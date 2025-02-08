https://ria.ru/20250208/kriminal-1997959531.html

"Убил после свадьбы". Как самый опасный преступник перехитрил спецслужбы

"Убил после свадьбы". Как самый опасный преступник перехитрил спецслужбы - РИА Новости, 08.02.2025

"Убил после свадьбы". Как самый опасный преступник перехитрил спецслужбы

В Мексике после 13 лет поисков задержали Арнольда Хименеса, обвиняемого в убийстве супруги Эстреллы Карреры. Преступление он совершил наутро после свадьбы и... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T08:00:00+03:00

2025-02-08T08:00:00+03:00

2025-02-08T08:06:00+03:00

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. В Мексике после 13 лет поисков задержали Арнольда Хименеса, обвиняемого в убийстве супруги Эстреллы Карреры. Преступление он совершил наутро после свадьбы и скрылся за границей. Входил в десятку самых опасных беглецов по версии ФБР. О том, почему его так долго не могли найти, — в материале РИА Новости.Последняя вечеринкаВ мае 2012-го родители 26-летней Эстреллы Карреры из Чикаго забили тревогу — она должна была забрать детей у бабушки с дедушкой, однако не приехала. На телефонные звонки не отвечала, что еще больше взволновало родных. Они попросили полицию проверить квартиру дочери. Тело молодой женщины с 18 ножевыми ранениями обнаружили в ванне.Детективы выяснили, что за два дня до этого Каррера вышла замуж за 30-летнего бойфренда Арнольда Хименеса. Погибшая была в свадебном платье.Хотя пара встречалась довольно давно и воспитывала двухлетнего сына (первый ребенок Карреры — от другого брака), узаконить отношения решили только сейчас. Родным невесты ничего не сказали — те были категорически против. По их словам, Хименес постоянно избивал девушку, ревновал к каждому встречному и ограничивал ее свободу. Сестра Эстреллы заявила, что не понимает, почему она вообще связалась с Арнольдом и тем более вышла за него замуж.Участники свадебной церемонии рассказали полицейским, что после торжественной части и праздничного обеда компания отправилась в ночной клуб, где пробыла почти до утра. Затем все разъехались по домам.Арнольда нигде не могли найти, он как сквозь землю провалился. Его объявили в федеральный розыск. Вскоре полицейские выяснили еще одну важную деталь: в день убийства Хименес позвонил сестре и признался, что "оставил Эстреллу, истекающую кровью, после серьезной драки". Также о том, что случилось несчастье, он рассказал нескольким друзьям, но в подробности не вдавался.Кровь в MaseratiХименес, мексиканец по происхождению, родился и вырос в Техасе, после чего переехал в Чикаго. Знакомые характеризовали его как амбициозного и очень вспыльчивого человека. По некоторым данным, Арнольд и его брат были связаны с наркокартелями и так или иначе вовлечены в преступный бизнес.Детективы предположили, что беглец может скрыться на родине его родителей в Мексике, где у него много родственников и друзей. Это подтвердилось: телефон Хименеса запеленговали сперва в Южном Иллинойсе, затем в Мемфисе, потом в Арканзасе и Хьюстоне, а последний звонок он сделал уже из мексиканского Идальго.Американские полицейские известили о розыске подозреваемого мексиканских коллег, однако Арнольд к тому времени успел где-то затеряться. За любую информацию о его местонахождении власти обещали десять тысяч долларов.Пока Хименеса искали в Мексике, чикагские детективы в сентябре 2012-го арестовали его младшего брата Умберто. Вместе с тридцатью подельниками молодого человека обвинили в наркоторговле и арестовали. Во время обыска в гараже нашли его спорткар Maserati, а внутри машины обнаружили пятна бурого цвета.Экспертиза ДНК показала, что кровь принадлежит Эстрелле. По версии детективов, убийство произошло в салоне автомобиля, который Арнольд взял у брата на время. Скорее всего, случилось это по пути из ночного клуба, после чего Хименес перенес тело в квартиру и оставил в ванной комнате.Умберто проверили на причастность к преступлению, но оказалось, что он не замешан.Крупное вознаграждениеХименеса безуспешно искали по всей Мексике. Спустя семь лет после убийства, в мае 2019-го, его внесли в десятку самых разыскиваемых преступников по версии ФБР. При этом детективы подчеркнули, что для окружающих подозреваемый не представляет серьезной опасности, однако сделали оговорку: все будет зависеть от нынешнего состояния его психики.Награду за информацию о местонахождении Хименеса тем временем увеличили до 250 тысяч долларов, а к поискам подключились сотрудники Интерпола. Арнольд долго не задерживался в одном месте и постоянно переезжал от одних знакомых к другим. Выследить его было непросто.Однако детективы не прекращали поиски. Шеф полиции Чикаго пообещал любой ценой поймать Хименеса, назвав убийство Эстреллы одним из самых жестоких, которые видел за все время службы.Все это принесло плоды — 30 января Арнольда задержали в мексиканском городе Монтеррей. Сейчас в местной тюрьме он ждет экстрадиции в Штаты. Там ему предъявят обвинения в убийстве первой степени, а также в бегстве от федеральных властей.

https://ria.ru/20250103/kriminal-1985616500.html

https://ria.ru/20241215/kriminal-1989062000.html

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мексика

техас

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

чикаго, мексика, техас, интерпол, фбр