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Румынский сенатор выступила за отмену санкций против России - РИА Новости, 08.02.2025
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08:42 08.02.2025 (обновлено: 10:24 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/kandidat-1998110478.html
Румынский сенатор выступила за отмену санкций против России
Румынский сенатор выступила за отмену санкций против России - РИА Новости, 08.02.2025
Румынский сенатор выступила за отмену санкций против России
Возможный кандидат в президенты Румынии Диана Шошоакэ, сенатор парламента этой страны, выступила за немедленное прекращение финансовой поддержки Украины и... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T08:42:00+03:00
2025-02-08T10:24:00+03:00
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КИШИНЕВ, 8 фев - РИА Новости. Возможный кандидат в президенты Румынии Диана Шошоакэ, сенатор парламента этой страны, выступила за немедленное прекращение финансовой поддержки Украины и отмену санкций против России, назвав это ключевым вопросом предстоящих президентских выборов в мае. Шошоакэ известна в Румынии своими резкими заявлениями о внешней политике и критикой прозападного курса Киева. Весной 2023 года она зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ. Сама сенатор заявила, что получила угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы. Осенью 2024 года политик баллотировалась на пост президента страны, однако Конституционный суд Румынии аннулировал регистрацию Шошоакэ. "Что касается Румынии, то она должна немедленно покинуть эту финансовую рулетку и чётко заявить: так дальше продолжаться не может", - сказала Шошоакэ в интервью РИА Новости. По словам политика, лидера оппозиционной партии S.O.S., майские президентские выборы станут определяющими для внешнеполитического курса страны. "В этом и заключается главный вопрос предстоящих президентских выборов в мае — будем ли мы и дальше следовать разрушительной политике, навязанной Брюсселем, или же возьмём курс на восстановление суверенитета и защиту наших законных интересов", - подчеркнула Шошоакэ. Ранее румынские власти неоднократно подтверждали свою приверженность общеевропейской политике в отношении России и оказанию помощи Киеву. В Румынии в ноябре прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Правительство страны постановило, что выборы будут проведены заново, первый тур запланирован на 4 мая. Шошоакэ заявила, что снова будет баллотироваться в президенты.
https://ria.ru/20250206/kiev-1997631331.html
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в мире, россия, киев, кэлин джеорджеску, нато, румыния
В мире, Россия, Киев, Кэлин Джеорджеску, НАТО, Румыния
Румынский сенатор выступила за отмену санкций против России

Шошоакэ призвала немедленно отменить санкции против РФ

© Fotolia / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Fotolia / VigiePH
Флаг Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 фев - РИА Новости. Возможный кандидат в президенты Румынии Диана Шошоакэ, сенатор парламента этой страны, выступила за немедленное прекращение финансовой поддержки Украины и отмену санкций против России, назвав это ключевым вопросом предстоящих президентских выборов в мае.
Шошоакэ известна в Румынии своими резкими заявлениями о внешней политике и критикой прозападного курса Киева. Весной 2023 года она зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ. Сама сенатор заявила, что получила угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы. Осенью 2024 года политик баллотировалась на пост президента страны, однако Конституционный суд Румынии аннулировал регистрацию Шошоакэ.
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"Что касается Румынии, то она должна немедленно покинуть эту финансовую рулетку и чётко заявить: так дальше продолжаться не может", - сказала Шошоакэ в интервью РИА Новости.
По словам политика, лидера оппозиционной партии S.O.S., майские президентские выборы станут определяющими для внешнеполитического курса страны.
"В этом и заключается главный вопрос предстоящих президентских выборов в мае — будем ли мы и дальше следовать разрушительной политике, навязанной Брюсселем, или же возьмём курс на восстановление суверенитета и защиту наших законных интересов", - подчеркнула Шошоакэ.
Ранее румынские власти неоднократно подтверждали свою приверженность общеевропейской политике в отношении России и оказанию помощи Киеву.
В Румынии в ноябре прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Правительство страны постановило, что выборы будут проведены заново, первый тур запланирован на 4 мая. Шошоакэ заявила, что снова будет баллотироваться в президенты.
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