https://ria.ru/20250208/kursk-1998076447.html

Теперь не уйдет никто: Курск меняет правила войны и мира

Теперь не уйдет никто: Курск меняет правила войны и мира - РИА Новости, 08.02.2025

Теперь не уйдет никто: Курск меняет правила войны и мира

Ситуация в Курской области сложна и уникальна одновременно. Шестого августа 2024 года на территорию региона прорвались войска киевского режима, и, наверное,... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T08:00:00+03:00

2025-02-08T08:00:00+03:00

2025-02-08T08:05:00+03:00

общество

курская область

россия

украина

владимир путин

александр хинштейн

вооруженные силы украины

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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Ситуация в Курской области сложна и уникальна одновременно. Шестого августа 2024 года на территорию региона прорвались войска киевского режима, и, наверное, впервые в военной истории противник официально признал, что его регулярная армия осуществляет террористическую операцию — с захватом заложников, пытками и убийствами мирных людей. Противник не скрывает, что военного смысла в атаке нет: есть только слепая иррациональная уверенность, что на переговорах (где для Украины места нет) часть территории области будет ценной разменной картой.Вчера Зеленский заявил, что Курская область является "важной частью" любых будущих договоренностей об окончании конфликта. Именно поэтому туда ВСУ отправляют все новые и новые резервы, хотя это дорога в один конец. Именно поэтому наша армия под Курском ежедневно отправляет к Бандере сотни украинских боевиков, некрологов которых за время освобождения области уже накопилось под 58 тысяч, что помогает нашим войскам быстрее продвигаться на других участках фронта.Также одновременно сложна и уникальна ситуация для администрации области, которая фактически под прямым огнем противника в режиме реального времени восстанавливает разрушенное и решает бесконечное количество вопросов, связанных с безопасностью и благополучием жителей региона.Для эффективного решения этой задачи и. о. губернатора Курской области указанием президента России был назначен Александр Хинштейн, который ранее занимал пост председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи. Владимир Путин не скрывал, что ждет Хинштейна: Курской области необходимо "кризисное управление", а значит, к экстраординарным полномочиям нового руководителя региона прибавляется экстраординарная персональная ответственность.Два дня назад Александр Хинштейн отчитался перед главой государства о том, что удалось сделать за два крайне сложных месяца. Главный результат, на котором изначально делал особый акцент российский президент, — наладить прямую связь с людьми и услышать каждого. По признанию и. о. губернатора, в первые дни он был просто завален сообщениями, обращениями, просьбами и звонками, что свидетельствует о серьезной глубине накопившихся проблем и вопросов. Команда губернатора работает над обработкой обращений граждан практически нон-стоп, но, чтобы максимально ускорить решение вопросов, сейчас в оперативном режиме формируются и тестируются цифровые сервисы, с помощью которых жители пострадавших районов смогут узнать все о мерах поддержки, получении жилищного сертификата и восстановлении документов, а также оставить заявку на получение бесплатной юридической помощи.Не ограничиваясь очевидными решениями, новое руководство области по запросу земляков создало Координационный совет, в который входят и представители власти, и силовики, и представители инициативных групп жителей из всех пострадавших городов и районов. В рамках Совета в короткие сроки был определен и согласован перечень из 54 главных для жителей региона вопросов, часть из которых на данный момент уже решена. Например, отделение Социального фонда России по Курской области с 1 февраля проиндексировало на 9,5% ряд выплат жителям региона, их будут получать в беззаявительном порядке.Остались ли еще острые проблемы? Конечно. Но, перефразируя знаменитую фразу Путина, трудности лишь придают курянам сил и упорства.В конце января Александр Хинштейн внес в местное заксобрание законопроект, направленный на сохранение права собственности на земельные участки с разрушенными домами, на которые в качестве компенсации выдавались специальные жилищные сертификаты, а сами участки с развалинами передавались в собственность государства. Согласно инициативе и. о. губернатора, в случае утверждения теперь пострадавшие могут получить обратно свой участок сначала в безвозмездное пользование, а через определенное время и при постройке там дома — обратно в собственность. Как показала обратная связь от жителей прифронтовых районов, эта инициатива чрезвычайно важна, а сами сертификаты выдаются буквально в "беспрерывном" режиме.Также на встрече с президентом было обращено внимание на то, что уже более 122 тысяч человек получили компенсационные выплаты, но есть острая потребность в их увеличении для целей обустройства жилья и восстановления личного подсобного хозяйства — что было поддержано Владимиром Путиным.В числе ближайших планов правительства области: введение в пострадавших районах льготной ипотеки; массовое строительство нового малоэтажного жилья в партнерстве с Минстроем и Дом.РФ; введение льготной поддержки аграриев Курской области; расширение перечня мер помощи пострадавшим гражданам и создание комплексной программы восстановления приграничья, "чтобы люди как можно скорее смогли вернуться на малую родину".При этом основной принцип работы нового и. о. региона — жесткий контроль над работой чиновников и искоренением коррупции: "Надо, чтобы ни одна поступившая в Курск копейка не была разворована. Не думаю, что саботаж и прямое противодействие в сегодняшних условиях, когда на границах региона идут боевые действия, смогут остаться безнаказанными".Это значит, что в Курской области идут жестокие боевые действия сразу в двух направлениях: против врагов с оружием, вторгшихся на нашу землю, и против тех, кто хочет эту землю сделать своей кормушкой. Ни один враг не уйдет с нашей земли живым и ни один из коррупционеров не уйдет от ответственности: потому что победу мы не делим на до и за линией фронта — она одна на всех.

https://ria.ru/20250207/svo-1997937354.html

https://ria.ru/20250207/zelenskiy-1997804707.html

https://ria.ru/20250205/khinshteyn-1997604019.html

https://ria.ru/20250207/politika-1997853135.html

курская область

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общество, курская область, россия, украина, владимир путин, александр хинштейн, вооруженные силы украины, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), "дом.рф", аналитика