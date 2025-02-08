https://ria.ru/20250208/kredit-1998111758.html

В ГД рассказали подробности проекта о периоде охлаждения при взятии кредита

В ГД рассказали подробности проекта о периоде охлаждения при взятии кредита - РИА Новости, 08.02.2025

В ГД рассказали подробности проекта о периоде охлаждения при взятии кредита

Ко второму чтению законопроекта о "периоде охлаждения" по потребительским кредитам подготовлен ряд поправок, в том числе предлагается обязать заемщиков при... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T09:07:00+03:00

2025-02-08T09:07:00+03:00

2025-02-08T09:36:00+03:00

госдума рф

вячеслав володин

россия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954706948_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_1b9df2a049b84973b167b2a5941cde63.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ко второму чтению законопроекта о "периоде охлаждения" по потребительским кредитам подготовлен ряд поправок, в том числе предлагается обязать заемщиков при обращении в кредитную организацию предоставлять свой ИНН, Госдума планирует рассмотреть проект на следующей неделе, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.Володин напомнил, что законопроект, направленный на защиту людей от принуждения брать кредиты путем обмана и злоупотребления их доверием, был принят в первом чтении в январе. Законодательной инициативой предусмотрено введение при выдаче заёмных средств "периода охлаждения", в течение которого не будут осуществляться финансовые операции: четыре часа — для сумм от 50 до 200 тысяч рублей, 48 часов — для сумм от 200 тысяч рублей."Ко второму чтению подготовлен ряд поправок... Законопроект будет рассмотрен на следующей неделе", - написал он.По словам Володина, в поправках к проекту отмечается, что если кредитором не были проведены установленные проверочные мероприятия, в результате чего возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, то от заёмщика нельзя будет требовать выплат по кредитному договору."При обращении в кредитную или микрофинансовую организацию заёмщикам необходимо будет предоставлять свой ИНН. Это нужно для более точной идентификации гражданина, планирующего взять кредит", - рассказал Володин.Как подчеркнул председатель ГД, поправками срок вступления в силу ряда положений сокращён вдвое — со 180 до 90 дней.

https://ria.ru/20241220/kredit-1990283463.html

https://ria.ru/20241218/dolgi-1789521168.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, вячеслав володин, россия, экономика