пути урегулирования ситуации.– Чего стоит ожидать от председательства Финляндии в ОБСЕ в 2025 году, учитывая антироссийский настрой страны и заявления властей о постоянной поддержке Украины?– Первые шаги Финляндии в качестве председателя ОБСЕ вызывают серьезные вопросы. Страна, которая стояла у истоков организации и, казалось бы, должна приложить все силы для отстаивания лежащих в основе ее работы принципов Хельсинкского заключительного акта 1975 году, на деле демонстрирует совершенно иные, конфронтационные подходы. Забыв, что в соответствии с мандатом действующего председательства ОБСЕ его ключевой задачей является забота о консенсусном принципе принятия решений и выполнение функций "честного брокера", содействующего поддержанию взаимоуважительного диалога между всеми странами-членами, финны с энтузиазмом принялись продвигать неконсенсусную повестку в интересах лишь одной группы государств-участников.С самого начала финского председательства мы слышим избитые тезисы об "агрессивной России". Во главу угла поставлена поддержка Украины, куда действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел поспешила совершить свой первый визит в новом качестве. При этом какой-либо нацеленности финского председательства на конструктивное сотрудничество по продвижению объединительной повестки мы пока не наблюдаем.Остается лишь надеяться, что декларируемое финнами желание сохранить дееспособность ОБСЕ хотя бы как единственной общеевропейской диалоговой площадки будет подкреплено реальными шагами в этом направлении, а финское председательство не приведет к окончательной деградации и коллапсу организации.– Власти Финляндии заговорили о возможном выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Президент Финляндии Александр Стубб объяснил это реакцией на некую угрозу со стороны России. Если страна все же решит выйти из конвенции, какие риски это несет?– Вопрос о возможности выхода из Оттавской конвенции по противопехотным минам поднимается в Финляндии не впервые, однако если раньше эта идея не получала здесь серьезной поддержки, то сейчас, судя по всему, такой вариант рассматривается всерьез как средство противодействия мифической "угрозе с Востока".Решение о возможном выходе из Оттавской конвенции – прерогатива Хельсинки. Нам от него ни тепло, ни холодно. Связанные с ним риски создаются лишь для жителей самой Финляндии с учетом того, что минировать, как я понимаю, финские военные собираются территорию собственной страны. Вспомним, что Оттавская конвенция была принята прежде всего в интересах защиты гражданских лиц от последствий использования противопехотных мин, и именно этими доводами руководствовалась финская сторона, принимая решение о присоединении к этому документу в 2011 году.– Финские власти больше года держат границу с Россией закрытой. За это время уже принят закон о выдворении беженцев на границе, но открывать пункты пересечения финское правительство не намерено. Обсуждается ли возможное открытие границы с российской стороной? Есть ли понимание, когда границу могут открыть?– Судя по последним высказываниям финского политического руководства, открывать границу в обозримой перспективе оно не намерено. В Хельсинки не устают повторять поднадоевшую уже мантру о том, что нет, мол, стопроцентной уверенности в том, что граждане третьих стран не используют открытие границы для того, чтобы "толпами" направиться через российскую территорию в Финляндию. Президент Стубб заявляет, что "мяч на российской стороне" – мы, дескать, должны каким-то образом доказать финнам, что эти опасения беспочвенны.Для нас очевидно, что речь идет о чисто политическом решении, не имеющем под собой никакого практического обоснования. Финские пограничники не скрывают, что ситуация на российской стороне границы остается спокойной, и отмечают, что их российские коллеги продолжают уверенно держать ее под контролем. Не сбылись, например, делавшиеся год назад панические предсказания некоторых финских "экспертов" о том, что мигранты, мол, после закрытия погранпереходов попытаются массово "штурмовать границу" вне официальных пунктов пропуска. Число попыток незаконного пересечения границы в сторону Финляндии за последний год исчисляется единицами и не превышает обычных показателей.Хорошая иллюстрация политической подоплеки закрытия границы – упомянутый вами закон, официально именуемый законом "О временных мерах по противодействию инструментализированной миграции". Когда он готовился к принятию, на самом высоком уровне в Хельсинки звучали заявления, что в нем содержатся столь необходимые финским пограничникам инструменты на случай наплыва нежелательных мигрантов, которые позволят открыть, или хотя бы "приоткрыть" погранпереходы. Однако после того, как необходимое число депутатов парламента было "обработано" и проголосовало за законопроект, все эти обещания были немедленно забыты, и о них здесь стараются даже не вспоминать.