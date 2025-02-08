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Китай выступил против попыток США подорвать отношения с Панамой - РИА Новости, 08.02.2025
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07:54 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/kitay-1998108068.html
Китай выступил против попыток США подорвать отношения с Панамой
Китай выступил против попыток США подорвать отношения с Панамой - РИА Новости, 08.02.2025
Китай выступил против попыток США подорвать отношения с Панамой
Китай решительно выступает против попыток США путем давления и угроз подорвать отношения КНР и Панамы, заявил помощник министра иностранных дел КНР Чжао Чжиюань РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T07:54:00+03:00
2025-02-08T07:54:00+03:00
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ПЕКИН, 8 фев - РИА Новости. Китай решительно выступает против попыток США путем давления и угроз подорвать отношения КНР и Панамы, заявил помощник министра иностранных дел КНР Чжао Чжиюань на встрече с послом Панамы в Китае Мигелем Лекаро. Ранее президент Панамы Хосе Рауль Мулино сообщил, что решение страны выйти из китайской инициативы "Один пояс, один путь" не связано с недавним визитом госсекретаря США Марко Рубио и было принято задолго до него. Глава государства добавил, что посол Панамы в Китае уже направил властям КНР документ о немедленном прекращении участия. "Китай уважает суверенитет и территориальную целостность Панамы и выступает за то, чтобы все страны, большие и малые, были равны, уважали друг друга и выполняли свои обещания", - заявил Чжао Чжиюань, слова которого в субботу на своем сайте приводит МИД КНР. Дипломат подчеркнул, что Китай "решительно выступает против попыток США посредством давления и угроз подорвать китайско-панамские отношения, а также очернить и подорвать совместное строительство инициативы "Один пояс, один путь". Во время своей инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".
https://ria.ru/20250206/kitaj-1997693109.html
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в мире, китай, панама, сша, марко рубио, дональд трамп
В мире, Китай, Панама, США, Марко Рубио, Дональд Трамп
Китай выступил против попыток США подорвать отношения с Панамой

МИД Китая: Пекин выступает против попыток США подорвать отношения с Панамой

© РИА Новости / Мария ЧаплыгинаДом Народных собраний Китая
Дом Народных собраний Китая - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Мария Чаплыгина
Дом Народных собраний Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 фев - РИА Новости. Китай решительно выступает против попыток США путем давления и угроз подорвать отношения КНР и Панамы, заявил помощник министра иностранных дел КНР Чжао Чжиюань на встрече с послом Панамы в Китае Мигелем Лекаро.
Ранее президент Панамы Хосе Рауль Мулино сообщил, что решение страны выйти из китайской инициативы "Один пояс, один путь" не связано с недавним визитом госсекретаря США Марко Рубио и было принято задолго до него. Глава государства добавил, что посол Панамы в Китае уже направил властям КНР документ о немедленном прекращении участия.
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"Китай уважает суверенитет и территориальную целостность Панамы и выступает за то, чтобы все страны, большие и малые, были равны, уважали друг друга и выполняли свои обещания", - заявил Чжао Чжиюань, слова которого в субботу на своем сайте приводит МИД КНР.
Дипломат подчеркнул, что Китай "решительно выступает против попыток США посредством давления и угроз подорвать китайско-панамские отношения, а также очернить и подорвать совместное строительство инициативы "Один пояс, один путь".
Во время своей инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".
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Китай осудил Панаму из-за выхода из инициативы "Один пояс, один путь"
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