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Космонавт Вагнер защитил магистерскую диссертацию с борта МКС - РИА Новости, 08.02.2025
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Наука
 
14:47 08.02.2025 (обновлено: 15:21 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/kosmonavt-1998142250.html
Космонавт Вагнер защитил магистерскую диссертацию с борта МКС
Космонавт Вагнер защитил магистерскую диссертацию с борта МКС - РИА Новости, 08.02.2025
Космонавт Вагнер защитил магистерскую диссертацию с борта МКС
Космонавт, Герой России Иван Вагнер, являющийся студентом Президентской академии (РАНХиГС), впервые в мире защитил научную работу - магистерскую диссертацию - с РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T14:47:00+03:00
2025-02-08T15:21:00+03:00
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Космонавт, Герой России Иван Вагнер, являющийся студентом Президентской академии (РАНХиГС), впервые в мире защитил научную работу - магистерскую диссертацию - с борта Международной космической станции (МКС), сообщил ректор вуза Алексей Комиссаров. "Вот так свою магистерскую диссертацию защитил студент Владимирского филиала Академии Иван Вагнер. В таком формате защита проходила впервые в мире – свою научную работу исследователь представлял с борта Международной космической станции", - написал Комиссаров в своем Telegram-канале. Космонавт Вагнер написал диссертацию на тему повышения эффективности деятельности организации государственного сектора путем совершенствования отбора персонала. Магистрант проанализировал работу Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Иван Вагнер – Герой Российской Федерации, 123-й космонавт России и 566-й космонавт мира. "Он хорошо разбирается не только в небесных телах, но и в государственном управлении. В своей диссертации Иван внес предложения по улучшению работы госорганизаций с помощью более эффективного отбора персонала", - уточнил ректор РАНХиГС.
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космос - риа наука, россия, иван вагнер, алексей комиссаров, юрий гагарин (космонавт)
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Иван Вагнер, Алексей Комиссаров, Юрий Гагарин (космонавт)
Космонавт Вагнер защитил магистерскую диссертацию с борта МКС

Космонавт и студент РАНХиГС Вагнер впервые в мире защитил диссертацию из космоса

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramКосмонавт, Герой России Иван Вагнер, являющийся студентом Президентской академии, защитил магистерскую диссертацию с борта Международной космической станции
Космонавт, Герой России Иван Вагнер, являющийся студентом Президентской академии, защитил магистерскую диссертацию с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Космонавт, Герой России Иван Вагнер, являющийся студентом Президентской академии, защитил магистерскую диссертацию с борта Международной космической станции
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Космонавт, Герой России Иван Вагнер, являющийся студентом Президентской академии (РАНХиГС), впервые в мире защитил научную работу - магистерскую диссертацию - с борта Международной космической станции (МКС), сообщил ректор вуза Алексей Комиссаров.
«
"Вот так свою магистерскую диссертацию защитил студент Владимирского филиала Академии Иван Вагнер. В таком формате защита проходила впервые в мире – свою научную работу исследователь представлял с борта Международной космической станции", - написал Комиссаров в своем Telegram-канале.
Космонавт Вагнер написал диссертацию на тему повышения эффективности деятельности организации государственного сектора путем совершенствования отбора персонала. Магистрант проанализировал работу Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.
Иван Вагнер – Герой Российской Федерации, 123-й космонавт России и 566-й космонавт мира.
"Он хорошо разбирается не только в небесных телах, но и в государственном управлении. В своей диссертации Иван внес предложения по улучшению работы госорганизаций с помощью более эффективного отбора персонала", - уточнил ректор РАНХиГС.
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