В итоге решение финских властей создало "железный занавес", разорвавший семейные и дружеские связи тысяч жителей обеих стран. Теперь путешествие, например, из финского Каяни в российскую Костомукшу (по прямой между этими городами около 140 километров) – а в этом регионе проживает немало "разделенных границей" семей – занимает не несколько часов на автомобиле или автобусе, а двое суток на разных видах транспорта с несколькими пересадками и требует расходов, сопоставимых с поездкой в далекие страны. Однако в Хельсинки, судя по всему, на потребности людей внимание решено не обращать.– Финское минобороны хочет запретить гражданам России покупать недвижимость в Финляндии якобы из соображений безопасности. Существует ли вероятность, что власти введут полный запрет на сделки с недвижимостью для россиян? Будет ли российская сторона вводить зеркальные меры для финских граждан?– Шестого февраля министерство обороны Финляндии внесло в парламент законопроект, которым предполагается полностью запретить покупать в стране недвижимость гражданам государств, которые "могут представлять угрозу для национальной безопасности Финляндии". Вероятность его одобрения довольно высока. Отметим, что под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, а, например, квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся.В финском министерстве обороны обосновывают запрет некими "рисками", которые более конкретно сформулировать никто не может. В то же время напомню, что после того, как в 2022 году в Финляндии начал действовать разрешительный порядок продажи земельных участков лицам, не имеющим гражданства одной из стран ЕС или ЕЭЗ, то же самое министерство нашло повод для отказа россиянам в таких сделках лишь в считанных случаях: из примерно 500 заявлений отклонено было немногим более десятка, да и те по явно надуманным основаниям. Очевидно, что речь идет об очередном чисто политическом решении на волне русофобии и военного психоза.Что касается ответных мер, зеркальных или асимметричных, они будут приниматься, исходя из российских государственных интересов. Следует отметить, что в России уже действует ряд ограничений на приобретение иностранцами земельных участков.– В Финляндии продолжается расследование аварии на подводном энергокабеле "EstLink 2", который связывает Финляндию и Эстонию по дну Балтийского моря. В публичное пространство были вброшены версии о якобы обнаруженном "российском следе" в этом инциденте. Реакцией НАТО на инцидент стало решение об увеличении своего присутствия на Балтике. Как вы прокомментируете эту ситуацию?– Произошедший в конце декабря инцидент с повреждением нескольких подводных кабелей, проходящих между Финляндией и Эстонией, сразу оказался в центре внимания местной и мировой общественности. Здесь была немедленно развернута масштабная информационная кампания против "российского теневого флота", спешно созван региональный саммит стран НАТО, благословивший операцию "Балтийский часовой", которая предусматривает расширение присутствия натовских ВМС на Балтике.Расследование финская полиция еще не завершила. В местной прессе, однако, появились сообщения, что, по данным источников в спецслужбах, следствие вообще не нашло в этой аварии признаков злого умысла и каких-либо доказательств причастности к ней властей России или иного государства и склоняется к версии случайной ошибки экипажа танкера. Никто из представителей официальных властей Финляндии эту версию не опроверг.Для меня очевидно, что вся эта шумиха вокруг "российского следа" была продиктована не реальной заботой о безопасности подводной инфраструктуры в Балтийском море, в чем Россия заинтересована не меньше своих соседей, а инспирирована как повод для дальнейшего наращивания натовского присутствия на Балтике. Остается надеяться, что наши партнеры по региону осознают, что у России достаточно воли и ресурсов, чтобы сделать мечты натовских стратегов о превращении Балтийского моря во "внутреннее озеро" НАТО несбыточными, а попытки идти по этому пути чреваты непредсказуемыми последствиями.– Что сейчас происходит с внешней торговлей между Россией и Финляндией? Каковы итоги за 2024 год? Планируют ли финские компании вернуться на российский рынок, и заинтересована ли российская сторона в сотрудничестве с ними? Продолжают ли антироссийские санкции бить по экономике самой Финляндии?