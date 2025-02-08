https://ria.ru/20250208/krym-1998118895.html

В Крыму сформируют новый список объектов под национализацию

В Крыму сформируют новый список объектов под национализацию - РИА Новости, 08.02.2025

В Крыму сформируют новый список объектов под национализацию

Крым сформирует новый список объектов под национализацию, принадлежащих украинским олигархам и враждебно настроенным к России лицам, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T10:27:00+03:00

2025-02-08T10:27:00+03:00

2025-02-08T10:27:00+03:00

россия

ливадия

владимир константинов

сергей аксенов (политик)

владимир зеленский

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Крым сформирует новый список объектов под национализацию, принадлежащих украинским олигархам и враждебно настроенным к России лицам, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Работа ведётся. Продолжается борьба с нацистами в Крыму. Ни одного объекта врагов Крыма и России у нас не останется. Мы разберёмся со всеми. Эта работа не только наш моральный долг, она приносит реальную помощь экономике республики", - сказал Константинов, отвечая на вопрос, сформирован ли новый пакет по национализации имущества. Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что средства от продажи имущества пойдут в том числе на нужды участников специальной военной операции и строительство социальных объектов. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов среди прочего попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.

https://ria.ru/20241103/natsionalizatsiya-1981644668.html

россия

ливадия

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россия, ливадия, владимир константинов, сергей аксенов (политик), владимир зеленский, общество