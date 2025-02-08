Израиль готовится достойно отметить 80-ю годовщину Победы
Посол Викторов: ветеранам в Израиле вручат медали в честь 80-летия Победы
Флаг Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 фев - РИА Новости. В Израиле готовятся достойно отметить 80-ю годовщину Великой Победы, планируется множество мероприятий с участием официальных лиц страны, важнейшим из которых станет вручение ветеранам, проживающим в Израиле, юбилейной медали 80-летия победы в Великой Отечественной войне, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов.
"В этом смысле мы абсолютные друзья и союзники. По поручению президента России Владимира Путина и в координации с ветеранскими организациями и организациями наших соотечественников, которые действуют в Израиле, мы готовимся к масштабным мероприятиям по организации вручения проживающим в Израиле ветеранам юбилейной медали 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Это важное мероприятие является свидетельством того, что никто не забыт и ничто не забыто", - рассказал посол РФ по случаю приближающегося Дня дипломатического работника.
Глава дипломатической миссии напомнил, что в Израиле с 2017 года 9 Мая законодательно провозглашено праздничным днем. Здесь, по его словам, помнят, что все народы СССР ценой неимоверных жертв внесли ключевой вклад в разгром гитлеровской машины и положили конец уничтожению европейских евреев, остановили Холокост.
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"В этот день наши израильские коллеги на всех уровнях проводят мероприятия, в которых мы тоже активно участвуем. С участием израильских официальных лиц мы проведем традиционные церемонии возложения цветов к монументу героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда "Свеча памяти" в Иерусалиме и к монументу победы Красной армии над фашистской Германией в городе Нетания", - отметил Викторов.
По словам посла, русскоязычные соотечественники и граждане Израиля обычно организуют 9 Мая праздничные митинги и концерты, проводят шествие бессмертного полка.
"Уверен, что будет также проведен крупнейший, как мы говорим, на Ближнем Востоке автомотопробег с севера на юг Израиля. Мы уверены, что в координации и при поддержке представителей Израиля мы достойно отметим эту юбилейную дату", - сказал Викторов.
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