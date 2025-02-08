https://ria.ru/20250208/hamas-1998112780.html

В ХАМАС заявили, что не позволят американским силам войти в Газу

В ХАМАС заявили, что не позволят американским силам войти в Газу - РИА Новости, 08.02.2025

В ХАМАС заявили, что не позволят американским силам войти в Газу

Палестинское движение ХАМАС рассчитывает на несерьезность заявлений президента США Дональда Трампа по переселению палестинцев и не позволит американским силам... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T09:20:00+03:00

2025-02-08T09:20:00+03:00

2025-02-08T10:13:00+03:00

в мире

сша

иордания

египет

дональд трамп

сами абу зухри

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998113922_162:251:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ca58197e2228fa63842ba3fb7c814ef.jpg

АНКАРА, 8 фев — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС рассчитывает на несерьезность заявлений президента США Дональда Трампа по переселению палестинцев и не позволит американским силам войти в Газу, заявил представитель движения Сами Абу Зухри в интервью турецкой проправительственной газете Hürriyet. "Мы надеемся, что эти слова несерьезны. Мы уже много лет боремся против израильской оккупации и, естественно, не допустим новой оккупации. Мы считаем заявления Трампа несправедливыми и оскорбительными для нашего народа и мы ни при каких обстоятельствах не позволим силам Трампа войти в Газу", — сказал он.По словам Абу Зухри, ХАМАС предлагает создать альянс, "чтобы противостоять поведению Трампа и предотвратить его попытки самостоятельно управлять Газой и нападать на нее". "Этот альянс должен донести до Трампа мысль о том, что народы этого региона не являются собственностью и что если он хочет защитить американские интересы, он должен уважать их суверенитет и права", — объяснил представитель ХАМАС.На этой неделе Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично.

https://ria.ru/20250206/palestina-1997780280.html

https://ria.ru/20250205/khamas-1997464938.html

сша

иордания

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, иордания, египет, дональд трамп, сами абу зухри, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году