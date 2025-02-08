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В Госдуме рассказали об иконах из находящегося под оккупацией ВСУ монастыря - РИА Новости, 08.02.2025
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Религия
 
21:36 08.02.2025 (обновлено: 23:38 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/ikony-1998195488.html
В Госдуме рассказали об иконах из находящегося под оккупацией ВСУ монастыря
В Госдуме рассказали об иконах из находящегося под оккупацией ВСУ монастыря - РИА Новости, 08.02.2025
В Госдуме рассказали об иконах из находящегося под оккупацией ВСУ монастыря
Депутат Госдумы и член комитета по культуре Ольга Германова на встрече с жителями районов курского приграничья сообщила, что на украинском сайте продают иконы... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T21:36:00+03:00
2025-02-08T23:38:00+03:00
религия
россия
курская область
беловский район
владимир путин
александр хинштейн
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 8 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы и член комитета по культуре Ольга Германова на встрече с жителями районов курского приграничья сообщила, что на украинском сайте продают иконы из находящегося под оккупацией ВСУ монастыря. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн анонсировал проведение расширенной встречи с жителями трех районов приграничья: Кореневского, Беловского, Хомутовского. Участниками встречи стали депутаты, чиновники и инициативные группы жителей. "Для меня Горнальский монастырь (Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь Курской епархии – ред.), когда я увидела, что... продают наши иконы, на украинском сайте, понимаете, это очень больно. Поэтому, культура и музеи – это тоже очень важно, это то, что мы оставим нашим детям. Да, наверное, и дома вы оставите, но прежде всего мы оставим им духовные ценности", - сообщила Германова. "Депутат ГД добавила, что от нападения ВСУ пострадали также и ее родственники. "Я сама "беловская", вы знаете? (село - ред.) Пены… Беловского района, а в Судже уже я начинала свой профессиональный путь...", - уточнила Германова. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241209/khram-1988282221.html
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россия, курская область, беловский район, владимир путин, александр хинштейн, валерий герасимов, вооруженные силы украины, госдума рф, украина
Религия, Россия, Курская область, Беловский район, Владимир Путин, Александр Хинштейн, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Украина
В Госдуме рассказали об иконах из находящегося под оккупацией ВСУ монастыря

Депутат Германова: иконы из оккупированного ВСУ монастыря продают в интернете

© Фото : соцсетиГорнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области после обстрела ВСУ
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Фото : соцсети
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области после обстрела ВСУ
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КУРСК, 8 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы и член комитета по культуре Ольга Германова на встрече с жителями районов курского приграничья сообщила, что на украинском сайте продают иконы из находящегося под оккупацией ВСУ монастыря.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн анонсировал проведение расширенной встречи с жителями трех районов приграничья: Кореневского, Беловского, Хомутовского. Участниками встречи стали депутаты, чиновники и инициативные группы жителей.
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"Для меня Горнальский монастырь (Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь Курской епархии – ред.), когда я увидела, что... продают наши иконы, на украинском сайте, понимаете, это очень больно. Поэтому, культура и музеи – это тоже очень важно, это то, что мы оставим нашим детям. Да, наверное, и дома вы оставите, но прежде всего мы оставим им духовные ценности", - сообщила Германова.
"Депутат ГД добавила, что от нападения ВСУ пострадали также и ее родственники.
"Я сама "беловская", вы знаете? (село - ред.) Пены… Беловского района, а в Судже уже я начинала свой профессиональный путь...", - уточнила Германова.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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РелигияРоссияКурская областьБеловский районВладимир ПутинАлександр ХинштейнВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныГосдума РФУкраина
 
 
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