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В Ижевске загорелась квартира в 18-этажном доме - РИА Новости, 08.02.2025
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19:33 08.02.2025 (обновлено: 19:37 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/izhevsk-1998184596.html
В Ижевске загорелась квартира в 18-этажном доме
В Ижевске загорелась квартира в 18-этажном доме - РИА Новости, 08.02.2025
В Ижевске загорелась квартира в 18-этажном доме
Квартира горит в восемнадцатиэтажном жилом доме в Ижевске, сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии. РИА Новости, 08.02.2025
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2025-02-08T19:37:00+03:00
происшествия
ижевск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
удмуртская республика (удмуртия)
россия
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УФА, 8 фев - РИА Новости. Квартира горит в восемнадцатиэтажном жилом доме в Ижевске, сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии. "В 19.00 (18.00 мск) поступило сообщение о пожаре в квартире на 4 этаже 18-этажного дома на ул. 8-я Подлесная в Ижевске. На месте работают все необходимые силы и средства. Информация уточняется",- говорится в сообщении ведомства. ГУМЧС по республике в своем Telegram-канале публикует видео с места происшествия. На кадрах виден открытый огонь из окон горящей квартиры, из балкона идёт черный дым.
https://ria.ru/20250208/pozhar-1998183353.html
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
россия
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происшествия, ижевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удмуртская республика (удмуртия), россия
Происшествия, Ижевск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Удмуртская Республика (Удмуртия), Россия
В Ижевске загорелась квартира в 18-этажном доме

В Ижевске загорелась квартира на четвертом этаже в 18-этажном жилом доме

© Фото : МЧС Удмуртии/TelegramПожар в квартире многоэтажного дома в Ижевске. 8 февраля 2025
Пожар в квартире многоэтажного дома в Ижевске. 8 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Фото : МЧС Удмуртии/Telegram
Пожар в квартире многоэтажного дома в Ижевске. 8 февраля 2025
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УФА, 8 фев - РИА Новости. Квартира горит в восемнадцатиэтажном жилом доме в Ижевске, сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.
"В 19.00 (18.00 мск) поступило сообщение о пожаре в квартире на 4 этаже 18-этажного дома на ул. 8-я Подлесная в Ижевске. На месте работают все необходимые силы и средства. Информация уточняется",- говорится в сообщении ведомства.
ГУМЧС по республике в своем Telegram-канале публикует видео с места происшествия. На кадрах виден открытый огонь из окон горящей квартиры, из балкона идёт черный дым.
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ПроисшествияИжевскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Удмуртская Республика (Удмуртия)Россия
 
 
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