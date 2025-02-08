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В Ижевске загорелась квартира в 18-этажном доме
В Ижевске загорелась квартира в 18-этажном доме - РИА Новости, 08.02.2025
В Ижевске загорелась квартира в 18-этажном доме
Квартира горит в восемнадцатиэтажном жилом доме в Ижевске, сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T19:33:00+03:00
2025-02-08T19:33:00+03:00
2025-02-08T19:37:00+03:00
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УФА, 8 фев - РИА Новости. Квартира горит в восемнадцатиэтажном жилом доме в Ижевске, сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии. "В 19.00 (18.00 мск) поступило сообщение о пожаре в квартире на 4 этаже 18-этажного дома на ул. 8-я Подлесная в Ижевске. На месте работают все необходимые силы и средства. Информация уточняется",- говорится в сообщении ведомства. ГУМЧС по республике в своем Telegram-канале публикует видео с места происшествия. На кадрах виден открытый огонь из окон горящей квартиры, из балкона идёт черный дым.
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происшествия, ижевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удмуртская республика (удмуртия), россия
Происшествия, Ижевск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Удмуртская Республика (Удмуртия), Россия
В Ижевске загорелась квартира в 18-этажном доме
В Ижевске загорелась квартира на четвертом этаже в 18-этажном жилом доме