– Двусторонняя торговля между Россией и Финляндией усилиями Хельсинки по сути ликвидирована. За 11 месяцев 2024 года объем двустороннего товарооборота составил чуть более одного миллиарда евро, в то время как еще в 2021 году за тот же период он достигал почти 11 миллиардов евро. Когда-то обширная номенклатура взаимных поставок сузилась до немногочисленных товарных групп, еще не охваченных рестрикциями, такими как никелевый штейн, продукция неорганической химии, медный концентрат. Количество финских компаний, поддерживающих торговые отношения с партнерами из России, за последние три года уменьшилось с примерно двух тысяч до сотни. Прекращены поставки в Финляндию российских энергоносителей, выгодные цены на которые во многом обеспечивали конкурентоспособность финской промышленности. Для финских предприятий полностью потерян емкий российский рынок сбыта.Финская пресса с настойчивостью выискивает те компании, которые еще осмеливаются вести с нами дела, подвергая их публичному остракизму. В связи с этим бизнес воздерживается от публичных заявлений о продолжении работы с Россией или сохранении планов на будущее. По нашим данным, однако, осталось значительное количество фирм, которые стремятся не обрывать наработанные связи в России, чтобы вернуться к сотрудничеству, когда настанут лучшие времена.Финская экономика пытается выбраться из экономической рецессии, однако пока без особых успехов. В 2024 году, по предварительным оценкам, ВВП Финляндии уменьшился на 0,5%, инвестиции – на 6%. Совокупный государственный долг составляет уже 81% от ВВП страны. Растет количество банкротств предприятий. В 2024 году подано 3 475 заявлений о банкротствах – на 26% больше, чем еще в 2022 году. В 2024 году разорились почти полторы тысячи фермерских хозяйств.То, что этот спад во многом обусловлен именно разрывом отношений с Россией, в Финляндии не отрицает уже, пожалуй, никто, хотя политики продолжают говорить об этом как о "необходимой цене" за новый политический курс. Данные Банка Финляндии говорят, что именно в отраслях промышленности, которые ранее опирались на импорт из России, сильнее всего выросли издержки. Результатом этого стал рост цен, в среднем на 16%, на готовую продукцию этих отраслей, что негативно сказалось на ее конкурентоспособности на мировом рынке и показателях экспорта.Крайне негативно разрушение российско-финляндских экономических связей отразилось на сфере услуг. Представители финского гостиничного бизнеса открыто говорят, что им не удается компенсировать 800 тысяч ночевок российских туристов в год за счет гостей из других стран. До пандемии коронавируса россияне тратили в Финляндии, по оценкам финской статистики, около 600 миллионов евро в год, принося доходы местному торговому сектору и налоговые поступления. Особенно чувствительно это ударило по компаниям и муниципалитетам Восточной Финляндии. Лишь 15% предпринимателей из этих регионов, согласно опросу, ожидают в ближайшем будущем улучшения деловой конъюнктуры.– Финское правительство пытается сократить дефицит бюджета. В этих целях повышен НДС, уменьшается финансирование социальной сферы, власти заявляют о необходимости экономить государственные финансы, при этом спонсирование киевского режима продолжается. На ваш взгляд, выполняет ли финское правительство социально-экономические обязательства перед своими гражданами?– Ответ на этот вопрос, думаю, дадут сами граждане Финляндии в ходе следующих выборов. Нынешнее финское руководство по сути предлагает им затянуть пояса во имя удовлетворения внешнеполитических амбиций нынешней элиты, не имеющих ничего общего с интересами жителей страны.Социально-экономическая ситуация в стране ухудшается. Уровень безработицы к концу 2024 года составил 9%. Особенно страдают от безработицы восточные регионы страны, где он превышает 12%, а в приграничных с Россией муниципалитетах достигает 15-18%. Печальный рекорд зафиксирован в регионе Северная Карелия – уровень безработицы среди молодежи составил 36,4% (+10% к прошлому году). Почти 900 тысяч финнов относятся к числу тех, кому угрожает бедность.Для правительства Орпо, однако, приоритетом сейчас стали военные расходы, которые на текущий год запланированы в объеме 6,5 миллиарда евро, а на социальной сфере решено экономить. В бюджете на 2025 год урезаются расходы на здравоохранение, на поддержку безработных, на социальное страхование, на выплату пенсий – в целом экономия по сравнению с предыдущим годом составит 1,1 миллиарда евро. Надо отметить, что многие финны осознают серьезность ситуации. Социологические опросы показывают, что экономию правительства на социальных расходах более половины финнов считает ошибочным решением. Да и в целом нынешняя линия страны явно не вызывает у ее жителей оптимизма. Согласно одному из опросов, проведенному в октябре 2024 года, 58% населения согласно с мнением, что Финляндия движется неверным курсом.– Как строится взаимодействие с финскими властями в условиях отсутствия двусторонних отношений между нашими странами? Намерено ли руководство Финляндии возобновлять диалог с Россией?