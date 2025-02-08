https://ria.ru/20250208/khakhaleva-1997998692.html

Соседство с тещей Зеленского и тайная империя: где Хахалева прячет миллионы

Соседство с тещей Зеленского и тайная империя: где Хахалева прячет миллионы - РИА Новости, 08.02.2025

Соседство с тещей Зеленского и тайная империя: где Хахалева прячет миллионы

Пока экс-судья Елена Хахалева пытается избежать экстрадиции в Россию, ее семья избавляется от роскошных особняков в Краснодаре. Но это лишь верхушка айсберга —... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T09:00:00+03:00

2025-02-08T09:00:00+03:00

2025-02-08T09:00:00+03:00

елена хахалева

дубай

владимир зеленский

валерий рашкин

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Пока экс-судья Елена Хахалева пытается избежать экстрадиции в Россию, ее семья избавляется от роскошных особняков в Краснодаре. Но это лишь верхушка айсберга — как выяснили журналисты, бывшая служительница Фемиды успела обзавестись элитной недвижимостью за границей.Где поймали беглую судьюХахалеву задержали 27 января в бакинском аэропорту при попытке вылететь в Дубай."Она намеревалась отправиться из Баку в Дубай, но при прохождении паспортного контроля в аэропорту выяснилось, что она находится в розыске. Хахалева была задержана. Она будет экстрадирована в Россию после того как суд в Азербайджане вынесет соответствующее решение", - отметил источник РИА Новости в азербайджанских правоохранительных органах.И, похоже, летела туда не просто так. Как выяснило издание Life.ru, в ОАЭ у нее обнаружилась вилла с бассейном на искусственном острове Джумейра стоимостью 90 миллионов рублей.Ранее СМИ сообщали, что на этом острове, предположительно, находится вилла, где проживает теща Владимира Зеленского.В Тбилиси, где экс-судья скрывалась от российского правосудия, она тоже не бедствовала. Семья Хахалевой жила в престижном лофте с террасой в сталинском доме на площади Марджанишвили. Цена такого удовольствия, отмечает издание, — около 30 миллионов рублей.Распродажа по-быстромуА что же в России? Здесь, по данным Life.ru, семья спешно избавляется от имущества. Три роскошных особняка в Краснодаре уже сменили владельцев. Причем все они продавались "под ключ" — с мебелью и техникой:Все дома, отмечает издание, продавались с мебелью и техникой — похоже, владельцы очень спешили избавиться от имущества.Что осталось в РоссииНесмотря на распродажу недвижимости, деловая империя семьи продолжает приносить доход. По данным Life.ru, дочь экс-судьи, Софья Бадалова, получает около 1 миллиона рублей ежемесячно от аренды помещений в ТЦ "Арбат" в самом центре Краснодара. Ранее эти площади арендовал крупный госбанк, сейчас там располагается сетевой магазин. Вероятно, Бадалова владеет и другими помещениями в этом торговом центре.А сын, утверждают журналисты, Кирилл 3 месяца назад создал компанию ФК "Инфинити" для управления недвижимостью — предположительно, через нее контролируется одноименный торговый комплекс на улице Петра Метальникова.Что натворила "золотая судья"Елена Хахалева находится в международном розыске с весны 2022 года. По версии следствия, бывшая глава административной коллегии Краснодарского краевого суда Елена Хахалева с января 2016 года по июль 2019 года прогуляла 127 рабочих дней, но продолжала получать зарплату. В результате незаконно получила 1,2 миллиона рублей. В России ей грозит до 14 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге.Сама Хахалева называет уголовное преследование политическим. Ее адвокаты утверждают, что она выехала в Грузию навестить родственников, но заболела, а затем отправилась на лечение в Баку с намерением продолжить его в Дубае.Скандальная свадьбаВ 2017-м в Сети опубликовали видео со свадьбы дочери Елены Хахалевой Софьи. Очевидцы утверждали, что роскошное торжество обошлось якобы в два миллиона долларов. На свадьбе выступали известные российские артисты. Откуда у простой судьи средства на такие праздники — только ленивый не задавался этим вопросом. Тогда ее и прозвали — "золотая судья".Сама Хахалева объяснила, что к организации свадьбы не имеет никакого отношения: расходы полностью взял на себя бывший муж, отец Софьи Роберт Хахалев. Бизнесмен в интервью сообщил, что отдал за праздник всего пять миллионов рублей, а половина приглашенных звезд выступали бесплатно, поскольку они друзья семьи и на торжестве присутствовали как гости. Позже это подтвердила комиссия совета судей Краснодарского края, проводившая проверку.На фоне скандала со свадьбой появилась информация о том, что Елена Хахалева при назначении на должность судьи использовала поддельный диплом. В частности, это утверждала член комиссии по нарушениям прав фермеров при губернаторе Краснодарского края Елена Дрюкова."