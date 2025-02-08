https://ria.ru/20250208/kakhovka-1998121719.html

ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке

ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке - РИА Новости, 08.02.2025

ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке

Украинские войска нанесли массированный удар по Новой Каховке Херсонской области, повреждены пять многоквартирных домов, административное здание, ЛЭП и... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T10:58:00+03:00

2025-02-08T10:58:00+03:00

2025-02-08T11:08:00+03:00

новая каховка

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный удар по Новой Каховке Херсонской области, повреждены пять многоквартирных домов, административное здание, ЛЭП и газопровод, жертв и пострадавших нет, сообщил главы администрации городского округа Виталий Гура в своем Telegram-канале."В результате массированных обстрелов по городу Новая Каховка повреждены пять многоквартирных домов. Выбиты окна, повреждены стены, крыши; одно административное здание. Выбиты окна, нарушены стены; один нефункционирующий магазин. Повреждение стен, выбиты окна; одна хозяйственная постройка; две ЛЭП. Частичное аварийное отключение электроснабжения; один газопровод. Наложен бандаж, газоснабжение абонентов не нарушено", - написал Гура.Кроме того, по его словам, в городе повалены деревьев, повреждена дорога во дворах домов."Без жертв и пострадавших", - подчеркнул глава города.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250208/ukraina-1998121825.html

https://ria.ru/20250208/ukraina-1998096880.html

новая каховка

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия