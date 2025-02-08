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Минобороны хочет взыскать с "РЖД" более 5,5 миллиона рублей - РИА Новости, 08.02.2025
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04:18 08.02.2025 (обновлено: 05:55 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/isk-1998100511.html
Минобороны хочет взыскать с "РЖД" более 5,5 миллиона рублей
Минобороны хочет взыскать с "РЖД" более 5,5 миллиона рублей - РИА Новости, 08.02.2025
Минобороны хочет взыскать с "РЖД" более 5,5 миллиона рублей
Минобороны России в рамках иска хочет взыскать с ОАО "Российские железные дороги" более 5,5 миллиона рублей, суть иска не раскрывает, следует из сообщения в... РИА Новости, 08.02.2025
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Минобороны России в рамках иска хочет взыскать с ОАО "Российские железные дороги" более 5,5 миллиона рублей, суть иска не раскрывает, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. "Арбитражный суд города Москвы ... Моисеева Ю. Б.. Исковое заявление ... от 4 февраля 2025 года... Сумма исковых требований 5 515 579,32 (Рубля. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении. Истец — Минобороны России, ответчиком указано ОАО "Российские железные дороги". Суть иска не раскрывается.
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москва, министерство обороны рф (минобороны рф)
Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны хочет взыскать с "РЖД" более 5,5 миллиона рублей

Минобороны хочет взыскать с ОАО "РЖД" более 5,5 миллиона рублей в рамках иска

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛоготип ОАО РЖД
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Логотип ОАО РЖД . Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Минобороны России в рамках иска хочет взыскать с ОАО "Российские железные дороги" более 5,5 миллиона рублей, суть иска не раскрывает, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел.
"Арбитражный суд города Москвы ... Моисеева Ю. Б.. Исковое заявление ... от 4 февраля 2025 года... Сумма исковых требований 5 515 579,32 (Рубля. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.
Истец — Минобороны России, ответчиком указано ОАО "Российские железные дороги".
Суть иска не раскрывается.
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