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Ряд городов США подали иск против администрации Трампа - РИА Новости, 08.02.2025
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10:21 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/isk-1998118261.html
Ряд городов США подали иск против администрации Трампа
Ряд городов США подали иск против администрации Трампа - РИА Новости, 08.02.2025
Ряд городов США подали иск против администрации Трампа
Ряд американских городов, в частности Сан-Франциско, а также округов подали иск против администрации президента США Дональда Трампа в связи с новой... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T10:21:00+03:00
2025-02-08T10:21:00+03:00
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ряд американских городов, в частности Сан-Франциско, а также округов подали иск против администрации президента США Дональда Трампа в связи с новой иммиграционной политикой, сообщил городской прокурор Сан-Франциско Дэвид Чиу. Ранее сообщалось, что минюст США подал иск против штата Иллинойс и города Чикаго, утверждая, что их законодательство препятствует реализации мер администрации Трампа по борьбе с нелегальными мигрантами. "Сан-Франциско возглавил судебные тяжбы, защищающие города-убежища от незаконного превышения полномочий федеральными органами. Действия администрации Трампа направлены на то, чтобы незаконно лишить финансирования города-убежища и заставить местные правоохранительные органы выполнять работу федерального правительства", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте прокурора Сан-Франциско. Помимо Сан-Франциско, иск подают округа Санта-Клара и Кинг, а также города Нью-Хейвен и Портленд. Газета New York Times поясняет, что они не хотят помогать Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в депортации мигрантов. В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. Куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что только за первую неделю президентства Трампа из США депортировали более 4 тысяч мигрантов.
https://ria.ru/20250128/nju-jork-1995972088.html
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в мире, сша, сан-франциско, иллинойс, дональд трамп
В мире, США, Сан-Франциско, Иллинойс, Дональд Трамп
Ряд городов США подали иск против администрации Трампа

Города в США подали иск против администрации Трампа из-за миграционной политики

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ряд американских городов, в частности Сан-Франциско, а также округов подали иск против администрации президента США Дональда Трампа в связи с новой иммиграционной политикой, сообщил городской прокурор Сан-Франциско Дэвид Чиу.
Ранее сообщалось, что минюст США подал иск против штата Иллинойс и города Чикаго, утверждая, что их законодательство препятствует реализации мер администрации Трампа по борьбе с нелегальными мигрантами.
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"Сан-Франциско возглавил судебные тяжбы, защищающие города-убежища от незаконного превышения полномочий федеральными органами. Действия администрации Трампа направлены на то, чтобы незаконно лишить финансирования города-убежища и заставить местные правоохранительные органы выполнять работу федерального правительства", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте прокурора Сан-Франциско.
Помимо Сан-Франциско, иск подают округа Санта-Клара и Кинг, а также города Нью-Хейвен и Портленд.
Газета New York Times поясняет, что они не хотят помогать Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в депортации мигрантов.
В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
Куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что только за первую неделю президентства Трампа из США депортировали более 4 тысяч мигрантов.
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