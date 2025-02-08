https://ria.ru/20250208/khamas-1998110672.html

ХАМАС готово выполнить оставшуюся часть первого этапа соглашения с Израилем

ХАМАС готово выполнить оставшуюся часть первого этапа соглашения с Израилем - РИА Новости, 08.02.2025

ХАМАС готово выполнить оставшуюся часть первого этапа соглашения с Израилем

Палестинское движение ХАМАС полно решимости выполнить оставшуюся часть первого этапа соглашения о перемирии в Газе и готово начать переговоры по второму, заявил РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T08:45:00+03:00

2025-02-08T08:45:00+03:00

2025-02-08T08:48:00+03:00

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в мире

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АНКАРА, 8 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС полно решимости выполнить оставшуюся часть первого этапа соглашения о перемирии в Газе и готово начать переговоры по второму, заявил представитель движения Сами Абу Зухри в интервью турецкой проправительственной газете Hürriyet."Мы, ХАМАС, полны решимости выполнить оставшуюся часть первой фазы и готовы начать переговоры по второй фазе", - сказал Зухри.С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись четыре обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.

https://ria.ru/20250206/palestina-1997780280.html

https://ria.ru/20250206/netanjahu-1997640610.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, в мире