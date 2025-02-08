Космонавт Вагнер защитил магистерскую диссертацию с борта МКС
Космонавт и студент РАНХиГС Вагнер впервые в мире защитил диссертацию из космоса
© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramКосмонавт, Герой России Иван Вагнер, являющийся студентом Президентской академии, защитил магистерскую диссертацию с борта Международной космической станции
Космонавт, Герой России Иван Вагнер, являющийся студентом Президентской академии, защитил магистерскую диссертацию с борта Международной космической станции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Космонавт, Герой России Иван Вагнер, являющийся студентом Президентской академии (РАНХиГС), впервые в мире защитил научную работу - магистерскую диссертацию - с борта Международной космической станции (МКС), сообщил ректор вуза Алексей Комиссаров.
«
"Вот так свою магистерскую диссертацию защитил студент Владимирского филиала Академии Иван Вагнер. В таком формате защита проходила впервые в мире – свою научную работу исследователь представлял с борта Международной космической станции", - написал Комиссаров в своем Telegram-канале.
Космонавт Вагнер написал диссертацию на тему повышения эффективности деятельности организации государственного сектора путем совершенствования отбора персонала. Магистрант проанализировал работу Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.
Иван Вагнер – Герой Российской Федерации, 123-й космонавт России и 566-й космонавт мира.
"Он хорошо разбирается не только в небесных телах, но и в государственном управлении. В своей диссертации Иван внес предложения по улучшению работы госорганизаций с помощью более эффективного отбора персонала", - уточнил ректор РАНХиГС.
Около 90 российских ученых сменили институты и продолжат работать с ЦЕРН
27 сентября 2024, 04:08