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ХАМАС готово выполнить оставшуюся часть первого этапа соглашения с Израилем - РИА Новости, 08.02.2025
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08:45 08.02.2025 (обновлено: 08:48 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/khamas-1998110672.html
ХАМАС готово выполнить оставшуюся часть первого этапа соглашения с Израилем
ХАМАС готово выполнить оставшуюся часть первого этапа соглашения с Израилем - РИА Новости, 08.02.2025
ХАМАС готово выполнить оставшуюся часть первого этапа соглашения с Израилем
Палестинское движение ХАМАС полно решимости выполнить оставшуюся часть первого этапа соглашения о перемирии в Газе и готово начать переговоры по второму, заявил РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T08:45:00+03:00
2025-02-08T08:48:00+03:00
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
в мире
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АНКАРА, 8 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС полно решимости выполнить оставшуюся часть первого этапа соглашения о перемирии в Газе и готово начать переговоры по второму, заявил представитель движения Сами Абу Зухри в интервью турецкой проправительственной газете Hürriyet."Мы, ХАМАС, полны решимости выполнить оставшуюся часть первой фазы и готовы начать переговоры по второй фазе", - сказал Зухри.С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись четыре обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.
https://ria.ru/20250206/palestina-1997780280.html
https://ria.ru/20250206/netanjahu-1997640610.html
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израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, в мире
Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, В мире
ХАМАС готово выполнить оставшуюся часть первого этапа соглашения с Израилем

ХАМАС готово начать переговоры по второму этапу соглашения с Израилем

© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
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АНКАРА, 8 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС полно решимости выполнить оставшуюся часть первого этапа соглашения о перемирии в Газе и готово начать переговоры по второму, заявил представитель движения Сами Абу Зухри в интервью турецкой проправительственной газете Hürriyet.
"Мы, ХАМАС, полны решимости выполнить оставшуюся часть первой фазы и готовы начать переговоры по второй фазе", - сказал Зухри.
Прибытие освобожденных из израильской тюрьмы палестинцев в сектор Газа - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
ХАМАС призвало к экстренному саммиту ЛАГ из-за планов Трампа по Газе
6 февраля, 16:46
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись четыре обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Нетаньяху заявил, что борьба с ХАМАС остается задачей Израиля
6 февраля, 05:28
 
ИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуВ мире
 
 
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