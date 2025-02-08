https://ria.ru/20250208/kongress-1998098299.html
СМИ: телефонная связь в конгрессе США находится на пределе
СМИ: телефонная связь в конгрессе США находится на пределе - РИА Новости, 08.02.2025
СМИ: телефонная связь в конгрессе США находится на пределе
Телефонная связь в конгрессе находится на пределе из-за огромного количества звонков с приходом на пост президента США Дональда Трампа, сообщает газета New York РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T02:59:00+03:00
2025-02-08T02:59:00+03:00
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Телефонная связь в конгрессе находится на пределе из-за огромного количества звонков с приходом на пост президента США Дональда Трампа, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников. "Телефонные линии в конгрессе загружены до предела… что является ярким отражением того, что политическая система достигла критической точки", - пишет издание. Как уточняет газета, звонки исходят как от американцев, желающих выразить негодование первыми решениями Трампа на посту, так и от самих сенаторов, пытающихся убедить коллег либо следовать намеченным шагам президента США, либо воспротивиться им. По данным NYT, на этой неделе сенаторов уведомили, что телефонная система сената принимает 1,6 тысячи звонков в минуту, что значительно больше обычных 40 звонков за то же время. В этой связи желающих дозвониться в конгресс жителей США сразу же перенаправляют на автоответчик, чтобы избежать коллапса связи.
https://ria.ru/20250208/tramp-1998097561.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
СМИ: телефонная связь в конгрессе США находится на пределе
NYT: телефонная связь в конгрессе США загружена до предела из-за прихода Трампа