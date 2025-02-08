Китай осудил Панаму из-за выхода из инициативы "Один пояс, один путь"
Китай сделал Панаме представление из-за выхода из "Одного пояса, одного пути"
Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 фев - РИА Новости. Китай сделал Панаме представление из-за ее решения выйти из инициативы "Один пояс, один путь", сообщает в субботу МИД КНР.
Ранее президент Панамы Хосе Рауль Мулино сообщил, что решение страны выйти из китайской инициативы "Один пояс, один путь" не связано с недавним визитом госсекретаря США Марко Рубио и было принято задолго до него. Глава государства добавил, что посол Панамы в Китае уже направил властям КНР документ о немедленном прекращении участия.
"Помощник министра иностранных дел КНР Чжао Чжиюань 7 февраля 2025 года встретился с послом Панамы в Китае Мигелем Лекаро и сделал строгое представление Панаме в связи с намерением страны расторгнуть меморандум о взаимопонимании между Китаем и Панамой по совместному строительству инициативы "Один пояс, один путь", - говорится в опубликованном в субботу заявлении на сайте МИД КНР.
Чжао Чжиюань заявил на встрече, что Китай глубоко сожалеет о решении Панамы расторгнуть соответствующий меморандум о взаимопонимании.
"В рамках совместного строительства инициативы "Один пояс, один путь" практическое сотрудничество Китая и Панамы в различных областях стремительно развивалось, достигло целого ряда значительных результатов и принесло ощутимую пользу Панаме и ее народу", - указал китайский дипломат.
Во время своей инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю, что американский лидер Дональд Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".
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