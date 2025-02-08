Генконсул в США заявил о росте интереса украинцев к гражданству России
Генконсул Захаров: зафиксирован рост обращений украинцев за гражданством России
Здание Генерального консульства России в Нью-Йорке. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 8 фев – РИА Новости. Генконсульство России в Нью-Йорке после требований украинских властей о постановке на учет призывников за рубежом фиксировало "всплеск обращений" по получению российского гражданства, заявил в интервью РИА Новости руководитель миссии Александр Захаров.
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"После введения весной 2024 года украинскими властями требования о постановке на учет находящихся за границей лиц призывного возраста фиксировали всплеск обращений, в том числе по электронной почте, по вопросам приобретения российского гражданства и порядку его оформления", – сказал дипломат.
Захаров отметил, что в 2024 году в генконсульство по вопросу получения российского паспорта обратились 54 гражданина Украины, в том числе те, чьи родители уже стали россиянами, а также рожденные и имеющие регистрацию, либо ранее проживавшие на территории ДНР, в городе Мариуполь, Херсонской области, Крыму, Севастополе, Запорожской области и ЛНР.
"В соответствии с действующим законодательством рекомендовали обратиться с такими заявлениями в органы МВД на территории России", – сообщил он.
Ранее в минобороны Украины заявили, что находящиеся за границей граждане страны по достижении 17-летнего возврата должны вернуться на родину для постановки на воинский учет. Позже представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что киевский режим разрешил дистанционно вставать на воинский учет лицам, постоянно проживающим за границей.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, автозаправках и в кафе.