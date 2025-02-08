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Финские службы наблюдают за починкой российского кабеля в Финском заливе - РИА Новости, 08.02.2025
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18:47 08.02.2025 (обновлено: 19:47 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/kabel-1998175224.html
Финские службы наблюдают за починкой российского кабеля в Финском заливе
Финские службы наблюдают за починкой российского кабеля в Финском заливе - РИА Новости, 08.02.2025
Финские службы наблюдают за починкой российского кабеля в Финском заливе
В исключительной экономической зоне Финляндии в Финском заливе получил повреждения подводный российский кабель, сообщила береговая охрана Финляндии в соцсети Х. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T18:47:00+03:00
2025-02-08T19:47:00+03:00
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В исключительной экономической зоне Финляндии в Финском заливе получил повреждения подводный российский кабель, сообщила береговая охрана Финляндии в соцсети Х."Береговая охрана Финского залива следит за соблюдением закона об исключительной экономической зоне и условиями использования ИЭЗ, где сейчас российское судно ремонтирует оборванный российский кабель", — говорится в публикации.В последние месяцы участились случаи повреждения подводной инфраструктуры в Балтийском море.Так, в ноябре оборвали телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией и коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда местные власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.Кроме того, в конце декабря отключилась линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ней четыре кабеля связи: между Финляндией и Эстонией и между Финляндией с Германией.Полиция подозревает, что электрокабель EstLink 2 и кабели связи перерезал якорем танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Местная таможня бездоказательно утверждает, что это судно якобы причастно к перевозке российской нефти.При этом газета The Washington Post писала со ссылкой на источники в разведке, что западные спецслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей.Заявления о причастности к этому Москвы нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти, подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, НАТО воспользовалась ситуацией для наращивания военного присутствия в Балтийском море.
https://ria.ru/20250131/norvegiya-1996601945.html
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в мире, финляндия, финский залив, балтийское море, россия
В мире, Финляндия, Финский залив, Балтийское море, Россия
Финские службы наблюдают за починкой российского кабеля в Финском заливе

В Финляндии сообщили об обрыве российского кабеля в Финском заливе

© Фото : ВМС ФинляндииБалтийское море
Балтийское море - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Фото : ВМС Финляндии
Балтийское море. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В исключительной экономической зоне Финляндии в Финском заливе получил повреждения подводный российский кабель, сообщила береговая охрана Финляндии в соцсети Х.
"Береговая охрана Финского залива следит за соблюдением закона об исключительной экономической зоне и условиями использования ИЭЗ, где сейчас российское судно ремонтирует оборванный российский кабель", — говорится в публикации.
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В последние месяцы участились случаи повреждения подводной инфраструктуры в Балтийском море.
Так, в ноябре оборвали телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией и коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда местные власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.
Кроме того, в конце декабря отключилась линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ней четыре кабеля связи: между Финляндией и Эстонией и между Финляндией с Германией.
Полиция подозревает, что электрокабель EstLink 2 и кабели связи перерезал якорем танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Местная таможня бездоказательно утверждает, что это судно якобы причастно к перевозке российской нефти.
При этом газета The Washington Post писала со ссылкой на источники в разведке, что западные спецслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей.
Заявления о причастности к этому Москвы нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти, подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, НАТО воспользовалась ситуацией для наращивания военного присутствия в Балтийском море.
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В миреФинляндияФинский заливБалтийское мореРоссия
 
 
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