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ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке - РИА Новости, 08.02.2025
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10:58 08.02.2025 (обновлено: 11:08 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/kakhovka-1998121719.html
ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке
ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке - РИА Новости, 08.02.2025
ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке
Украинские войска нанесли массированный удар по Новой Каховке Херсонской области, повреждены пять многоквартирных домов, административное здание, ЛЭП и... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T10:58:00+03:00
2025-02-08T11:08:00+03:00
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный удар по Новой Каховке Херсонской области, повреждены пять многоквартирных домов, административное здание, ЛЭП и газопровод, жертв и пострадавших нет, сообщил главы администрации городского округа Виталий Гура в своем Telegram-канале."В результате массированных обстрелов по городу Новая Каховка повреждены пять многоквартирных домов. Выбиты окна, повреждены стены, крыши; одно административное здание. Выбиты окна, нарушены стены; один нефункционирующий магазин. Повреждение стен, выбиты окна; одна хозяйственная постройка; две ЛЭП. Частичное аварийное отключение электроснабжения; один газопровод. Наложен бандаж, газоснабжение абонентов не нарушено", - написал Гура.Кроме того, по его словам, в городе повалены деревьев, повреждена дорога во дворах домов."Без жертв и пострадавших", - подчеркнул глава города.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250208/ukraina-1998121825.html
https://ria.ru/20250208/ukraina-1998096880.html
новая каховка
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новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке

ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке, повреждены ЛЭП и газопровод

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный удар по Новой Каховке Херсонской области, повреждены пять многоквартирных домов, административное здание, ЛЭП и газопровод, жертв и пострадавших нет, сообщил главы администрации городского округа Виталий Гура в своем Telegram-канале.
"В результате массированных обстрелов по городу Новая Каховка повреждены пять многоквартирных домов. Выбиты окна, повреждены стены, крыши; одно административное здание. Выбиты окна, нарушены стены; один нефункционирующий магазин. Повреждение стен, выбиты окна; одна хозяйственная постройка; две ЛЭП. Частичное аварийное отключение электроснабжения; один газопровод. Наложен бандаж, газоснабжение абонентов не нарушено", - написал Гура.
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Кроме того, по его словам, в городе повалены деревьев, повреждена дорога во дворах домов.
"Без жертв и пострадавших", - подчеркнул глава города.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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