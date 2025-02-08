https://ria.ru/20250208/kitay-1998108068.html

Китай выступил против попыток США подорвать отношения с Панамой

Китай выступил против попыток США подорвать отношения с Панамой - РИА Новости, 08.02.2025

Китай выступил против попыток США подорвать отношения с Панамой

Китай решительно выступает против попыток США путем давления и угроз подорвать отношения КНР и Панамы, заявил помощник министра иностранных дел КНР Чжао Чжиюань РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T07:54:00+03:00

2025-02-08T07:54:00+03:00

2025-02-08T07:54:00+03:00

в мире

китай

панама

сша

марко рубио

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/34252/44/342524481_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_0fa315deda7c944d90c4aeed053fcfbe.jpg

ПЕКИН, 8 фев - РИА Новости. Китай решительно выступает против попыток США путем давления и угроз подорвать отношения КНР и Панамы, заявил помощник министра иностранных дел КНР Чжао Чжиюань на встрече с послом Панамы в Китае Мигелем Лекаро. Ранее президент Панамы Хосе Рауль Мулино сообщил, что решение страны выйти из китайской инициативы "Один пояс, один путь" не связано с недавним визитом госсекретаря США Марко Рубио и было принято задолго до него. Глава государства добавил, что посол Панамы в Китае уже направил властям КНР документ о немедленном прекращении участия. "Китай уважает суверенитет и территориальную целостность Панамы и выступает за то, чтобы все страны, большие и малые, были равны, уважали друг друга и выполняли свои обещания", - заявил Чжао Чжиюань, слова которого в субботу на своем сайте приводит МИД КНР. Дипломат подчеркнул, что Китай "решительно выступает против попыток США посредством давления и угроз подорвать китайско-панамские отношения, а также очернить и подорвать совместное строительство инициативы "Один пояс, один путь". Во время своей инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".

https://ria.ru/20250206/kitaj-1997693109.html

https://ria.ru/20250208/kitay-1998107144.html

китай

панама

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, панама, сша, марко рубио, дональд трамп