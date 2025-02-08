https://ria.ru/20250208/isk-1998100511.html
Минобороны хочет взыскать с "РЖД" более 5,5 миллиона рублей
Минобороны хочет взыскать с "РЖД" более 5,5 миллиона рублей - РИА Новости, 08.02.2025
Минобороны хочет взыскать с "РЖД" более 5,5 миллиона рублей
Минобороны России в рамках иска хочет взыскать с ОАО "Российские железные дороги" более 5,5 миллиона рублей, суть иска не раскрывает, следует из сообщения в... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T04:18:00+03:00
2025-02-08T04:18:00+03:00
2025-02-08T05:55:00+03:00
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882323747_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_239ee4824c717ee5b08785b12c5e24cd.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Минобороны России в рамках иска хочет взыскать с ОАО "Российские железные дороги" более 5,5 миллиона рублей, суть иска не раскрывает, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. "Арбитражный суд города Москвы ... Моисеева Ю. Б.. Исковое заявление ... от 4 февраля 2025 года... Сумма исковых требований 5 515 579,32 (Рубля. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении. Истец — Минобороны России, ответчиком указано ОАО "Российские железные дороги". Суть иска не раскрывается.
https://ria.ru/20250206/borets-1997766578.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882323747_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_7ff24765c1879d04a4e955844263fddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, министерство обороны рф (минобороны рф)
Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны хочет взыскать с "РЖД" более 5,5 миллиона рублей
Минобороны хочет взыскать с ОАО "РЖД" более 5,5 миллиона рублей в рамках иска