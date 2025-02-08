https://ria.ru/20250208/kuzbass-1998161827.html

Пропавшего в Кемеровской области 13-летнего мальчика нашли живым

Пропавшего в Кемеровской области 13-летнего мальчика нашли живым - РИА Новости, 08.02.2025

Пропавшего в Кемеровской области 13-летнего мальчика нашли живым

Пропавший в Прокопьевске в Кемеровской области 13-мальчик найден живым, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T17:29:00+03:00

2025-02-08T17:29:00+03:00

2025-02-08T17:29:00+03:00

происшествия

россия

прокопьевск

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КЕМЕРОВО, 8 фев – РИА Новости. Пропавший в Прокопьевске в Кемеровской области 13-мальчик найден живым, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. В пятницу сообщалось, что 5 февраля 13-летний мальчик ушел из дома в Прокопьевске и не вернулся, по данному факту было возбуждено уголовное дело. "В ходе организованных следователями СК России совместно с оперативными подразделениями МВД России, сотрудниками МЧС и волонтерами поисковых мероприятий местонахождение мальчика установлено. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. По предварительным данным, в период отсутствия преступления в отношении ребенка не совершались", – говорится в сообщении. Следственные действия для выяснения причин и обстоятельств отсутствия ребенка выясняются.

https://ria.ru/20250203/kaliningrad-1997176611.html

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прокопьевск

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происшествия, россия, прокопьевск, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)