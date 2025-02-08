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В КНДР назвали "вздором" призывы НАТО и ЕС к денуклеаризации - РИА Новости, 08.02.2025
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06:28 08.02.2025 (обновлено: 06:29 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/kndr-1998104380.html
В КНДР назвали "вздором" призывы НАТО и ЕС к денуклеаризации
В КНДР назвали "вздором" призывы НАТО и ЕС к денуклеаризации - РИА Новости, 08.02.2025
В КНДР назвали "вздором" призывы НАТО и ЕС к денуклеаризации
КНДР считает "эксцентричным вздором" призывы НАТО и ЕС к денуклеаризации, ядерное оружие страны не является "предметом сделки" и КНДР не нужно чужое признание... РИА Новости, 08.02.2025
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СЕУЛ, 8 фев – РИА Новости. КНДР считает "эксцентричным вздором" призывы НАТО и ЕС к денуклеаризации, ядерное оружие страны не является "предметом сделки" и КНДР не нужно чужое признание того, что уже является действительностью, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "НАТО и ЕС, игнорируя реалии, несли эксцентричный вздор, смешащий людей мира… что нашу страну "нельзя признать как ядерное государство", что "нужно уничтожить полным, проверяемым и необратимым способом ядерное оружие, имеющуюся ядерную программу и другие программы всех оружий массового уничтожения и баллистических ракет", - пишет агентство в комментарии. В статье отмечается, что КНДР и "не просила признания", но "пустые" заявления "преданной США шайки" НАТО и ЕС напоминают звук "сломанной пластинки". "Это вызывает чувство жалости к "этим великим джентльменам", которые теперь стали жалкими существами, слепыми и глухими к непрерывно изменяющейся действительности", - отмечает автор. В комментарии подчеркивается, что настоящий мотив НАТО и ЕС не имеет никакого отношения к глобальной безопасности, а является всего лишь проявлением "гнусного замысла маньяков конфронтации", пытающихся беспрепятственно реализовать свою военно-политическую цель. "Вот почему более ясной становится справедливость нашей политики укрепления ядерных вооруженных сил, которые стремительно развиваются… Еще раз ясно уточняем, что наше ядерное оружие не представляет собой "рекламный предмет", которому нужно чье-то "признание", и более того не является "предметом сделки", обмениваемым на гроши", - пишет ЦТАК.
https://ria.ru/20250203/mid-1996968816.html
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сша, нато, евросоюз
США, НАТО, Евросоюз
В КНДР назвали "вздором" призывы НАТО и ЕС к денуклеаризации

ЦТАК: КНДР считает "эксцентричным вздором" призывы НАТО и ЕС к денуклеаризации

© Фото : ЦТАКПуск новой северокорейской баллистической ракеты "Хвасонпхо-16Б"
Пуск новой северокорейской баллистической ракеты Хвасонпхо-16Б - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Фото : ЦТАК
Пуск новой северокорейской баллистической ракеты "Хвасонпхо-16Б". Архивное фото
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СЕУЛ, 8 фев – РИА Новости. КНДР считает "эксцентричным вздором" призывы НАТО и ЕС к денуклеаризации, ядерное оружие страны не является "предметом сделки" и КНДР не нужно чужое признание того, что уже является действительностью, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"НАТО и ЕС, игнорируя реалии, несли эксцентричный вздор, смешащий людей мира… что нашу страну "нельзя признать как ядерное государство", что "нужно уничтожить полным, проверяемым и необратимым способом ядерное оружие, имеющуюся ядерную программу и другие программы всех оружий массового уничтожения и баллистических ракет", - пишет агентство в комментарии.
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В статье отмечается, что КНДР и "не просила признания", но "пустые" заявления "преданной США шайки" НАТО и ЕС напоминают звук "сломанной пластинки".
"Это вызывает чувство жалости к "этим великим джентльменам", которые теперь стали жалкими существами, слепыми и глухими к непрерывно изменяющейся действительности", - отмечает автор.
В комментарии подчеркивается, что настоящий мотив НАТО и ЕС не имеет никакого отношения к глобальной безопасности, а является всего лишь проявлением "гнусного замысла маньяков конфронтации", пытающихся беспрепятственно реализовать свою военно-политическую цель.
"Вот почему более ясной становится справедливость нашей политики укрепления ядерных вооруженных сил, которые стремительно развиваются… Еще раз ясно уточняем, что наше ядерное оружие не представляет собой "рекламный предмет", которому нужно чье-то "признание", и более того не является "предметом сделки", обмениваемым на гроши", - пишет ЦТАК.
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