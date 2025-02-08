https://ria.ru/20250208/kabel-1998191541.html

"Ростелеком" сообщил о повреждении своего кабеля в Балтийском море

"Ростелеком" сообщил о повреждении своего кабеля в Балтийском море - РИА Новости, 08.02.2025

"Ростелеком" сообщил о повреждении своего кабеля в Балтийском море

Подводный кабель "Ростелекома" был поврежден в Балтийском море из-за внешнего воздействия, сообщила компания РИА Новости. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T20:36:00+03:00

2025-02-08T20:36:00+03:00

2025-02-08T20:49:00+03:00

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Подводный кабель "Ростелекома" был поврежден в Балтийском море из-за внешнего воздействия, сообщила компания РИА Новости."Некоторое время назад в акватории Балтийского моря в результате внешнего воздействия поврежден подводный кабель "Ростелекома". <…> Ведутся восстановительные работы", — рассказали в компании. Там добавили, что на абонентов повреждение влияния не оказало.Повреждение кабелей в Балтийском мореВ последние месяцы участились случаи повреждения подводной инфраструктуры в Балтийском море.Так, в ноябре оборвали телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией и коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда местные власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.Кроме того, в конце декабря отключилась линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ней четыре кабеля связи: три из них проложены между Финляндией и Эстонией, еще один связывает Финляндию с Германией. В январе портал LSM со ссылкой на владельца — компанию "Латвийский государственный радиотелевизионный центр" сообщил о повреждении подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией.

https://ria.ru/20250208/kabel-1998175224.html

https://ria.ru/20250131/norvegiya-1996601945.html

балтийское море

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балтийское море, ростелеком, финляндия, в мире, россия, германия