– Финскими властями заморожены все имевшиеся ранее каналы двустороннего взаимодействия, за исключением тех, которые поддерживаются для решения некоторых текущих практических вопросов. Прежде всего, речь идет о рабочих контактах по дипломатическим каналам, а также о взаимодействии профильных ведомств по поддержанию в должном состоянии нашей общей границы, приграничных водных систем и так далее.В Хельсинки заявляют, что восстановление политического диалога с российской стороной возможно лишь после завершения украинского конфликта на условиях Киева. После таких ультиматумов сложно говорить о перспективах возобновления двустороннего диалога.Вместе с тем, убежден, что рано или поздно финское политическое руководство вынуждено будет признать, что восстановление диалога и нормальных цивилизованных отношений с Россией объективно отвечает интересам Финляндии с учетом геополитических реалий, нашей общей границы, интересов социально-экономического развития страны и так далее.– Предпринимают ли спецслужбы Финляндии попытки вербовать дипломатов РФ? Оказывается ли на российских дипработников какое-либо давление?– Любое иностранное посольство всегда является объектом интереса местных спецслужб. Посольство России в Финляндии в этом плане исключением не является. Для дипломатов это часть профессионального риска и одно из особых условий нашей работы. По понятным причинам публично обсуждать эту тему не принято.Могу лишь сказать, что с момента перехода Финляндии к конфронтационному курсу в отношениях с Россией уделяем вопросам безопасности посольства повышенное внимание. Каких-либо серьезных провокаций в отношении наших сотрудников в последние годы зафиксировано не было.Условия работы в Финляндии сегодня принципиально иные, чем, скажем, еще несколько лет назад. Определенное психологическое давление на нас, безусловно, пытаются оказать. Вандализм, оскорбления, конверты с неизвестным порошком, угрозы минирования и так далее стали, к сожалению, частью повседневной жизни нашего посольства. Информируем о таких инцидентах финские правоохранительные органы, добиваемся принятия мер по каждому случаю. Отмечу, что взаимодействие с местной полицией по вопросам безопасности диппредставительства остается в целом конструктивным.В целом же коллектив посольства уже давно адаптировался к работе в условиях антироссийской истерии и функционирует в бодром деловом режиме.– Власти Финляндии приняли ограничительные меры против более 40 российских объектов в стране. Что сейчас с этими объектами, и есть ли к ним доступ? Удалось ли обжаловать арест недвижимости, и какие ответные меры последуют с российской стороны?– Решение финских властей принято во исполнение явно политизированного вердикта арбитража при Постоянной палате третейского суда в Гааге по иску группы украинских компаний во главе с "Нафтогазом" против России в связи с утратой ими активов в Крыму. Украинцы заявляют, что соответствующие иски якобы поданы ими в ряде государств, однако пока лишь финский суд пошел у них на поводу и признал решение гаагского арбитража подлежащим исполнению в своей стране.На основании этого решения местные судебные приставы наложили арест на объекты недвижимости, принадлежащие Российской Федерации. В практическом плане это означает запрет на их передачу или продажу. Об ограничении доступа к ним пока речи нет.Следует подчеркнуть, что согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях арест объектов, используемых иностранными дипмиссиями и их сотрудниками, недопустим. Финские власти прекрасно знают, что значительная часть попавших под рестрикции объектов относится именно к числу дипломатических, и явно намеренно игнорируют этот факт. Разумеется, предпринимаем все необходимые юридические меры для защиты российской недвижимости. Возможные соответствующие ответные шаги прорабатываются.– Прослеживается ли нагнетание антироссийских настроений властями и средствами массовой информации? Как бы вы оценили уровень русофобии в Финляндии?– В последние три года трудно избавиться от ощущения, что вся информационно-пропагандистская машина страны заточена исключительно на нагнетание антироссийских настроений, на запугивание населения "российской угрозой" и демонизацию России. Не проходит практически ни одного дня, чтобы журналисты, эксперты и политики не напомнили широкой аудитории, что именно "восточный сосед" является едва ли не единственной причиной всех бед и источником постоянной опасности для Финляндии.