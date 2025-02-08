ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке
ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке, повреждены ЛЭП и газопровод
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный удар по Новой Каховке Херсонской области, повреждены пять многоквартирных домов, административное здание, ЛЭП и газопровод, жертв и пострадавших нет, сообщил главы администрации городского округа Виталий Гура в своем Telegram-канале.
"В результате массированных обстрелов по городу Новая Каховка повреждены пять многоквартирных домов. Выбиты окна, повреждены стены, крыши; одно административное здание. Выбиты окна, нарушены стены; один нефункционирующий магазин. Повреждение стен, выбиты окна; одна хозяйственная постройка; две ЛЭП. Частичное аварийное отключение электроснабжения; один газопровод. Наложен бандаж, газоснабжение абонентов не нарушено", - написал Гура.
Кроме того, по его словам, в городе повалены деревьев, повреждена дорога во дворах домов.
"Без жертв и пострадавших", - подчеркнул глава города.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.