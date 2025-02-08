Румынский сенатор выступила за отмену санкций против России
Шошоакэ призвала немедленно отменить санкции против РФ
Флаг Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 фев - РИА Новости. Возможный кандидат в президенты Румынии Диана Шошоакэ, сенатор парламента этой страны, выступила за немедленное прекращение финансовой поддержки Украины и отмену санкций против России, назвав это ключевым вопросом предстоящих президентских выборов в мае.
Шошоакэ известна в Румынии своими резкими заявлениями о внешней политике и критикой прозападного курса Киева. Весной 2023 года она зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ. Сама сенатор заявила, что получила угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы. Осенью 2024 года политик баллотировалась на пост президента страны, однако Конституционный суд Румынии аннулировал регистрацию Шошоакэ.
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"Что касается Румынии, то она должна немедленно покинуть эту финансовую рулетку и чётко заявить: так дальше продолжаться не может", - сказала Шошоакэ в интервью РИА Новости.
По словам политика, лидера оппозиционной партии S.O.S., майские президентские выборы станут определяющими для внешнеполитического курса страны.
"В этом и заключается главный вопрос предстоящих президентских выборов в мае — будем ли мы и дальше следовать разрушительной политике, навязанной Брюсселем, или же возьмём курс на восстановление суверенитета и защиту наших законных интересов", - подчеркнула Шошоакэ.
В Румынии в ноябре прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Правительство страны постановило, что выборы будут проведены заново, первый тур запланирован на 4 мая. Шошоакэ заявила, что снова будет баллотироваться в президенты.
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