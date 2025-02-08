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В ХАМАС заявили, что не позволят американским силам войти в Газу - РИА Новости, 08.02.2025
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09:20 08.02.2025 (обновлено: 10:13 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/hamas-1998112780.html
В ХАМАС заявили, что не позволят американским силам войти в Газу
В ХАМАС заявили, что не позволят американским силам войти в Газу - РИА Новости, 08.02.2025
В ХАМАС заявили, что не позволят американским силам войти в Газу
Палестинское движение ХАМАС рассчитывает на несерьезность заявлений президента США Дональда Трампа по переселению палестинцев и не позволит американским силам... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T09:20:00+03:00
2025-02-08T10:13:00+03:00
в мире
сша
иордания
египет
дональд трамп
сами абу зухри
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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АНКАРА, 8 фев — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС рассчитывает на несерьезность заявлений президента США Дональда Трампа по переселению палестинцев и не позволит американским силам войти в Газу, заявил представитель движения Сами Абу Зухри в интервью турецкой проправительственной газете Hürriyet. &quot;Мы надеемся, что эти слова несерьезны. Мы уже много лет боремся против израильской оккупации и, естественно, не допустим новой оккупации. Мы считаем заявления Трампа несправедливыми и оскорбительными для нашего народа и мы ни при каких обстоятельствах не позволим силам Трампа войти в Газу&quot;, — сказал он.По словам Абу Зухри, ХАМАС предлагает создать альянс, "чтобы противостоять поведению Трампа и предотвратить его попытки самостоятельно управлять Газой и нападать на нее". "Этот альянс должен донести до Трампа мысль о том, что народы этого региона не являются собственностью и что если он хочет защитить американские интересы, он должен уважать их суверенитет и права", — объяснил представитель ХАМАС.На этой неделе Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично.
https://ria.ru/20250206/palestina-1997780280.html
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в мире, сша, иордания, египет, дональд трамп, сами абу зухри, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Иордания, Египет, Дональд Трамп, Сами Абу Зухри, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В ХАМАС заявили, что не позволят американским силам войти в Газу

ХАМАС в ответ на заявления Трампа пообещало не допустить американской оккупации

© AP Photo / Abdel KareemБойцы ХАМАС
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Abdel Kareem
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АНКАРА, 8 фев — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС рассчитывает на несерьезность заявлений президента США Дональда Трампа по переселению палестинцев и не позволит американским силам войти в Газу, заявил представитель движения Сами Абу Зухри в интервью турецкой проправительственной газете Hürriyet.
«

"Мы надеемся, что эти слова несерьезны. Мы уже много лет боремся против израильской оккупации и, естественно, не допустим новой оккупации. Мы считаем заявления Трампа несправедливыми и оскорбительными для нашего народа и мы ни при каких обстоятельствах не позволим силам Трампа войти в Газу", — сказал он.

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По словам Абу Зухри, ХАМАС предлагает создать альянс, "чтобы противостоять поведению Трампа и предотвратить его попытки самостоятельно управлять Газой и нападать на нее".
"Этот альянс должен донести до Трампа мысль о том, что народы этого региона не являются собственностью и что если он хочет защитить американские интересы, он должен уважать их суверенитет и права", — объяснил представитель ХАМАС.
На этой неделе Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично.
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В миреСШАИорданияЕгипетДональд ТрампСами Абу ЗухриХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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