Такой студентки не было"Адвокат Елены Дрюковой Алексей Салмин рассказывал РИА Новости, что его клиентка и еще несколько фермеров инициировали общественное расследование, так как считают себя пострадавшими от действий судьи Хахалевой. Собранная ими информация о том, что судья, вероятно, никогда не училась в Тбилисском государственном университете имени Иванэ Джавахишвили (ТГУ), неоднократно упоминалась в СМИ.Дрюкова с адвокатами обратилась в Генеральную прокуратуру, а также Следственный комитет с просьбой провести проверку по диплому Елены Хахалевой.Кроме того, проверить подлинность диплома о юридическом образовании, выданного в 1991 году Тбилисским госуниверситетом, попросили совет судей и квалификационную коллегию Краснодарского края. Через какое-то время, по словам Салмина, пришел ответ, что с 1985 по 1991 год Хахалева обучалась в Абхазском госуниверситете, а потом перевелась в Сухумский филиал ТГУ, который окончила в 1991 году."В качестве опровержения в Сети еще тиражировалось фото диплома: лист бумаги, на котором нет ни фамилии декана, ни ректора, но есть печать краснодарского нотариуса "Копия" с подписью и датой, а также номер диплома — РВ № 523043. В итоге следователи отказали в возбуждении уголовного дела. То есть все свелось к тому, что она как бы окончила ТГУ — точнее, филиал в Сухуми. Эта версия была везде опубликована, и в принципе можно было бы поставить жирную точку в истории", — рассказывал Алексей Салмин.В августе 2018 года источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщал: "Признаков преступления в ходе проверки не обнаружено, в связи с чем в возбуждении уголовного дела было отказано"."Однако я все же направил запрос в Гознак с просьбой подтвердить подлинность диплома этой серии. И получил оттуда ответ, что диплом РВ № 523043 направили отнюдь не в ТГУ, а в Чечено-Ингушский пединститут в 1988 году. Эта информация заставила адвокатов продолжить расследование", — восстанавливает хронологию событий Салмин.Впрочем, говорить, что у Елены Хахалевой вообще нет профильного образования, ошибочно. Тот же Салмин выяснил, что в 1997 году она поступала в Кубанский государственный аграрный университет на юрфак."Логичный вопрос: зачем учиться на юриста второй раз, если у тебя уже как бы есть это образование? А загвоздка в том, что именно на основании диплома РВ №523043 Тбилисского государственного университета, якобы выданного Елене Хахалевой, она стала судьей. Сначала Динского районного суда Краснодарского края в августе-сентябре 2000-го, а уже позднее — Краснодарского краевого суда. Диплом юриста Кубанского аграрного университета она получила только в июне того же года. Так что в день согласования на судейскую должность заксобранием Краснодарского края у Хахалевой не было никакого диплома о высшем юридическом образовании", — аргументирует свою версию Салмин.Всех судей надо проверятьРИА Новости просило Краснодарский краевой суд прокомментировать результаты адвокатского расследования в отношении Елены Хахалевой. Однако в суде отказались дать оперативный комментарий, потребовав официальный запрос. Редакция его направила, на момент публикации материала ответа не было.Адвокат Салмин обратился в прокуратуру Южного федерального округа с просьбой проверить действия следователей, которые вели проверку по поводу фальсификации диплома и не нашли поводов для возбуждения уголовного дела. Он также указал в заявлении, что в процессе расследования в его адрес неоднократно поступали угрозы от неизвестных.На появившиеся сведения о краснодарской судье обратили внимание и в Госдуме. На тот момент депутат от фракции КПРФ Валерий Рашкин сообщал в 2018-м, что попросил президента Владимира Путина ознакомиться с опубликованными данными. По мнению парламентария, из-за этого скандала весь судейский корпус тоже должен пройти кадровую проверку.Рашкин объяснял корреспонденту РИА Новости: если собранные данные соответствуют действительности, это значит, что Елена Хахалева при отсутствии специального образования не имела права работать и вынесенные ею судебные акты являются недействительными. И добавил, что подготовил законопроект о реформе российской судебной системы, документ сейчас на обсуждении.Однако не все так просто. Член Общественной палаты адвокат Шота Горгадзе обратил внимание корреспондента РИА Новости на то, что Хахалева состояла в президиуме, значит, вердикты выносились не единолично, а коллегиально. "То, что дела, по которым она принимала решения, необходимо пересмотреть, не совсем очевидно. Но важно понимать, что сейчас все утверждения должны быть предметом тщательной проверки со стороны правоохранительных органов. Ответов на поставленные вопросы будут ждать все", — отметил он.

дубай

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елена хахалева, дубай, владимир зеленский, валерий рашкин