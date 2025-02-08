https://ria.ru/20250208/isk-1998100511.html

Минобороны хочет взыскать с "РЖД" более 5,5 миллиона рублей

Минобороны хочет взыскать с "РЖД" более 5,5 миллиона рублей - РИА Новости, 08.02.2025

Минобороны хочет взыскать с "РЖД" более 5,5 миллиона рублей

Минобороны России в рамках иска хочет взыскать с ОАО "Российские железные дороги" более 5,5 миллиона рублей, суть иска не раскрывает, следует из сообщения в... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T04:18:00+03:00

2025-02-08T04:18:00+03:00

2025-02-08T05:55:00+03:00

москва

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Минобороны России в рамках иска хочет взыскать с ОАО "Российские железные дороги" более 5,5 миллиона рублей, суть иска не раскрывает, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. "Арбитражный суд города Москвы ... Моисеева Ю. Б.. Исковое заявление ... от 4 февраля 2025 года... Сумма исковых требований 5 515 579,32 (Рубля. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении. Истец — Минобороны России, ответчиком указано ОАО "Российские железные дороги". Суть иска не раскрывается.

https://ria.ru/20250206/borets-1997766578.html

москва

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2025

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москва, министерство обороны рф (минобороны рф)