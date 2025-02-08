В ХАМАС заявили об угрозе срыва сделки о прекращении огня в Газе
Член ХАМАС Наим: сделка о прекращении огня в Газе находится под угрозой срыва
© AP Photo / Abdel KareemБойцы ХАМАС
© AP Photo / Abdel Kareem
Бойцы ХАМАС. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Сделка о прекращении огня в секторе Газа находится под угрозой срыва из-за "отсутствия у Израиля стремления" к реализации её первого этапа, заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Басем Наим.
"Промедление Израиля и отсутствие стремления к реализации первого этапа, безусловно, подвергают это соглашение опасности, и поэтому оно может быть приостановлено или разорвано", - заявил Наим агентству Франс Пресс.
Он добавил, что "возвращение к войне" не является ни желанием, ни решением движения ХАМАС.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.