https://ria.ru/20250208/izrail-1998121521.html

Израиль готовится достойно отметить 80-ю годовщину Победы

Израиль готовится достойно отметить 80-ю годовщину Победы - РИА Новости, 08.02.2025

Израиль готовится достойно отметить 80-ю годовщину Победы

В Израиле готовятся достойно отметить 80-ю годовщину Великой Победы, планируется множество мероприятий с участием официальных лиц страны, важнейшим из которых... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T10:58:00+03:00

2025-02-08T10:58:00+03:00

2025-02-08T10:58:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

израиль

россия

тель-авив

анатолий викторов

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 фев - РИА Новости. В Израиле готовятся достойно отметить 80-ю годовщину Великой Победы, планируется множество мероприятий с участием официальных лиц страны, важнейшим из которых станет вручение ветеранам, проживающим в Израиле, юбилейной медали 80-летия победы в Великой Отечественной войне, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов. Викторов отметил, что в Израиле, по некоторым оценкам, проживают несколько тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, а День Победы считается для еврейского государства таким же священным днем, как и для России. "В этом смысле мы абсолютные друзья и союзники. По поручению президента России Владимира Путина и в координации с ветеранскими организациями и организациями наших соотечественников, которые действуют в Израиле, мы готовимся к масштабным мероприятиям по организации вручения проживающим в Израиле ветеранам юбилейной медали 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Это важное мероприятие является свидетельством того, что никто не забыт и ничто не забыто", - рассказал посол РФ по случаю приближающегося Дня дипломатического работника. Глава дипломатической миссии напомнил, что в Израиле с 2017 года 9 Мая законодательно провозглашено праздничным днем. Здесь, по его словам, помнят, что все народы СССР ценой неимоверных жертв внесли ключевой вклад в разгром гитлеровской машины и положили конец уничтожению европейских евреев, остановили Холокост. "В этот день наши израильские коллеги на всех уровнях проводят мероприятия, в которых мы тоже активно участвуем. С участием израильских официальных лиц мы проведем традиционные церемонии возложения цветов к монументу героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда "Свеча памяти" в Иерусалиме и к монументу победы Красной армии над фашистской Германией в городе Нетания", - отметил Викторов. По словам посла, русскоязычные соотечественники и граждане Израиля обычно организуют 9 Мая праздничные митинги и концерты, проводят шествие бессмертного полка. "Уверен, что будет также проведен крупнейший, как мы говорим, на Ближнем Востоке автомотопробег с севера на юг Израиля. Мы уверены, что в координации и при поддержке представителей Израиля мы достойно отметим эту юбилейную дату", - сказал Викторов.

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https://ria.ru/20250206/moldaviya-1997735186.html

https://ria.ru/20250204/egipet-1997214435.html

израиль

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тель-авив

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в мире, израиль, россия, тель-авив, анатолий викторов, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне