В ХАМАС заявили, что не позволят американским силам войти в Газу
ХАМАС в ответ на заявления Трампа пообещало не допустить американской оккупации
© AP Photo / Abdel KareemБойцы ХАМАС
© AP Photo / Abdel Kareem
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АНКАРА, 8 фев — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС рассчитывает на несерьезность заявлений президента США Дональда Трампа по переселению палестинцев и не позволит американским силам войти в Газу, заявил представитель движения Сами Абу Зухри в интервью турецкой проправительственной газете Hürriyet.
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"Мы надеемся, что эти слова несерьезны. Мы уже много лет боремся против израильской оккупации и, естественно, не допустим новой оккупации. Мы считаем заявления Трампа несправедливыми и оскорбительными для нашего народа и мы ни при каких обстоятельствах не позволим силам Трампа войти в Газу", — сказал он.
По словам Абу Зухри, ХАМАС предлагает создать альянс, "чтобы противостоять поведению Трампа и предотвратить его попытки самостоятельно управлять Газой и нападать на нее".
"Этот альянс должен донести до Трампа мысль о том, что народы этого региона не являются собственностью и что если он хочет защитить американские интересы, он должен уважать их суверенитет и права", — объяснил представитель ХАМАС.
На этой неделе Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично.