В ГД рассказали подробности проекта о периоде охлаждения при взятии кредита
Заемщиков могут обязать предоставлять свой ИНН при взятии кредита
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетитель кладет деньги на банковский счет в банкомате
Посетитель кладет деньги на банковский счет в банкомате. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ко второму чтению законопроекта о "периоде охлаждения" по потребительским кредитам подготовлен ряд поправок, в том числе предлагается обязать заемщиков при обращении в кредитную организацию предоставлять свой ИНН, Госдума планирует рассмотреть проект на следующей неделе, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Володин напомнил, что законопроект, направленный на защиту людей от принуждения брать кредиты путем обмана и злоупотребления их доверием, был принят в первом чтении в январе. Законодательной инициативой предусмотрено введение при выдаче заёмных средств "периода охлаждения", в течение которого не будут осуществляться финансовые операции: четыре часа — для сумм от 50 до 200 тысяч рублей, 48 часов — для сумм от 200 тысяч рублей.
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"Ко второму чтению подготовлен ряд поправок... Законопроект будет рассмотрен на следующей неделе", - написал он.
По словам Володина, в поправках к проекту отмечается, что если кредитором не были проведены установленные проверочные мероприятия, в результате чего возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, то от заёмщика нельзя будет требовать выплат по кредитному договору.
"При обращении в кредитную или микрофинансовую организацию заёмщикам необходимо будет предоставлять свой ИНН. Это нужно для более точной идентификации гражданина, планирующего взять кредит", - рассказал Володин.
Как подчеркнул председатель ГД, поправками срок вступления в силу ряда положений сокращён вдвое — со 180 до 90 дней.
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