Финские службы наблюдают за починкой российского кабеля в Финском заливе
В Финляндии сообщили об обрыве российского кабеля в Финском заливе
© Фото : ВМС ФинляндииБалтийское море
© Фото : ВМС Финляндии
Балтийское море. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В исключительной экономической зоне Финляндии в Финском заливе получил повреждения подводный российский кабель, сообщила береговая охрана Финляндии в соцсети Х.
"Береговая охрана Финского залива следит за соблюдением закона об исключительной экономической зоне и условиями использования ИЭЗ, где сейчас российское судно ремонтирует оборванный российский кабель", — говорится в публикации.
В последние месяцы участились случаи повреждения подводной инфраструктуры в Балтийском море.
Так, в ноябре оборвали телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией и коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда местные власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.
Кроме того, в конце декабря отключилась линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ней четыре кабеля связи: между Финляндией и Эстонией и между Финляндией с Германией.
Полиция подозревает, что электрокабель EstLink 2 и кабели связи перерезал якорем танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Местная таможня бездоказательно утверждает, что это судно якобы причастно к перевозке российской нефти.
При этом газета The Washington Post писала со ссылкой на источники в разведке, что западные спецслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей.
Заявления о причастности к этому Москвы нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти, подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, НАТО воспользовалась ситуацией для наращивания военного присутствия в Балтийском море.