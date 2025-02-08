https://ria.ru/20250208/kandidat-1998110478.html

Румынский сенатор выступила за отмену санкций против России

Румынский сенатор выступила за отмену санкций против России - РИА Новости, 08.02.2025

Румынский сенатор выступила за отмену санкций против России

Возможный кандидат в президенты Румынии Диана Шошоакэ, сенатор парламента этой страны, выступила за немедленное прекращение финансовой поддержки Украины и... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T08:42:00+03:00

2025-02-08T08:42:00+03:00

2025-02-08T10:24:00+03:00

в мире

россия

киев

кэлин джеорджеску

нато

румыния

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93783/53/937835339_0:283:3162:2062_1920x0_80_0_0_dbf7ecdfaaf95d5fac7d571b59a2daa3.jpg

КИШИНЕВ, 8 фев - РИА Новости. Возможный кандидат в президенты Румынии Диана Шошоакэ, сенатор парламента этой страны, выступила за немедленное прекращение финансовой поддержки Украины и отмену санкций против России, назвав это ключевым вопросом предстоящих президентских выборов в мае. Шошоакэ известна в Румынии своими резкими заявлениями о внешней политике и критикой прозападного курса Киева. Весной 2023 года она зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ. Сама сенатор заявила, что получила угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы. Осенью 2024 года политик баллотировалась на пост президента страны, однако Конституционный суд Румынии аннулировал регистрацию Шошоакэ. "Что касается Румынии, то она должна немедленно покинуть эту финансовую рулетку и чётко заявить: так дальше продолжаться не может", - сказала Шошоакэ в интервью РИА Новости. По словам политика, лидера оппозиционной партии S.O.S., майские президентские выборы станут определяющими для внешнеполитического курса страны. "В этом и заключается главный вопрос предстоящих президентских выборов в мае — будем ли мы и дальше следовать разрушительной политике, навязанной Брюсселем, или же возьмём курс на восстановление суверенитета и защиту наших законных интересов", - подчеркнула Шошоакэ. Ранее румынские власти неоднократно подтверждали свою приверженность общеевропейской политике в отношении России и оказанию помощи Киеву. В Румынии в ноябре прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Правительство страны постановило, что выборы будут проведены заново, первый тур запланирован на 4 мая. Шошоакэ заявила, что снова будет баллотироваться в президенты.

https://ria.ru/20250206/kiev-1997631331.html

https://ria.ru/20250207/rumyniya-1998083691.html

россия

киев

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, кэлин джеорджеску, нато, румыния