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Хинштейн назвал ситуацию с бюджетом Курской области очень плохой - РИА Новости, 09.02.2025
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19:50 08.02.2025 (обновлено: 00:59 09.02.2025)
https://ria.ru/20250208/khinshteyn-1998187777.html
Хинштейн назвал ситуацию с бюджетом Курской области очень плохой
Хинштейн назвал ситуацию с бюджетом Курской области очень плохой - РИА Новости, 09.02.2025
Хинштейн назвал ситуацию с бюджетом Курской области очень плохой
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время расширенной встречи с жителями трех районов курского приграничья в субботу сообщил, что узнал о... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-08T19:50:00+03:00
2025-02-09T00:59:00+03:00
общество
курская область
александр хинштейн
россия
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КУРСК, 8 фев – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время расширенной встречи с жителями трех районов курского приграничья в субботу сообщил, что узнал о задолженности региона перед семьями погибших участников СВО, а ситуация с региональным бюджетом "очень плохая". "Когда я пришёл сюда работать в декабре, с ужасом и стыдом обнаружил, что в регионе ещё с июля образовалась задолженность перед семьями погибших участников СВО. Им не выплачивали деньги региональные... И задолженность образовалась перед ранеными. Еще я обнаружил, мне на этой неделе в нашем отделении фонда "Защитники отечества" рассказали, что областное постановление предусматривало только однократную выплату. То есть, если человек был ранен, пришел лечиться, получил, вернулся обратно на передовую, его ранило повторно, это уже не считается", - сообщил Хинштейн на встрече с жителями приграничья. По его словам, такой подход неправильный, он будет изменен. "Мы изменили, конечно же, этот несправедливый, неправильный подход. А по поводу долга за гибель людей, за ранения, вот сегодня ситуация с бюджетом Курской области, она просто, она не просто плохая, она очень плохая", - добавил он. Также он добавил, что на прошлой неделе пришлось в срочном порядке закрывать долги по оплате за питание в пунктах временного размещения. "Вот нам пришлось на прошлой неделе из резервного фонда закрывать долги семимесячные по оплате питания ПВР-ов, которые к нам, ну по разным причинам, эти деньги пока не дошли. Я принял решение из резервного фонда незамедлительно это закрыть, потому что, хотя поставщики продолжали поставлять, это могло привести к печальным последствиям", - сообщил врио губернатора. Он добавил, что каждый вопрос, который поднимают переселенцы, это вопрос очень больших денег, которых на сегодняшний день в бюджете региона нет.
https://ria.ru/20250207/khinshteyn-1998091171.html
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общество, курская область, александр хинштейн, россия
Общество, Курская область, Александр Хинштейн, Россия
Хинштейн назвал ситуацию с бюджетом Курской области очень плохой

Врио главы Курской области Хинштейн назвал ситуацию с бюджетом в регионе плохой

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 8 фев – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время расширенной встречи с жителями трех районов курского приграничья в субботу сообщил, что узнал о задолженности региона перед семьями погибших участников СВО, а ситуация с региональным бюджетом "очень плохая".
"Когда я пришёл сюда работать в декабре, с ужасом и стыдом обнаружил, что в регионе ещё с июля образовалась задолженность перед семьями погибших участников СВО. Им не выплачивали деньги региональные... И задолженность образовалась перед ранеными. Еще я обнаружил, мне на этой неделе в нашем отделении фонда "Защитники отечества" рассказали, что областное постановление предусматривало только однократную выплату. То есть, если человек был ранен, пришел лечиться, получил, вернулся обратно на передовую, его ранило повторно, это уже не считается", - сообщил Хинштейн на встрече с жителями приграничья.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
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По его словам, такой подход неправильный, он будет изменен.
"Мы изменили, конечно же, этот несправедливый, неправильный подход. А по поводу долга за гибель людей, за ранения, вот сегодня ситуация с бюджетом Курской области, она просто, она не просто плохая, она очень плохая", - добавил он.
Также он добавил, что на прошлой неделе пришлось в срочном порядке закрывать долги по оплате за питание в пунктах временного размещения.
"Вот нам пришлось на прошлой неделе из резервного фонда закрывать долги семимесячные по оплате питания ПВР-ов, которые к нам, ну по разным причинам, эти деньги пока не дошли. Я принял решение из резервного фонда незамедлительно это закрыть, потому что, хотя поставщики продолжали поставлять, это могло привести к печальным последствиям", - сообщил врио губернатора.
Он добавил, что каждый вопрос, который поднимают переселенцы, это вопрос очень больших денег, которых на сегодняшний день в бюджете региона нет.
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