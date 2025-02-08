https://ria.ru/20250208/kosmonavt-1998142250.html

Космонавт Вагнер защитил магистерскую диссертацию с борта МКС

Космонавт Вагнер защитил магистерскую диссертацию с борта МКС - РИА Новости, 08.02.2025

Космонавт Вагнер защитил магистерскую диссертацию с борта МКС

Космонавт, Герой России Иван Вагнер, являющийся студентом Президентской академии (РАНХиГС), впервые в мире защитил научную работу - магистерскую диссертацию - с РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T14:47:00+03:00

2025-02-08T14:47:00+03:00

2025-02-08T15:21:00+03:00

наука

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юрий гагарин (космонавт)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Космонавт, Герой России Иван Вагнер, являющийся студентом Президентской академии (РАНХиГС), впервые в мире защитил научную работу - магистерскую диссертацию - с борта Международной космической станции (МКС), сообщил ректор вуза Алексей Комиссаров. "Вот так свою магистерскую диссертацию защитил студент Владимирского филиала Академии Иван Вагнер. В таком формате защита проходила впервые в мире – свою научную работу исследователь представлял с борта Международной космической станции", - написал Комиссаров в своем Telegram-канале. Космонавт Вагнер написал диссертацию на тему повышения эффективности деятельности организации государственного сектора путем совершенствования отбора персонала. Магистрант проанализировал работу Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Иван Вагнер – Герой Российской Федерации, 123-й космонавт России и 566-й космонавт мира. "Он хорошо разбирается не только в небесных телах, но и в государственном управлении. В своей диссертации Иван внес предложения по улучшению работы госорганизаций с помощью более эффективного отбора персонала", - уточнил ректор РАНХиГС.

https://ria.ru/20240927/tsern-1974972237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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