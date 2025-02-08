Китай выступил против попыток США подорвать отношения с Панамой
МИД Китая: Пекин выступает против попыток США подорвать отношения с Панамой
Дом Народных собраний Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 фев - РИА Новости. Китай решительно выступает против попыток США путем давления и угроз подорвать отношения КНР и Панамы, заявил помощник министра иностранных дел КНР Чжао Чжиюань на встрече с послом Панамы в Китае Мигелем Лекаро.
Ранее президент Панамы Хосе Рауль Мулино сообщил, что решение страны выйти из китайской инициативы "Один пояс, один путь" не связано с недавним визитом госсекретаря США Марко Рубио и было принято задолго до него. Глава государства добавил, что посол Панамы в Китае уже направил властям КНР документ о немедленном прекращении участия.
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"Китай уважает суверенитет и территориальную целостность Панамы и выступает за то, чтобы все страны, большие и малые, были равны, уважали друг друга и выполняли свои обещания", - заявил Чжао Чжиюань, слова которого в субботу на своем сайте приводит МИД КНР.
Дипломат подчеркнул, что Китай "решительно выступает против попыток США посредством давления и угроз подорвать китайско-панамские отношения, а также очернить и подорвать совместное строительство инициативы "Один пояс, один путь".
Во время своей инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".