За любым подозрительным инцидентом (будь то авария телекоммуникационной сети, взлом водонапорных башен или полеты дронов вблизи стратегических объектов) видится российский след — просто потому, что больше, мол, некому. Все это подается как элементы гибридного воздействия России на Финляндию. При этом ни разу за последние годы общественности не были представлены хотя бы малейшие даже косвенные доказательства "зловредной" деятельности Москвы. Это, однако, никого не смущает. Если не ставить под сомнение уровень профессионализма местных журналистов и экспертного сообщества, то единственный вывод, который напрашивается, – беззастенчиво отрабатывается политический заказ. Говорить в этом случае об объективности и беспристрастности финских "независимых" СМИ не приходится.Одновременно в стране усиленно нагнетается атмосфера военного психоза. Население запугивают "агрессивными планами России". Призывают готовиться к войне. Поощряются разного рода инициативы по поддержанию военных навыков у населения, активизируется и широко освещается в прессе благоустройство бомбоубежищ, расширяется сеть стрелковых клубов, увеличивается предельный возраст пребывания военнообязанных в резерве и тому подобное. За всем этим явно стоит желание финского руководства оправдать скоропалительное вступление в НАТО и рост военных расходов.Благодаря традиционно высокому уровню доверия финнов к властям и СМИ антироссийская пропагандистская кампания приносит свои плоды. Русофобские настроения в Финляндии сегодня зашкаливают. Идет пересмотр и "отмена" всего, что связано с Россией, ее культурой и историей. С улиц городов убирают памятники, напоминающие о десятилетиях дружбы и добрососедства между народами наших стран. Доходит до абсурдных ситуаций. Можно упомянуть, например, объявление великого русского художника Ильи Репина в каталогах музейных выставок украинцем. Или переименование спортклуба "Онкамаан товерит" в небольшом поселке на востоке страны, потому что слово "товерит" — "товарищи" — кому-то бдительному показалось "отдающим восточным духом".Жертвами русофобии становятся и проживающие здесь наши соотечественники, все чаще испытывающие проблемы на бытовом уровне. Социологические исследования показывают, что в Финляндии стабильно уменьшаются дискриминация и предубеждения при найме на работу представителей других национальностей, за исключением русских, отношение к которым, напротив, ухудшается.При этом могу с полным основанием утверждать, что большое число финнов по-прежнему испытывают искреннее уважение к нашей стране, ее культуре и истории и убеждены, что поддержание нормальных отношений с Россией отвечает интересам финского народа. Это и рядовые граждане, и политики, бизнесмены, представители научной и творческой интеллигенции. Их голос, однако, практически не слышен в местном информационном пространстве. Имеющие альтернативное от нынешней политической элиты страны мнение либо по-человечески боятся высказывать его, либо наиболее смелые из них не допускаются на страницы газет и экраны телевизоров. Здесь реально сгущается атмосфера маккартизма и "охоты на ведьм". Политики, ученые, и общественные деятели, которые позволяют себе высказывания, хоть как-то отличающиеся, как говорили в советские времена, от генеральной линии партии, подвергаются остракизму и открытой травле.– Власти трех финских городов хотят закрыть финско-русскую Школу Восточной Финляндии. Набор в финско-русский класс в Турку прекращен с этого года, а родители учащихся ждут решения по своей апелляции в суде. Как бы вы оценили сложившуюся ситуацию с финско-русскими классами в Финляндии?– Рост русофобских настроений отражается, к сожалению, и на ситуации с изучением русского языка. Некоторые муниципалитеты под различными предлогами пытаются закрыть школы или классы с углубленным изучением русского языка. При этом местные власти демонстративно игнорируют мнение родителей, абсолютное большинство которых – финские граждане. В Турку ожидается решение суда по поданной ими апелляции. В Восточной Финляндии ситуация несколько лучше: школе пока удается отбиваться от рьяных попыток городских властей ликвидировать учебное заведение. Остается лишь рассчитывать, что здравый смысл в конце концов восторжествует. Тем более, что местные эксперты уже бьют тревогу, что без знания русского языка финнам будет трудно сохранить свои компетенции по России и связанные с ними конкурентные преимущества, которыми они еще недавно так гордились.

https://ria.ru/20250206/nato-1997636129.html

https://ria.ru/20250204/drevesina-1997132877.html

https://ria.ru/20250201/finlyandiya-1996826904.html

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https://realty.ria.ru/20241220/srv-1990509464.html

https://ria.ru/20250127/profsojuzy-1995739916.html

https://ria.ru/20250126/nato-1995581676.html

https://ria.ru/20250122/finljandija-1995000119.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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