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Пропавшего в Кемеровской области 13-летнего мальчика нашли живым - РИА Новости, 08.02.2025
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17:29 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/kuzbass-1998161827.html
Пропавшего в Кемеровской области 13-летнего мальчика нашли живым
Пропавшего в Кемеровской области 13-летнего мальчика нашли живым - РИА Новости, 08.02.2025
Пропавшего в Кемеровской области 13-летнего мальчика нашли живым
Пропавший в Прокопьевске в Кемеровской области 13-мальчик найден живым, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T17:29:00+03:00
2025-02-08T17:29:00+03:00
происшествия
россия
прокопьевск
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КЕМЕРОВО, 8 фев – РИА Новости. Пропавший в Прокопьевске в Кемеровской области 13-мальчик найден живым, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. В пятницу сообщалось, что 5 февраля 13-летний мальчик ушел из дома в Прокопьевске и не вернулся, по данному факту было возбуждено уголовное дело. "В ходе организованных следователями СК России совместно с оперативными подразделениями МВД России, сотрудниками МЧС и волонтерами поисковых мероприятий местонахождение мальчика установлено. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. По предварительным данным, в период отсутствия преступления в отношении ребенка не совершались", – говорится в сообщении. Следственные действия для выяснения причин и обстоятельств отсутствия ребенка выясняются.
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россия
прокопьевск
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происшествия, россия, прокопьевск, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Прокопьевск, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пропавшего в Кемеровской области 13-летнего мальчика нашли живым

СК: пропавший в Кемеровской области 13-летний мальчик найден живым

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 8 фев – РИА Новости. Пропавший в Прокопьевске в Кемеровской области 13-мальчик найден живым, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
В пятницу сообщалось, что 5 февраля 13-летний мальчик ушел из дома в Прокопьевске и не вернулся, по данному факту было возбуждено уголовное дело.
"В ходе организованных следователями СК России совместно с оперативными подразделениями МВД России, сотрудниками МЧС и волонтерами поисковых мероприятий местонахождение мальчика установлено. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. По предварительным данным, в период отсутствия преступления в отношении ребенка не совершались", – говорится в сообщении.
Следственные действия для выяснения причин и обстоятельств отсутствия ребенка выясняются.
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ПроисшествияРоссияПрокопьевскКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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