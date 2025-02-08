https://ria.ru/20250208/kitay-1998107144.html

Китай осудил Панаму из-за выхода из инициативы "Один пояс, один путь"

Китай осудил Панаму из-за выхода из инициативы "Один пояс, один путь" - РИА Новости, 08.02.2025

Китай осудил Панаму из-за выхода из инициативы "Один пояс, один путь"

Китай сделал Панаме представление из-за ее решения выйти из инициативы "Один пояс, один путь", сообщает в субботу МИД КНР. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T07:37:00+03:00

2025-02-08T07:37:00+03:00

2025-02-08T07:40:00+03:00

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ПЕКИН, 8 фев - РИА Новости. Китай сделал Панаме представление из-за ее решения выйти из инициативы "Один пояс, один путь", сообщает в субботу МИД КНР. Ранее президент Панамы Хосе Рауль Мулино сообщил, что решение страны выйти из китайской инициативы "Один пояс, один путь" не связано с недавним визитом госсекретаря США Марко Рубио и было принято задолго до него. Глава государства добавил, что посол Панамы в Китае уже направил властям КНР документ о немедленном прекращении участия. "Помощник министра иностранных дел КНР Чжао Чжиюань 7 февраля 2025 года встретился с послом Панамы в Китае Мигелем Лекаро и сделал строгое представление Панаме в связи с намерением страны расторгнуть меморандум о взаимопонимании между Китаем и Панамой по совместному строительству инициативы "Один пояс, один путь", - говорится в опубликованном в субботу заявлении на сайте МИД КНР. Чжао Чжиюань заявил на встрече, что Китай глубоко сожалеет о решении Панамы расторгнуть соответствующий меморандум о взаимопонимании. "В рамках совместного строительства инициативы "Один пояс, один путь" практическое сотрудничество Китая и Панамы в различных областях стремительно развивалось, достигло целого ряда значительных результатов и принесло ощутимую пользу Панаме и ее народу", - указал китайский дипломат. Во время своей инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю, что американский лидер Дональд Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".

https://ria.ru/20250207/kitaj-1997905428.html

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в мире, китай, панама, сша, марко рубио, дональд трамп